Увидеть античную сказку на русской земле
Вы увидите дворец, окруженный бескрайним парком, полюбуетесь интерьерами, погуляете по тенистым аллеям и послушаете о судьбах тех, для кого это великолепие создавалось.
Описание
Что вас ожидает
Царскосельская дорога
Мы поедем по дороге, по которой императоры отправлялись в свою летнюю резиденцию, и увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времён. Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Поговорим о всех значимых строениях на нашем пути — маршрут спланирован так, что вы не пропустите ни одной достопримечательности.
Павловский дворец
Мы посетим семейное гнёздышко Павла I и его жены Марии Федоровны, где росли их дети. Над постройкой дворца трудились знаменитые архитекторы, а в каждой мелочи убранства видна заботливая рука императрицы. Мы поговорим о судьбе самого загадочного императора России, в том числе о его статусе магистра Мальтийского ордена, и о его жене — шутили, что она обеспечила русский престол наследниками на всю первую половину 19 века.
Павловский парк
После посещения дворца вас ждёт небольшая прогулка по одному из самых больших и красивых парков Европы. Его площадь составляет около 600 га — чтобы исследовать все уголки, потребуется не один день. Мы прогуляемся по парадной части парка, увидим множество беседок, мостиков и павильонов, скульптур античных богов и муз. Порассуждаем о вкусах и развлечениях венценосных хозяев Павловска. И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы.
- В стоимость включены: услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку), трансфер на комфортабельном авто
Дополнительные расходы
- Павловский дворец: взрослым с 16 лет — 600 руб., пенсионеры — 300 руб.
- Павловский парк (для себя и для гида): взрослым с 16 лет — 100 руб., пенсионерам — 50 руб., детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от удобного вам места
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.