Парадный Литейный и его проходные дворы

Групповая экскурсия по проспекту, на котором до сих пор царит атмосфера блеска и нищеты 19 века
Литейный проспект — это роскошные фасады особняков, лабиринты проходных дворов, истории творческих, знатных и простых жильцов.

Мы исследуем его со всех сторон, заглянем туда, куда не всегда заглядывают туристы, отыщем интересные артефакты и образцы архитектуры. Я расскажу, как здесь жили в 19 столетии и как менялся проспект со временем.
5
1 отзыв
Парадный Литейный и его проходные дворы
Парадный Литейный и его проходные дворы
Парадный Литейный и его проходные дворы
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник книге
  • Особняк З. Юсуповой
  • Спасо-Преображенский собор и Пантелеймоновская церковь
  • Китайский садик
  • Канализация 18–19 веков
  • Проходные дворы
  • И другие уголки Литейного

Вы узнаете:

  • Где Некрасов чуть не потерял рукопись Чернышевского
  • Что во рту у китайского льва
  • Почему народовольцы надевали на лица платки, когда копали подкоп
  • И многое другое

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия вечерняя.

в понедельник в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кирхи св. Анны
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
19 апр 2024
Всё прошло прекрасно. Николай - замечательный рассказчик. Было увлекательно, остроумно, динамично. Рекомендую.

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