Литейный проспект — это роскошные фасады особняков, лабиринты проходных дворов, истории творческих, знатных и простых жильцов.
Мы исследуем его со всех сторон, заглянем туда, куда не всегда заглядывают туристы, отыщем интересные артефакты и образцы архитектуры. Я расскажу, как здесь жили в 19 столетии и как менялся проспект со временем.
Мы исследуем его со всех сторон, заглянем туда, куда не всегда заглядывают туристы, отыщем интересные артефакты и образцы архитектуры. Я расскажу, как здесь жили в 19 столетии и как менялся проспект со временем.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник книге
- Особняк З. Юсуповой
- Спасо-Преображенский собор и Пантелеймоновская церковь
- Китайский садик
- Канализация 18–19 веков
- Проходные дворы
- И другие уголки Литейного
Вы узнаете:
- Где Некрасов чуть не потерял рукопись Чернышевского
- Что во рту у китайского льва
- Почему народовольцы надевали на лица платки, когда копали подкоп
- И многое другое
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия вечерняя.
в понедельник в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кирхи св. Анны
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Николай, я лицензированный гид. Вырос в Петербурге, живу в нём и очень его люблю. С радостью делюсь своими знаниями о городе и его окрестностях. Присоединяйтесь к моим авторским экскурсиям, будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
19 апр 2024
Всё прошло прекрасно. Николай - замечательный рассказчик. Было увлекательно, остроумно, динамично. Рекомендую.
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