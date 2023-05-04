Авторская экскурсия по архитектуре Санкт-Петербурга: узнайте о знаковых объектах
Посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Преображенский собор (Ал-Невская лавра)
- Троицкий собор (Ал-Невская лавра)
- Смольный собор (Собор Воскресения Христова)
- Таврический дворец
- Малый Мраморный дворец
- Доходные дома в стиле «Cеверный модерн»
- Улицу Зодчего Росси
- Здания и ансамбли Невского проспекта
- Здания и ансамбли Исаакиевской площади
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы научитесь разбираться в стилях архитектуры н а моей авторской, разработанной лично мной экскурсии, узнаете хронологические рамки стилей. Их причины возникновения и воздействия на последующие, посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.
Мы рассмотрим, как минимум, по одному «знаковому» объекту из:
- Петровское барокко;
- Елизаветинское рококо;
- Екатерининский классицизм;
- Ампир;
- Эклектика;
- Модерн;
- Неоклассицизм.
Важная информация:
Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходно-автомобильная экскурсия (в хорошую погоду — более пешеходная, в плохую — более автомобильная)
- Профессионализм от Члена Союза архитекторов России
- Что не входит
- Личные расхды
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вход в Александро-Невскую ЛавруЗавершение: По согласованию в центре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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