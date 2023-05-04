Открываем Петербург с архитектором

Авторская экскурсия по архитектуре Санкт-Петербурга: узнайте о знаковых объектах

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Ответы на вопросы
Посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Открываем Петербург с архитектором
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Преображенский собор (Ал-Невская лавра)
  • Троицкий собор (Ал-Невская лавра)
  • Смольный собор (Собор Воскресения Христова)
  • Таврический дворец
  • Малый Мраморный дворец
  • Доходные дома в стиле «Cеверный модерн»
  • Улицу Зодчего Росси
  • Здания и ансамбли Невского проспекта
  • Здания и ансамбли Исаакиевской площади
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы научитесь разбираться в стилях архитектуры н а моей авторской, разработанной лично мной экскурсии, узнаете хронологические рамки стилей. Их причины возникновения и воздействия на последующие, посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей.

Мы рассмотрим, как минимум, по одному «знаковому» объекту из:

  • Петровское барокко;
  • Елизаветинское рококо;
  • Екатерининский классицизм;
  • Ампир;
  • Эклектика;
  • Модерн;
  • Неоклассицизм.

Важная информация:

Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходно-автомобильная экскурсия (в хорошую погоду — более пешеходная, в плохую — более автомобильная)
  • Профессионализм от Члена Союза архитекторов России
Что не входит
  • Личные расхды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Александро-Невскую Лавру
Завершение: По согласованию в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Внимание: возможны изменения в программе в зависимости от хронологии развития лекции-экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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