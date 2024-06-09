На нашей экскурсии вы увидите великолепный Павловский дворец, окруженный одним из самых красивейших и больших пейзажных парков Европы.
Мы насладимся прогулкой по тенистым аллеям парка, полюбуемся изящными интерьерами дворца, поговорим о судьбах российских императоров и императриц, которые в них жили.
Мы насладимся прогулкой по тенистым аллеям парка, полюбуемся изящными интерьерами дворца, поговорим о судьбах российских императоров и императриц, которые в них жили.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Царскосельскую дорогу
- Павловский Дворец
- Павловский Парк
Описание экскурсии
В ходе нашей экскурсии вы увидите и откроете для себя:Историю царскосельской дороги По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, вспомним как Великая Отечественная Война затронула эти земли. Маршрут спланирован так, что мы увидим все основные достопримечательности, все самое важное и интересное! Павловский Дворец Павловский дворец — резиденция императора Павла I, памятник архитектуры конца XVIII и начала XIX вв. В его создании принимали участие выдающиеся архитекторы, декораторы и живописцы XVIII–XIX веков: Ч. Камерон, В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, К. Росси, П. Гонзаго и др. Кроме того, Павловский Дворец — семейное «уютное гнездышко» императора Павла и его жены Марии Федоровны, где росли их дети (два из них впоследствии стали российскими императорами), где трудились знаменитые архитекторы, где во всем видна заботливая рука Марии Федоровны, каждый уголок наполнен ее любовью к этому дворцу. Великолепный, «домашний и уютный» дворец. Мы поговорим об императоре Павле (русском «Гамлете», одном из самых загадочных императоров России) и его жене — Марии Фёдоровне (шутили, что она обеспечила русский престол императорами на всю 1-ю половину 19-го века). Некоторым туристам Павловский дворец интересен в том ключе, что Павел I был великий магистр Мальтийского ордена с 1798 года и некоторые интерьеры Дворца напомнят об этом. Дворец выстроен в классическом стиле и его не коснулись существенные изменения; он грандиозен и окружен одним из самых красивейших пейзажных парков Европы. Павловский Парк После посещения дворца, который поразит вас гармоничностью и утонченным вкусом, вас ждет небольшая прогулка по Павловскому парку. Мы совершим небольшую прогулку по парку, который является одним из самых больших и красивых парков Европы. Площадь парка составляет около 600 га, и чтобы исследовать его весь, согласитесь, потребуется не один день. Прогуливаясь по его парадной части, нам встретится множество парковых затей, вольеров, беседок, мостиков, павильонов, скульптур античных богов и муз, которые расскажут нам о внутреннем мире и развлечениях обитателей и гостей Павловска. Так — любовь к античности в скульптуре отразилась в скульптурах Аполлона, кентаврах и др.; любовь к классической архитектуре отразилась в постройках Дворца, Храма Дружбы, руинного каскада, моста-руины. На территории парка вы встретите множество скульптурных композиций, их особая ценность — в их подлинности. Нашло здесь место и увлечение пасторальными сюжетами эпохи романтизма (Молочная и Пиль-башня). Театральный художник Пьетро Гонзага оставил для нас живые декорации в виде парковых пейзажей. Многим посетителям повезет, их встречают местные белочки, которых можно покормить.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царскосельскую дорогу
- Павловский Дворец
- Павловский Парк
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты во дворцы и парки для себя (в том числе в парк - для гида)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды., который подъедет за Вами в условленное место: в отель (аэропорт, на вокзал), вы поедете на экскурсию на комфортабельном автомобиле, и после экскурсии я отвезу в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу
- Расстояние: 29 км от центра Санкт-Петербурга. Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
- Царское Село (г. Пушкин) - один из самых популярных туристических маршрутов, поэтому посещение Екатерининского дворца, Янтарной комнаты часто связано с очередями. Желательно билеты во дворец и парк покупать онлайн, продажа открывается за 2 недели. При необходимости, я объясню, как купить билеты и пришлю ссылку на сайт. Или возьму на себя вопросы по покупке билетов
- Программу мы можем изменять в зависимости от Ваших предпочтений. Например, в Царском Селе (Пушкине) можно вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец. В Павловске мы можем только прогуляться по парку без посещения Дворца или наоборот, только посетить Дворец
- Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы
- Что включено в стоимость экскурсии:
- Услуги профессионального экскурсовода (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Что не включено в стоимость экскурсии:
- Обед
- Билеты во дворцы и парки (в том числе в парк - для гида)
- И билеты во дворцы для себя
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
- Цены билетов:
- Екатерининский Дворец и Парк
- Комплексный билет, который включает посещение Екатерининского Дворца и парка:
- Взрослые - 1000.00
- Студенты, учащиеся - 500.00
- Дети до 14-летнего возраста - бесплатно
- Пенсионеры - на 1 человека 500.00
- Билет в парк Екатерининского Дворца
- Стоимость входных билетов в Екатерининский парк
- Взрослые - 170 руб
- Пенсионеры - 60 руб
- С 10:00 до 18:00 (вход в экспозицию до 17:00)
- Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
ИндивидуальныеПешеходныеНа машинеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля подростковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа выходныеСемейныеРомантическиеОбзорныеДворцы, замки и особнякиСоборы и храмыЛитература и искусствоПарки и усадьбыПо Ленинградской областиПавловский дворецПопулярные местаПушкин и ПавловскИнтерьерныеПрогулка на закатеПарки
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
5 часов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:45
11 июня в 11:00
от 2 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
16 июня в 14:00
19 июня в 14:00
13 700₽ за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250₽ за человека