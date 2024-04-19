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Литейный проспект — это роскошные фасады особняков, лабиринты проходных дворов, истории творческих, знатных и простых жильцов.



Мы исследуем его со всех сторон, заглянем туда, куда не всегда заглядывают туристы, отыщем интересные артефакты и образцы архитектуры. Я расскажу, как здесь жили в 19 столетии и как менялся проспект со временем.