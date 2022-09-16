Вас ждёт экскурсия по парадным кварталам, в которых с Петровских времён жила знать.
Близость Летнего сада с самого основания города привлекала в эти кварталы состоятельных жителей города и страны.
Близость Летнего сада с самого основания города привлекала в эти кварталы состоятельных жителей города и страны.
Описание экскурсииПётр I, стремившийся в кратчайшие сроки приукрасить новую столицу каменными строениям, раздавал своим родственникам и приближённым длинные узкие участки вдоль Невы и Фонтанки. Участки разрастались, поглощали кварталы вокруг, сформировав таким образом жилой фешенебельный район протянувшийся от Дворцовой площади до самого Таврического сада. Мы приглашаем Вас прогуляться с нами по изысканным парадным кварталам, растянувшимся вдоль реки Фонтанки от Летнего сада до Аничкова моста. За время прогулки Вы узнаете о том, что было в этих местах в Петровскую эпоху и как изменился вид этих мест за время существования города. Мы расскажем Вам об истории Марсово поля и Летнего сада, партикулярной верфи и соляного городка, побываем у художественно-промышленной академия имени А. Л. Штиглица и в мозаичном дворике, покажем, где жил И. Бродского, а также, «дом с ключом» на Пестеля, учебную сцену института сценических искусств и особняк Зинаиды Юсуповой. В заключении Вас ждёт одно из излюбленных мест петербургской читающей публики - книжный магазин "Подписные издания"
Индивидуально под заказ
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Соляной городок
- Пантелеймоновская церковь
- Мозаичный дворик малой академии искусств
- Малый мраморный дворец на Гагаринской
- Сад дружбы
- Дом офицеров армии и флота
- Полторы комнаты И. Бродского в доме Мурузи
- Доходный дом Ратькова-Рожнова на Пестеля
- Учебная сцена институт сценических искусств
- Особняк Зинаиды Юсуповой
- Двор-сад «Сен-Жермен»
- Двор фонтанного дома А. Ахматовой
- Литейный пассаж и книжный магазин «Подписные издания»
- Аничков мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Чай или кофе (150-200 руб)
- Личные расходы
- Устройство радио-гид (для группы свыше 7 человек) по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Михайловский замок
Завершение: Подписные издания или Аничков мост
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально под заказ
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Е
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Г
С удовольствием погуляли с Леонидом по прекрасному городу. Молодой человек учёл все наши пожелания. Боялись, что 3 часа для нас слишком много. Но отдохнув в середине экскурсии в кафе, с новыми силами продолжили путь. И все 3 часа пролетели незаметно за увлекательной беседой. Спасибо за отличную экскурсию.
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Е
Большое спасибо Леониду за то,что познакомил с Литейной частью Петербурга. Хотите не просто рассказ о тех местах,где проходит экскурсия,а увлекательнейшую беседу с интеллигентным,начитанным,знающим и любящим свой город экскурсоводом? Тогда вам сюда.
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Н
Спасибо Леониду за экскурсию, три часа пролетели незаметно!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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