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Павловск. Павловский дворец и парк

4.4
12 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Павловск.

Павловский дворец и парк
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Павловск. Павловский дворец и парк
Павловск. Павловский дворец и парк

Что вы увидите

  • Павловский дворец и парк
Паловский дворец - резиденция императора Павла I, памятник архитектуры конца XVIII - начала XIX вв. В его создании принимали участие выдающиеся архитекторы, декораторы и живописцы XVIII - XIX веков: Ч. Камерон, В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, К. Росси, П. Гонзаго и др. Над его неповторимым обликом и внутренними интерьерами работала и сама императрица Мария Федоровна. Интерьерные украшения вы увидите на экскурсии 🧭 во дворце, которую проведет сотрудник музея.
Павловский парк 🌳 занимает площадь 600 гектаров, это один из самых больших и красивых 🤩 парков Европы. После посещения дворца, который поразит вас гармоничностью и утонченным вкусом, вас ждет прогулка 👣 по Павловскому парку. Масштаб парка вас приятно впечатлит. Вся территория парка украшена сооружениями, созданными лучшими архитекторами: Вольерный садик, Павильон Трех граций, Памятник родителям, Мавзолей Павла I, Мост Кентавров и другие. Территория парка наполнена скульптурой. Причем, скульптура вся подлинная. Если Вам повезет, Вы сможете покормить местных белочек.
Что входит
  • В стоимость поездки входит: экскурсия по трассе
  • посещение Павловского дворца и прогулка по Павловскому парку
  • транспортное обслуживание
  • входные билеты в парк и дворец.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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12 отзывов оставили туристы

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