Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии

Увидеть античную сказку на русской земле

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
В Павловск — самую уютную и романтичную из царских резиденций — стоит ехать за неспешными прогулками. За наслаждением античной красотой среди русской природы. За пониманием, почему это слияние столь гармонично.

Вы увидите дворец, окруженный бескрайним парком, полюбуетесь интерьерами, погуляете по тенистым аллеям и послушаете о судьбах тех, для кого это великолепие создавалось.
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Царскосельская дорога

Мы поедем по дороге, по которой императоры отправлялись в свою летнюю резиденцию, и увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времён. Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Поговорим о всех значимых строениях на нашем пути — маршрут спланирован так, что вы не пропустите ни одной достопримечательности.

Павловский дворец

Мы посетим семейное гнёздышко Павла I и его жены Марии Федоровны, где росли их дети. Над постройкой дворца трудились знаменитые архитекторы, а в каждой мелочи убранства видна заботливая рука императрицы. Мы поговорим о судьбе самого загадочного императора России, в том числе о его статусе магистра Мальтийского ордена, и о его жене — шутили, что она обеспечила русский престол наследниками на всю первую половину 19 века.

Павловский парк

После посещения дворца вас ждёт небольшая прогулка по одному из самых больших и красивых парков Европы. Его площадь составляет около 600 га — чтобы исследовать все уголки, потребуется не один день. Мы прогуляемся по парадной части парка, увидим множество беседок, мостиков и павильонов, скульптур античных богов и муз. Порассуждаем о вкусах и развлечениях венценосных хозяев Павловска. И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы.
  • В стоимость включены: услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку), трансфер на комфортабельном авто

Дополнительные расходы

  • Павловский дворец: взрослым с 16 лет — 600 руб., пенсионеры — 300 руб.
  • Павловский парк (для себя и для гида): взрослым с 16 лет — 100 руб., пенсионерам — 50 руб., детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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