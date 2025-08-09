Посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках детального разбора их стилевых направленностей.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскулюзивная экскурсия по изучению стилей в архитектуре от Члена Союза Архитекторов России, и лицензированного гида. Вы научитесь разбираться в стилях архитектуры на моей авторской, разработанной лично мной экскурсии-лекции, узнаете хронологические рамки стилей. Их причины возникновения и воздействия на последующие, посмотрите на самые значимые произведения архитектуры Санкт-Петербурга в рамках их стилевых направленностей. Формат - автомобильно-пешеходный - до 4 человек. Мы рассмотрим, как минимум, по одному «знаковому» объекту из:
- Петровское барокко;
- Елизаветинское рококо;
- Екатерининский классицизм;
- Ампир;
- Эклектика;
- Модерн;
- Неоклассицизм. И на память вы получите авторскую памятку "Хронология арх. стилей в Санкт-Петербурге" Важная информация: Возжможна корректировка маршрута по взаимному согласованию Соотношение авто- к пешеу формату может варьироваться по взаимному согласованию (в хорошую погоду больше идем, в плохую погоду больше едем) Важная информация: На автомобиле - 1-4 человека. Пеший формат - 1-8 человек. Цена одна за все форматы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Здания, формирующие Исаакиевскую площадь
- Здание Адмиралтейства
- Здание Сената и Синода
- Зимний Дворец
- Петропавловскую крепость
- Здание Академии Наук
- Здание Академии Художеств
- Здания и ансамбли Невского проспекта
- Возможна корректировка маршрута по взаимному согласованию
Что включено
- Пешеходно-автомобильная экскурсия (в хорошую погоду - более пешеходная, в плохую - более автомобильная), профессионализм от Члена Союза архитекторов России
Что не входит в цену
- Личные расхды
Место начала и завершения?
По взаимному согласованию в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- На автомобиле - 1-4 человека
- Пеший формат - 1-8 человек
- Цена одна за все форматы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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