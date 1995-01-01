Центр Петербурга

Наглядная демонстрация силы и мощи, которую олицетворяла собой Российская Империя в 18 и 19 веках. История 📖 её расцвета и заката. История императоров, простых рабочих, промышленников, военных, архитекторов, художников, музыкантов, разночинцев и торговцев. Питер — это город 🏙️ с миллионами лиц и судеб, ярких, необычных, трагичных и неповторимых.

Есть в Питере районы

Пётр I, стремившийся в кратчайшие сроки приукрасить новую столицу каменными строениям, раздавал своим родственникам и приближённым длинные узкие участки вдоль Невы и Фонтанки. Участки разрастались, поглощали кварталы вокруг, сформировав таким образом жилой фешенебельный район протянувшийся от Дворцовой площади до самого Таврического сада.

Помимо улиц и набережных, граничащих непосредственно с главной императорской резиденцией, в Петербурге есть исторический район — «Литейная часть», включивший в разное время: Соляной городок, Литейный двор, слободы Конногвардейского и Преображенского полков, считался привлекательным для проживания во все годы его существования. Сам район богат двумя известными далеко за пределами Питера садами — Летним и Таврическим, район был популярен у писателей, поэтов, музыкантов, здесь на Моховой расположились театральная академия, музыкальное училище, а на Соляной пер. в конце 19 века была построена промышленная академия по заказу мецената барона А. Л. Штиглица. Здесь же находятся одни из старейших церквей Петербурга: Собор Святых Симеона и Анны и Пантелеймоновский собор.