Что вас ожидает:

Вы научитесь разбираться в стилях архитектуры н а моей авторской, разработанной лично мной экскурсии, узнаете хронологические рамки стилей. Их причины возникновения и воздействия на последующие, посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.

Мы рассмотрим, как минимум, по одному «знаковому» объекту из:

Петровское барокко;

Елизаветинское рококо;

Екатерининский классицизм;

Ампир;

Эклектика;

Модерн;

Неоклассицизм.

Важная информация:

Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии.