20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Павловский ансамбль формировался с 1770-х до 1820-х годов и с тех пор почти не менялся.
Несколько поколений архитекторов с редким тактом дополняли труд друг друга, сохранив цельность и гармонию.
Вы увидите нарядные павильоны, полюбуетесь видами с холмов и пройдёте по аллеям — Анна Ахматова называла их «самыми томными и самыми тенистыми».
Несколько поколений архитекторов с редким тактом дополняли труд друг друга, сохранив цельность и гармонию.
Вы увидите нарядные павильоны, полюбуетесь видами с холмов и пройдёте по аллеям — Анна Ахматова называла их «самыми томными и самыми тенистыми».
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по Мариентальскому парку и рассмотрим павильон Трёх граций в Собственном садике Марии Фёдоровны — говорят, они прекраснее, чем сама красота.
- Остановимся у замка Бип — причудливого каприза императора Павла. Поговорим о рыцарской романтике государя.
- Оценим самые живописные локации Павловского парка: Колоннаду Аполлона, Галерею Гонзаго, долину реки Славянки. Виды сменяют друг друга словно театральные кулисы — и неудивительно, ведь здесь работал знаменитый декоратор и мыслитель Пьетро Гонзаго.
- Увидим место знаменитого музыкального вокзала, Павловский дворец и просторные аллеи, протяжённость которых сравнима с расстоянием от Петербурга до Москвы.
- Сделаем красивые кадры и по желанию отдохнём на лужайке с кофе и бутербродами.
Организационные детали
- Будьте внимательны: экскурсия начинается в Павловске, мы встретимся у входа в парк (рядом с дворцом).
- Дополнительные расходы: с 10 до 17 часов вход в парк платный. Стоимость билета — 100 ₽ с чел.
- Павильон Трёх граций закрыт на реставрацию, Собственный садик закрыт до весны.
- По желанию можете взять с собой кофе и бутерброды, небольшой коврик или плед.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3686 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы второй раз уже заказываем экскурсию у Аллы, и снова восторг. Павловский парк, через призму ее рассказа, впечатлил невероятно. Какой же он красивый и тёплый😍. Спасибо огромное Алле за интересные факты, шикарно продуманный маршрут с приятными остановками, за фото и доброжелательность 🙏🏻 Подойдет Всем, кто любит погулять и подышать свежим воздухом, знакомясь с историей, кормя птичек и белочек
Вам был полезен этот отзыв?
Н
У нас была индивидуальная экскурсия с Аллой по Павловскому парку - 3 взрослых. Всем нам очень понравилось! Мы гуляли 2,5 часа и время пролетело незаметно! Алла построила очень насыщенный маршрут,
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскуссия! Благодарим нашего гида Аллу.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу сказать большое спасибо Алле Борисовне за экскурсию по Павловскому парку. Понравилась спокойная подача материала, продуманный, неспешный маршрут, возможность пофотографировать окрестности, посмотреть на белочек, насладиться чудесным розовым садом.
Экскурсовод спокойно отвечала на наши вопросы, рекомендовала посещение Личного сада Марии Федоровны, который оказался чудесным местом.
Экскурсию однозначно рекомендую. Будет интересно и детям, и взрослым. А сам парк просто прекрасен))
Экскурсовод спокойно отвечала на наши вопросы, рекомендовала посещение Личного сада Марии Федоровны, который оказался чудесным местом.
Экскурсию однозначно рекомендую. Будет интересно и детям, и взрослым. А сам парк просто прекрасен))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Алла прекрасный человек и профессиональный гид.
Мы перепутали место встречи. И она к нам все равно приехала и провела нам экскурсию. Спасибо большое!
Мы перепутали место встречи. И она к нам все равно приехала и провела нам экскурсию. Спасибо большое!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Паловск - мой любимый пригорд Петербурга, с гидом по парку гуляли впервые, он однозначно стоит потраченных 3-х часов, при желании, там спокойно можно провести весь день. Алла Борисовна - хороший
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Павловск: царственная песнь его парков»
Квест
до 5 чел.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 7450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
В удовольствие прогуляться по дивному парку и увлечься сюжетами из жизни его создателей
Завтра в 12:00
17 авг в 09:00
от 10 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: У входа в Павловский парк
17 авг в 10:00
18 авг в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
22 авг в 15:00
23 авг в 09:30
от 14 990 ₽ за всё до 4 чел.
от 4000 ₽ за экскурсию