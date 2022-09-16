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Парадные кварталы

От Дворцовой площади до Таврического сада: пешеходная экскурсия по Петербургу
Вас ждёт экскурсия по парадным кварталам, в которых с Петровских времён жила знать.

Близость Летнего сада с самого основания города привлекала в эти кварталы состоятельных жителей города и страны.
5
5 отзывов
Парадные кварталы
Парадные кварталы
Парадные кварталы

Описание экскурсии

Пётр I, стремившийся в кратчайшие сроки приукрасить новую столицу каменными строениям, раздавал своим родственникам и приближённым длинные узкие участки вдоль Невы и Фонтанки. Участки разрастались, поглощали кварталы вокруг, сформировав таким образом жилой фешенебельный район протянувшийся от Дворцовой площади до самого Таврического сада. Мы приглашаем Вас прогуляться с нами по изысканным парадным кварталам, растянувшимся вдоль реки Фонтанки от Летнего сада до Аничкова моста. За время прогулки Вы узнаете о том, что было в этих местах в Петровскую эпоху и как изменился вид этих мест за время существования города. Мы расскажем Вам об истории Марсово поля и Летнего сада, партикулярной верфи и соляного городка, побываем у художественно-промышленной академия имени А. Л. Штиглица и в мозаичном дворике, покажем, где жил И. Бродского, а также, «дом с ключом» на Пестеля, учебную сцену института сценических искусств и особняк Зинаиды Юсуповой. В заключении Вас ждёт одно из излюбленных мест петербургской читающей публики - книжный магазин "Подписные издания"

Индивидуально под заказ

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Соляной городок
  • Пантелеймоновская церковь
  • Мозаичный дворик малой академии искусств
  • Малый мраморный дворец на Гагаринской
  • Сад дружбы
  • Дом офицеров армии и флота
  • Полторы комнаты И. Бродского в доме Мурузи
  • Доходный дом Ратькова-Рожнова на Пестеля
  • Учебная сцена институт сценических искусств
  • Особняк Зинаиды Юсуповой
  • Двор-сад «Сен-Жермен»
  • Двор фонтанного дома А. Ахматовой
  • Литейный пассаж и книжный магазин «Подписные издания»
  • Аничков мост
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Чай или кофе (150-200 руб)
  • Личные расходы
  • Устройство радио-гид (для группы свыше 7 человек) по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Михайловский замок
Завершение: Подписные издания или Аничков мост
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально под заказ
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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T
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Е
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Г
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Е
Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
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Н
Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
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