Что вас ждет
В ходе обзорной экскурсии по Петербургу на автобусе вы получите прекрасную возможность за короткое время познакомиться с историческим центром города:
- увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую,
- проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам,
- полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками: Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови,
- увидеть красавицу Неву, Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.
- Вы узнаете от наших гидов множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев.
- В конце экскурсии посетите один из музеев города. Входные билеты уже включены в стоимость.
Главные музеи Петербурга
Вы посетите один из основных музеев Санкт-Петербурга, на выбор. Изучите роль человечества в отдельных эпохах и событиях, прикоснетесь к истории и культуре.
При выборе музея, обратите внимание на расписание, дни для посещения:
- Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора» — среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье;
- Автобусная обзорная экскурсия + Эрмитаж — вторник, четверг, суббота;
- Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца — понедельник, вторник, суббота;
- Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры — вторник и пятница;
- Обзорная по городу с экскурсией в Исаакиевский собор — понедельник.
Важно знать
Возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Это обязательное условие для входа в музей.
При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид и т. д.): пенсионное удостоверение или справку пенсионера, справку из школы, если ребенку от 16 до 18 лет.
Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
Внимание! В связи с пандемией вход в музеи осуществляется СТРОГО в медицинских масках. Маски необходимо иметь с собой!