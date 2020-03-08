20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Павловск
Павловский ансамбль складывался на протяжении пятидесяти лет — с 1770-х до конца 1820-х годов — и в дальнейшем не подвергался существенным изменениям. Это придало его художественному облику необычную стройность и цельность, что отличает Павловск от всех других пригородных ансамблей. Использование рельефа местности придает парку непередаваемую красоту.
Неповторимость Павловска создавалась несколькими поколениями архитекторов, но все его создатели относились к работе предшественников с редким тактом — не разрушая, но лишь дополняя то, что было создано раньше.
Общая протяженность аллей и дорожек парка сравнима с расстоянием от Санкт-Петербурга до Москвы. Павловский парк — один из самых больших в России, более 600 гектаров (находится под охраной ЮНЕСКО).
«Всё мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.» (Анна Ахматова)
Что вас ожидает
- Встречаемся у входа в парк, рядом с дворцом. Во время нашей прогулки мы сможем насладиться красотой Мариентальского парка, увидим павильон Трех граций в Собственном садике императрицы Марии Федоровны, о которых говорят — «Они прекраснее, чем сама красота». Это — последнее произведение в Павловском парке, созданное архитектором Чарлзом Камероном в 1800 году.
- Вторая остановка — у замка Бип — одного из архитектурных капризов императора Павла, которого называли «последним рыцарем, уходящей эпохи», поговорим о его рыцарской романтике.
- И, конечно же, пройдем по самым красивым местам Павловского парка, прекрасным во все времена года, увидим место, где находился знаменитый музыкальный вокзал, Колоннаду Аполлона, Галерею Гонзаго, Павловский дворец, долину реки Славянки, где живописные планы сменяют друг друга, словно декорации. Впрочем, это не удивительно: работы здесь вел известный декоратор Пьетро Гонзаго. У нас будет возможность сделать целую серию прекрасных кадров, а также отдохнуть и перекусить прямо в парке. По желанию можно взять с собой кофе и бутерброды, небольшой коврик.
Парк в летнее время платный с 10 до 18 часов. Стоимость билета (100 рублей) оплачивается отдельно.