Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор

Эта экскурсия познакомит вас с парадным Петербургом

4.7
19 отзывов
Эта экскурсия познакомит вас с парадным Петербургом.

Вы увидите исторический центр от Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова до Дворцовой и Исаакиевской площади, прокатитесь по Невскому проспекту с его роскошными дворцами и особняками.

Завершится экскурсия посещением одного из главных городских музеев — вы сами выберете, куда пойти.
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор
Обзорная автобусная экскурсия + музей на ваш выбор

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Аничков дворец
  • дворец Белосельских – Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Аничков мост
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • храм Спаса-на-Крови
Что вас ждет

В ходе обзорной экскурсии по Петербургу на автобусе вы получите прекрасную возможность за короткое время познакомиться с историческим центром города:

  • увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую,
  • проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам,
  • полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками: Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови,
  • увидеть красавицу Неву, Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.
  • Вы узнаете от наших гидов множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев.
  • В конце экскурсии посетите один из музеев города. Входные билеты уже включены в стоимость.
Главные музеи Петербурга
Вы посетите один из основных музеев Санкт-Петербурга, на выбор. Изучите роль человечества в отдельных эпохах и событиях, прикоснетесь к истории и культуре.

При выборе музея, обратите внимание на расписание, дни для посещения:

  • Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора» — среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье;
  • Автобусная обзорная экскурсия + Эрмитаж — вторник, четверг, суббота;
  • Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца — понедельник, вторник, суббота;
  • Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры — вторник и пятница;
  • Обзорная по городу с экскурсией в Исаакиевский собор — понедельник.
Важно знать
Возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Это обязательное условие для входа в музей.
При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид и т. д.): пенсионное удостоверение или справку пенсионера, справку из школы, если ребенку от 16 до 18 лет.
Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
Внимание! В связи с пандемией вход в музеи осуществляется СТРОГО в медицинских масках. Маски необходимо иметь с собой!

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 1-20 человек
Взрослый (РФ и Белоруссия)
1 500 ₽
Дошкольный (РФ и Белоруссия)
600 ₽
Студенты (РФ и Белоруссия)
1 400 ₽
Иностранцы
1 700 ₽
Школьный (РФ и Белоруссия)
1 100 ₽
Льготный - пенсионеры / инвалиды I и II группы (РФ и Белоруссия)
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание (посещение музея — самостоятельно)
  • билет в музей.
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это сборная групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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