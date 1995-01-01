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Литейная часть и Пески: парадные кварталы

Леонид О.
Леонид О. – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждет классическая экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу с посещением наиболее знаковых для города памятников архитектуры.

Центр Петербурга — это наглядная демонстрация силы и мощи, которую олицетворяла собой Российская Империя в 18 и 19 веках.

История 📖 императоров, простых рабочих, промышленников, военных, архитекторов, художников, музыкантов, разночинцев и торговцев.

Петербург — это город 🏙️ с миллионами лиц и судеб, ярких, необычных, трагичных и неповторимых.

Во время нашей прогулки по городу вам предстоит познакомится с насыщенной историей города и влюбится в Петербург навсегда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Литейная часть и Пески: парадные кварталы
Литейная часть и Пески: парадные кварталы

Что вы увидите

  • Таврический сад и дворец
  • Памятник А. А. Ахматовой
  • Шемякинские сфинксы
  • Египетский дом
  • Аннекирхе
  • Спасо-Преображенский собор
  • Китайский садик
  • Пантелеймоновская церковь
  • Академия художеств им. Штиглица
  • Мозаичный дворик
  • Летний дворец Петра I
  • Михайловский замок
  • Спас на Крови
  • Мраморный дворец
  • Дворцовая площадь
Центр Петербурга
Наглядная демонстрация силы и мощи, которую олицетворяла собой Российская Империя в 18 и 19 веках. История 📖 её расцвета и заката. История императоров, простых рабочих, промышленников, военных, архитекторов, художников, музыкантов, разночинцев и торговцев. Питер — это город 🏙️ с миллионами лиц и судеб, ярких, необычных, трагичных и неповторимых.
Есть в Питере районы
Пётр I, стремившийся в кратчайшие сроки приукрасить новую столицу каменными строениям, раздавал своим родственникам и приближённым длинные узкие участки вдоль Невы и Фонтанки. Участки разрастались, поглощали кварталы вокруг, сформировав таким образом жилой фешенебельный район протянувшийся от Дворцовой площади до самого Таврического сада.
Помимо улиц и набережных, граничащих непосредственно с главной императорской резиденцией, в Петербурге есть исторический район — «Литейная часть», включивший в разное время: Соляной городок, Литейный двор, слободы Конногвардейского и Преображенского полков, считался привлекательным для проживания во все годы его существования. Сам район богат двумя известными далеко за пределами Питера садами — Летним и Таврическим, район был популярен у писателей, поэтов, музыкантов, здесь на Моховой расположились театральная академия, музыкальное училище, а на Соляной пер. в конце 19 века была построена промышленная академия по заказу мецената барона А. Л. Штиглица. Здесь же находятся одни из старейших церквей Петербурга: Собор Святых Симеона и Анны и Пантелеймоновский собор.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Чай или кофе (150-200 руб)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. метро Чернышевская
Место завершения
🏁 Ст. метро Адмиралтейская
Литейная часть и Пески: парадные кварталы
Литейная часть и Пески: парадные кварталы
Литейная часть и Пески: парадные кварталы
Литейная часть и Пески: парадные кварталы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леонид О.
Леонид О.
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Леонид О. проводит ещё 5 экскурсий

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