Что вас ждет

В ходе обзорной экскурсии по Петербургу на автобусе вы получите прекрасную возможность за короткое время познакомиться с историческим центром города:

увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую,

проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам,

полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками: Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови,

увидеть красавицу Неву, Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.

Вы узнаете от наших гидов множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев.

В конце экскурсии посетите один из музеев города. Входные билеты уже включены в стоимость.

Главные музеи Петербурга

Вы посетите один из основных музеев Санкт-Петербурга, на выбор. Изучите роль человечества в отдельных эпохах и событиях, прикоснетесь к истории и культуре.

При выборе музея, обратите внимание на расписание, дни для посещения:

Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора» — среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье;

Автобусная обзорная экскурсия + Эрмитаж — вторник, четверг, суббота;

Обзорная экскурсия с посещением Юсуповского дворца — понедельник, вторник, суббота;

Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры — вторник и пятница;

Обзорная по городу с экскурсией в Исаакиевский собор — понедельник.

Важно знать

Возьмите с собой паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Это обязательное условие для входа в музей.

При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид и т. д.): пенсионное удостоверение или справку пенсионера, справку из школы, если ребенку от 16 до 18 лет.

Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.

Внимание! В связи с пандемией вход в музеи осуществляется СТРОГО в медицинских масках. Маски необходимо иметь с собой!