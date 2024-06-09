Описание экскурсии

В ходе нашей экскурсии вы увидите и откроете для себя:Историю царскосельской дороги По дороге я расскажу вам о всех значимых строениях на нашем пути. Мы проедем по дороге, по которой проезжали наши императрицы и императоры, увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех самых времен, вспомним как Великая Отечественная Война затронула эти земли. Маршрут спланирован так, что мы увидим все основные достопримечательности, все самое важное и интересное! Павловский Дворец Павловский дворец — резиденция императора Павла I, памятник архитектуры конца XVIII и начала XIX вв. В его создании принимали участие выдающиеся архитекторы, декораторы и живописцы XVIII–XIX веков: Ч. Камерон, В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, К. Росси, П. Гонзаго и др. Кроме того, Павловский Дворец — семейное «уютное гнездышко» императора Павла и его жены Марии Федоровны, где росли их дети (два из них впоследствии стали российскими императорами), где трудились знаменитые архитекторы, где во всем видна заботливая рука Марии Федоровны, каждый уголок наполнен ее любовью к этому дворцу. Великолепный, «домашний и уютный» дворец. Мы поговорим об императоре Павле (русском «Гамлете», одном из самых загадочных императоров России) и его жене — Марии Фёдоровне (шутили, что она обеспечила русский престол императорами на всю 1-ю половину 19-го века). Некоторым туристам Павловский дворец интересен в том ключе, что Павел I был великий магистр Мальтийского ордена с 1798 года и некоторые интерьеры Дворца напомнят об этом. Дворец выстроен в классическом стиле и его не коснулись существенные изменения; он грандиозен и окружен одним из самых красивейших пейзажных парков Европы. Павловский Парк После посещения дворца, который поразит вас гармоничностью и утонченным вкусом, вас ждет небольшая прогулка по Павловскому парку. Мы совершим небольшую прогулку по парку, который является одним из самых больших и красивых парков Европы. Площадь парка составляет около 600 га, и чтобы исследовать его весь, согласитесь, потребуется не один день. Прогуливаясь по его парадной части, нам встретится множество парковых затей, вольеров, беседок, мостиков, павильонов, скульптур античных богов и муз, которые расскажут нам о внутреннем мире и развлечениях обитателей и гостей Павловска. Так — любовь к античности в скульптуре отразилась в скульптурах Аполлона, кентаврах и др.; любовь к классической архитектуре отразилась в постройках Дворца, Храма Дружбы, руинного каскада, моста-руины. На территории парка вы встретите множество скульптурных композиций, их особая ценность — в их подлинности. Нашло здесь место и увлечение пасторальными сюжетами эпохи романтизма (Молочная и Пиль-башня). Театральный художник Пьетро Гонзага оставил для нас живые декорации в виде парковых пейзажей. Многим посетителям повезет, их встречают местные белочки, которых можно покормить.