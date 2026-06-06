Добро пожаловать во дворец в стиле венецианского палаццо — когда-то он принадлежал великому князю Владимиру Александровичу.
Роскошные интерьеры с мраморными лестницами, люстрами и скульптурами дошли до нас почти в неизменном виде!
Роскошные интерьеры с мраморными лестницами, люстрами и скульптурами дошли до нас почти в неизменном виде!
Описание экскурсии
- Вы посетите парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи
- Увидите закрытые помещения: личный кабинет князя Владимира Александровича, его бильярдную комнату, приёмную, величественную библиотеку-ротонду и бассейн
- Полюбуетесь внутренними интерьерами в стилях рококо, ренессанс, византийском и готическом
- Узнаете про историю дворца и его знаменитых жильцах
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник в 13:45, в субботу в 14:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:45, в субботу в 14:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9416 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
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