В Павловск — самую уютную и романтичную из царских резиденций — стоит ехать за неспешными прогулками. За наслаждением античной красотой среди русской природы. За пониманием, почему это слияние столь гармонично. Вы увидите дворец, окруженный бескрайним парком, полюбуетесь интерьерами, погуляете по тенистым аллеям и послушаете о судьбах тех, для кого это великолепие создавалось.

Описание экскурсии

Царскосельская дорога

Мы поедем по дороге, по которой императоры отправлялись в свою летнюю резиденцию, и увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времён. Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Поговорим о всех значимых строениях на нашем пути — маршрут спланирован так, что вы не пропустите ни одной достопримечательности.

Павловский дворец

Мы посетим семейное гнёздышко Павла I и его жены Марии Федоровны, где росли их дети. Над постройкой дворца трудились знаменитые архитекторы, а в каждой мелочи убранства видна заботливая рука императрицы. Мы поговорим о судьбе самого загадочного императора России, в том числе о его статусе магистра Мальтийского ордена, и о его жене — шутили, что она обеспечила русский престол наследниками на всю первую половину 19 века.

Павловский парк

После посещения дворца вас ждёт небольшая прогулка по одному из самых больших и красивых парков Европы. Его площадь составляет около 600 га — чтобы исследовать все уголки, потребуется не один день. Мы прогуляемся по парадной части парка, увидим множество беседок, мостиков и павильонов, скульптур античных богов и муз. Порассуждаем о вкусах и развлечениях венценосных хозяев Павловска. И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить.

Организационные детали

Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка.

Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке.

Экскурсии во дворцах проводят сотрудники музея

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы