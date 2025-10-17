20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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к тому же учла наши пожелания - нам надо было оказаться у замка БИП в определенное время. Рассказ был очень интересный и хотя я не в первый раз в Павловске и всегда интересовалась этим периодом нашей истории, я узнала много новых деталей, особенно связанных с личностью Марии Федоровны! Рассказывает Алла не по шаблону и от души, видно, что ей самой очень нравится парк) моя сестра, которая живет не в России, была в восторге от возможности покормить белок в парке - Алла специально взяла с собой орешки) и нам очень понравилось отношение гида: давала возможность остановиться и сделать фото, старалась, чтобы все все услышали, с удовольствием отвечала на все дополнительные вопросы. Впечатления от экскурсии самые положительные и самые лучшие рекомендации Алле!