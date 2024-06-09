Литейный проспект таит в себе невероятное количество тайн и загадок.
Здесь проживали знаменитые писатели, гениальные творческие персонажи, известные личности, чья деятельность повлияла на историю Петербурга и всей страны.
Их жизни были окутаны странными легендами и мифами, которые мы постараемся разгадать на нашей интерактивной квест-прогулке.
Здесь проживали знаменитые писатели, гениальные творческие персонажи, известные личности, чья деятельность повлияла на историю Петербурга и всей страны.
Их жизни были окутаны странными легендами и мифами, которые мы постараемся разгадать на нашей интерактивной квест-прогулке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Вашими проводниками во время прогулки станут красивейшие сады, которые спрятаны за домами, необычные детали и арты во двориках, интересный декор на зданиях. И это далеко не полный список!
Вы увидите
- Дом офицеров — великолепный особняк с богатым декором в русском стиле
- Китайский сад дружбы — место обитания мифических существ, которые призваны защищать город и охранять его от злых духов
- Доходный Дом Мурузи — роскошное убранство, каррарский мрамор, респектабельные жильцы во все времена существования дома
- Дом княгини Юсуповой — самой загадочной представительницы знаменитой семьи
Вы узнаете
- Почему Литейный проспект получил такое название
- Как княгиня Юсупова сохраняла молодой внешний вид
- Каким раньше был Итальянский сад
- Что скрывает в своих надписях дом Сен-Жермен
- Почему «Большой дом» до сих пор обходят стороной
Организационные детали
- Экскурсия-квест подходит для школьников от 16 лет и взрослых
- Экскурсию-квест проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия-квест доступна с 09:00 до 21:00 зимой и с 09:00 до 22:00 летом
- Дополнительных трат на экскурсии не предполагается
- Бонус: после бронирования квеста вы в подарок получите карту вкусных мест Петербурга;)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Кутузова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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