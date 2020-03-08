20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Павловск. Царственная песнь его парков

Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника

Алла
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Алла – ваш гид
Приглашаю вас насладиться природной и архитектурной красотой, а также историей Павловского ансамбля, который называют самым романтическим и тенистым.

И — самым поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга.
2520 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.8
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков

Павловск

Павловский ансамбль складывался на протяжении пятидесяти лет — с 1770-х до конца 1820-х годов — и в дальнейшем не подвергался существенным изменениям. Это придало его художественному облику необычную стройность и цельность, что отличает Павловск от всех других пригородных ансамблей. Использование рельефа местности придает парку непередаваемую красоту.

Неповторимость Павловска создавалась несколькими поколениями архитекторов, но все его создатели относились к работе предшественников с редким тактом — не разрушая, но лишь дополняя то, что было создано раньше.

Общая протяженность аллей и дорожек парка сравнима с расстоянием от Санкт-Петербурга до Москвы. Павловский парк — один из самых больших в России, более 600 гектаров (находится под охраной ЮНЕСКО).

«Всё мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.» (Анна Ахматова)

Что вас ожидает

  • Встречаемся у входа в парк, рядом с дворцом. Во время нашей прогулки мы сможем насладиться красотой Мариентальского парка, увидим павильон Трех граций в Собственном садике императрицы Марии Федоровны, о которых говорят — «Они прекраснее, чем сама красота». Это — последнее произведение в Павловском парке, созданное архитектором Чарлзом Камероном в 1800 году.
  • Вторая остановка — у замка Бип — одного из архитектурных капризов императора Павла, которого называли «последним рыцарем, уходящей эпохи», поговорим о его рыцарской романтике.
  • И, конечно же, пройдем по самым красивым местам Павловского парка, прекрасным во все времена года, увидим место, где находился знаменитый музыкальный вокзал, Колоннаду Аполлона, Галерею Гонзаго, Павловский дворец, долину реки Славянки, где живописные планы сменяют друг друга, словно декорации. Впрочем, это не удивительно: работы здесь вел известный декоратор Пьетро Гонзаго. У нас будет возможность сделать целую серию прекрасных кадров, а также отдохнуть и перекусить прямо в парке. По желанию можно взять с собой кофе и бутерброды, небольшой коврик.

Организационные детали

Парк в летнее время платный с 10 до 18 часов. Стоимость билета (100 рублей) оплачивается отдельно.

Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков
Павловск. Царственная песнь его парков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень хорошая и интересная экскурсия. Особенно прдойдет любителям прогулок на свежем воздухе по паркам.
23 сентября 2019
Алла очень информативно провела экскурсию. При этом учитывались все наши пожелания, находились ответы на все наши вопрсы. Даже темп экскурсии подстраивался под нас. Очень эрудированный, знающий историю человек. Спасибо Алле, рекомендуем всем ее интересную экскурсию.
6 сентября 2019
Павловск поразил! Очень красивые места! Экскурсовод Алла все 3 часа очень интересно рассказывала, водила нас по всем тропинкам парка. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
Спасибо!
5 сентября 2019
Все понравилось и Павловск, и экскурсия, и экскурсовод Алла. Прекрасно провели время, узнали много нового, насладились великолепными видами, атмосфера в парке спокойная, умиротворяющая. Большое спасибо. Хотим приехать туда ещё.
1 августа 2019
Провели отличный день в Павловске с Аллой. Были сами много раз, но на экскурсии многие места увидели впервые) Очень интересная и увлекательная подача материала, Павловск предстает совершенно по новому. Нам очень понравилось!
26 июля 2019
Очень красивый парк
1 июля 2019
спасибо за экскурсию
27 июня 2019
Хорошая экскурсия. Парк великолепен!
17 июня 2019
В общем и целом все прошло хорошо, не отлично, хорошо. Маршрут составлен грамотно, узнали много нового, даже с учетом того что были уже в парке и не раз. Скорее всего не хватило импровизации что ли и непринужденного общения, больше было похоже на стандартную экскурсию, хотелось немного не такого. Поэтому твердая 4!
16 июня 2019
Павловский парк стоит времени, потраченного на экскурсию. Вековые деревья, просторы цветочных полян по 100 метров, чудесные продуманные пейзажи. Рекомендую любителям красот природы.
Ещё 10 отзывов

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