Паловский дворец - резиденция императора Павла I, памятник архитектуры конца XVIII - начала XIX вв. В его создании принимали участие выдающиеся архитекторы, декораторы и живописцы XVIII - XIX веков: Ч. Камерон, В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, К. Росси, П. Гонзаго и др. Над его неповторимым обликом и внутренними интерьерами работала и сама императрица Мария Федоровна. Интерьерные украшения вы увидите на экскурсии 🧭 во дворце, которую проведет сотрудник музея.

Павловский парк 🌳 занимает площадь 600 гектаров, это один из самых больших и красивых 🤩 парков Европы. После посещения дворца, который поразит вас гармоничностью и утонченным вкусом, вас ждет прогулка 👣 по Павловскому парку. Масштаб парка вас приятно впечатлит. Вся территория парка украшена сооружениями, созданными лучшими архитекторами: Вольерный садик, Павильон Трех граций, Памятник родителям, Мавзолей Павла I, Мост Кентавров и другие. Территория парка наполнена скульптурой. Причем, скульптура вся подлинная. Если Вам повезет, Вы сможете покормить местных белочек.