Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дворцы царей и аристократов, конечно, вызывают неподдельный интерес, но и люди попроще, жившие в Петербурге, тоже хотели услады глаз и эстетического обрамления повседневности.

Купцы, рестораторы, инженеры, мастера разных сфер жили и творили в городе на Неве, выходя на улицу через красивый парадный подъезд.

Отделанные плиткой, лепниной, витражами, ковкой, многие из таких объектов культурного наследия сохранились. Мы пройдем по центральным улицам и увидим самые интересные парадные города, узнаем о жизни и устройстве доходного дома.

Необычные дворики Петербурга, созданные усилиями жителей, также не оставят Вас равнодушными.