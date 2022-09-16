Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт экскурсия по парадным кварталам, в которых с Петровских времён жила знать.



Близость Летнего сада с самого основания города привлекала в эти кварталы состоятельных жителей города и страны. 5 5 отзывов

PerfectGuides Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Пётр I, стремившийся в кратчайшие сроки приукрасить новую столицу каменными строениям, раздавал своим родственникам и приближённым длинные узкие участки вдоль Невы и Фонтанки. Участки разрастались, поглощали кварталы вокруг, сформировав таким образом жилой фешенебельный район протянувшийся от Дворцовой площади до самого Таврического сада. Мы приглашаем Вас прогуляться с нами по изысканным парадным кварталам, растянувшимся вдоль реки Фонтанки от Летнего сада до Аничкова моста. За время прогулки Вы узнаете о том, что было в этих местах в Петровскую эпоху и как изменился вид этих мест за время существования города. Мы расскажем Вам об истории Марсово поля и Летнего сада, партикулярной верфи и соляного городка, побываем у художественно-промышленной академия имени А. Л. Штиглица и в мозаичном дворике, покажем, где жил И. Бродского, а также, «дом с ключом» на Пестеля, учебную сцену института сценических искусств и особняк Зинаиды Юсуповой. В заключении Вас ждёт одно из излюбленных мест петербургской читающей публики - книжный магазин "Подписные издания"

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Михайловский замок

Чижик-Пыжик

Соляной городок

Пантелеймоновская церковь

Мозаичный дворик малой академии искусств

Малый мраморный дворец на Гагаринской

Сад дружбы

Дом офицеров армии и флота

Полторы комнаты И. Бродского в доме Мурузи

Доходный дом Ратькова-Рожнова на Пестеля

Учебная сцена институт сценических искусств

Особняк Зинаиды Юсуповой

Двор-сад «Сен-Жермен»

Двор фонтанного дома А. Ахматовой

Литейный пассаж и книжный магазин «Подписные издания»

Аничков мост Что включено Услуги гида Что не входит в цену Чай или кофе (150-200 руб)

Личные расходы

Устройство радио-гид (для группы свыше 7 человек) по желанию Где начинаем и завершаем? Начало: Михайловский замок Завершение: Подписные издания или Аничков мост Когда и сколько длится? Когда: Индивидуально под заказ Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.