Вас ждёт комфортабельный катер с мягкими диванами, пледами, Bluetooth-музыкой, USB-зарядкой и тентом на случай солнца или дождя. Вы пройдёте по каналу Грибоедова, Крюкову каналу и реке Мойке. Увидите Никольский Морской собор, район Семи мостов и Исаакиевский собор.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Канал Грибоедова
Начнём прогулку в самом сердце Петербурга. Вы проплывёте вдоль старинных особняков, уютных набережных и изящных мостов.
Крюков канал
Окажетесь в одном из самых тихих и романтичных уголков города. Увидите Никольский Морской собор с золотыми куполами, историческую застройку 18–19 веков и знаменитый район Семи мостов.
Река Мойка
Перед вами откроются виды на Исаакиевский собор, дворцы, особняки и гранитные набережные.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере Bayliner вместимостью до 6 гостей. На борту — мягкие диваны, Bluetooth-музыка, пледы, зарядка USB и тент на случай дождя или яркого солнца
- Перед отправлением капитан проводит краткий инструктаж. Для каждого пассажира предусмотрены сертифицированные спасательные жилеты
- Можно принести на борт напитки и лёгкие закуски
- Прогулка может быть отменена только при неблагоприятных погодных условиях либо при временном закрытии акватории по распоряжению контролирующих служб. В таком случае мы предложим провести её в другое удобное время или вернём предоплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 448 туристов
Мы предлагаем аренду катеров для любых мероприятий. Комфортабельные судна для приятного отдыха в живописных акваториях Санкт-Петербурга.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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