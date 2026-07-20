Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
В Павловск — самую уютную и романтичную из царских резиденций — стоит ехать за неспешными прогулками. За наслаждением античной красотой среди русской природы. За пониманием, почему это слияние столь гармонично.
Вы увидите дворец, окруженный бескрайним парком, полюбуетесь интерьерами, погуляете по тенистым аллеям и послушаете о судьбах тех, для кого это великолепие создавалось.
Мы поедем по дороге, по которой императоры отправлялись в свою летнюю резиденцию, и увидим верстовые столбы, оставшиеся с тех времён. Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Поговорим о всех значимых строениях на нашем пути — маршрут спланирован так, что вы не пропустите ни одной достопримечательности.
Павловский дворец
Мы посетим семейное гнёздышко Павла I и его жены Марии Федоровны, где росли их дети. Над постройкой дворца трудились знаменитые архитекторы, а в каждой мелочи убранства видна заботливая рука императрицы. Мы поговорим о судьбе самого загадочного императора России, в том числе о его статусе магистра Мальтийского ордена, и о его жене — шутили, что она обеспечила русский престол наследниками на всю первую половину 19 века.
Павловский парк
После посещения дворца вас ждёт небольшая прогулка по одному из самых больших и красивых парков Европы. Его площадь составляет около 600 га — чтобы исследовать все уголки, потребуется не один день. Мы прогуляемся по парадной части парка, увидим множество беседок, мостиков и павильонов, скульптур античных богов и муз. Порассуждаем о вкусах и развлечениях венценосных хозяев Павловска. И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить.
Организационные детали
Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка.
Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке.
Экскурсии во дворцах проводят сотрудники музея
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Павловский дворец: взрослым с 16 лет — 750 ₽., пенсионерам — 350 ₽
Павловский парк (для себя и для гида): взрослым с 16 лет — 250 ₽, пенсионерам — 150 ₽, детям до 16 лет — бесплатно. Выходной день — понедельник.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
Замечательная экскурсия! Остались очень довольны. Нашим гидом была Наталья. Все было проведено очень грамотно, интересно, материал был выдан более, чем на 100%. Во всем чувствовалась забота и заинтересованность гида. Наталья читать дальшеуменьшить
профессионал своего дела. Она не только дала полный материал по экскурсии, но и много дополнительной информации. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы, за что отдельная благодарность 🫶. Однозначно рекомендуем этого гида и экскурсию 🍀💕🌸
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Николай – чудесный гид! По пути до Павловска и обратно мы узнали много интересного, факты, которых мы не знали. Николай аккуратный водитель, забрал нас по адресу и вернул на то же место. Павловск – восхитительное место, огромный парк, который невозможно обойти за один день. Рекомендуем и сам маршрут и Николая, как гида. Не скучали вообще ни одной минуты.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Ездили на экскурсию в Павловск с Александрой. Спасибо за это мини путешествие. Это была интересная и очень приятная экскурсия - прогулка в прекрасной компании. Гуляя по залам дворца под рассказы читать дальшеуменьшить
Александры, легко было представить как жили раньше его владельцы, рассказ очень живой и интересный! Время пролетело незаметно и было жалко, что экскурсия подошла к концу. Спасибо и хочется сказать, до встречи!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Большое спасибо Александре. Было очень интересно. Профессионал своего дела.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Очень рекомендую эту экскурсию. Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Замечательная экскурсия! С гидом Любовью провели интересный, полный впечатлений день. Шикарный дворец и парк. Узнали много интересного. Обязательно хочется приехать ещё раз!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии»