20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Павловск

Павловский ансамбль складывался на протяжении пятидесяти лет — с 1770-х до конца 1820-х годов — и в дальнейшем не подвергался существенным изменениям. Это придало его художественному облику необычную стройность и цельность, что отличает Павловск от всех других пригородных ансамблей. Использование рельефа местности придает парку непередаваемую красоту.

Неповторимость Павловска создавалась несколькими поколениями архитекторов, но все его создатели относились к работе предшественников с редким тактом — не разрушая, но лишь дополняя то, что было создано раньше.

Общая протяженность аллей и дорожек парка сравнима с расстоянием от Санкт-Петербурга до Москвы. Павловский парк — один из самых больших в России, более 600 гектаров (находится под охраной ЮНЕСКО).

«Всё мне видится Павловск холмистый,

Круглый луг, неживая вода,

Самый томный и самый тенистый,

Ведь его не забыть никогда.» (Анна Ахматова)

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