Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Парадные и дворики Петербурга

Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Парадные и дворики Петербурга
Дворцы царей и аристократов, конечно, вызывают неподдельный интерес, но и люди попроще, жившие в Петербурге, тоже хотели услады глаз и эстетического обрамления повседневности.
Купцы, рестораторы, инженеры, мастера разных сфер жили и творили в городе на Неве, выходя на улицу через красивый парадный подъезд.
Отделанные плиткой, лепниной, витражами, ковкой, многие из таких объектов культурного наследия сохранились. Мы пройдем по центральным улицам и увидим самые интересные парадные города, узнаем о жизни и устройстве доходного дома.
Необычные дворики Петербурга, созданные усилиями жителей, также не оставят Вас равнодушными.
🚩 Начало: станция метро Владимирская
🏁 Место завершения: Индивидуальная договоренность накануне мероприятия.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Наталия П.
Наталия П.
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