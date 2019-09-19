  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Павловский дворец — любимая усадьба императора

Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»

Роза
Задать вопрос
Роза – экскурсионное агентство
Парадный классический дворец, каскады прудов и масштабный пейзажный парк, где прежде любила охотиться Екатерина II — Павловск перенесет вас в атмосферу прошлых столетий.

Вы увидите труды архитекторов Джакомо Кваренги и Карла Росси, работы именитых художников и скульпторов и узнаете тайны императорской семьи.
2000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 5.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — у станции метро «Гостиный двор»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора

Что вас ожидает

Секреты Павловского дворца
Мы едем в гости к императору! Летняя резиденция Павла I поразит вас изяществом архитектуры и уютными внутренними интерьерами. Вы узнаете о длительном строительстве великолепной усадьбы, зодчих и мастерах, трудившихся над ней, услышите о жизни царской семьи и увидите подлинные предметы декора и мебели, картины, скульптуры, часовые механизмы, фарфор, дорогие ткани и украшения из разных стран мира. Сотрудник музея проведет вас к Дворцовой церкви, расскажет о рыцарях Мальтийского ордена и библиотеке Марии Федоровны, покажет подарок Людовика XVI и полотно Рубенса, а еще откроет, что скрывается за закрытыми дверями.

Английский парк в Российской Империи
Местный пейзажный парк — один из самых больших и красивых в Европе. Мы прогуляемся мимо Вольерного садика, Павильона Трех граций, увидим Памятник родителям, Мавзолей Павла I и пройдем по Мосту Кентавров. Вы узнаете историю памятника мировой культуры эпохи классицизма и отметите эффект перспективного обзора, который в ту пору был новым словом в ландшафтном дизайне. Парк поразит своими размерами и очарует живописными пейзажами, а я поделюсь забавными легендами и проведу вас по самым атмосферным уголкам, где нам, возможно, встретятся белочки!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: входные билеты в Павловский дворец и парк, транспортное обслуживание.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора
Павловский дворец — любимая усадьба императора

Экскурсия проводится в понедельник и вторник в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у станции метро «Гостиный двор».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 сентября 2019
Большое спасибо гиду Анжелике за интересный и познавательный рассказ.

Роза проводит ещё 5 экскурсий

Тайны и легенды ПетербургаТайны и легенды ПетербургаТайны и легенды Петербурга
900 за человека
2.5 часа
2 отзыва
Прикоснуться к загадочному облику города и раскрыть его секреты на автобусной экскурсии
Немногие места в мире окутаны таким количеством мифов и странных историй, как Петербург. Расположение на чухонском болоте, царская эпоха и революция сделали свое дело: городские легенды Петербурга — это реальность! Я приоткрою завесу тайны, поделюсь курьезными случаями и закулисными деталями Северной столицы.
Из Петербурга — в средневековый ВыборгИз Петербурга — в средневековый ВыборгИз Петербурга — в средневековый Выборг
2000 за человека
10 часов
5 отзывов
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
На один день вы смените блеск Петербурга на средневековый колорит рыцарского Выборга. Вы обойдете старые площади, осмотрите старинные дома и прогуляетесь по двору замка на острове. Насладитесь зеленью Монрепо, а еще попробуете крендели и услышите самое интересное о русском «заграничном» городе.
Дворцовый ПетербургДворцовый ПетербургДворцовый Петербург
1300 за человека
3 часа
2 отзыва
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Петербург — город дворцов, и чтобы осмотреть их все, предлагаем вам отправиться автобусную экскурсию. Вы увидите, где жили императоры, князья и аристократы, услышите об особенностях дворцовой архитектуры города. А ещё у вас будет уникальная возможность посетить Владимирский дворец, оценить его изящные интерьеры и узнать о коллекциях Великого князя.
Из Петербурга в Гатчину: по следам «русского Гамлета»Из Петербурга в Гатчину: по следам «русского Гамлета»Из Петербурга в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
1700 за человека
6 часов
1 отзыв
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам романтичного Гатчинского парка
Романтичная Гатчина — единственное место в окрестностях Петербурга, где блеск и роскошь императорской резиденции соседствуют с легендами о привидениях. Вы рассмотрите убранство дворцовых залов, услышите таинственное эхо в подземельях, узнаете, какие истории хранит любимое детище Павла I, и пройдете извилистыми тропами Гатчинского парка.
Петербург — сквозь очки виртуальной реальностиПетербург — сквозь очки виртуальной реальностиПетербург — сквозь очки виртуальной реальности
1000 за человека
2.5 часа
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
На автобусе вы проедете по историческому центру и рассмотрите главные достопримечательности. А с помощью VR-очков узнаете, как развивался город от первого камня и до конца XVIII столетия. Мы погрузим вас в атмосферу императорского Петербурга: вы услышите о временах Петра Великого и Екатерины II, увидите строения, которых уже нет, и те, что не были построены по разным причинам.

Экскурсии в Павловск

Царское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один деньЦарское Село и Павловск за один день
5350 за экскурсию
7 часов
46 отзывов
От блистательных дней до трагических событий — экскурсия под двум императорским резиденциям
На этой экскурсии вас ждет история двух летних императорских резиденций, рассказы о блеске и роскоши Двора, о тяжелых послереволюционных 20-30 гг. ХХ столетия и о самых трагических страницах истории пригородов во время немецкой оккупации 1941-1944 гг.
Путешествие в ПавловскПутешествие в ПавловскПутешествие в Павловск
1500 за человека
6 часов
8 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности. Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной. Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
По следам императоров: Царское село, Павловск и ГатчинаПо следам императоров: Царское село, Павловск и ГатчинаПо следам императоров: Царское село, Павловск и Гатчина
скидка30%
2600 ₽
1820 за человека
10 часов
29 отзывов
Посетить за один день три резиденции русских монархов в окрестностях Петербурга
Эта экскурсия откроет перед вами двери трех красивейших дворцово-парковых ансамблей 18 века. В блистательном Царском Селе, пейзажном Павловском парке и романтичной Гатчине вы узнаете о загородной жизни императорской семьи, рассмотрите подлинные интерьеры и заглянете в личные покои русских монархов.
Павловск. Царственная песнь его парковПавловск. Царственная песнь его парковПавловск. Царственная песнь его парков
2520 за экскурсию
3.5 часа
20 отзывов
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Приглашаю вас насладиться природной и архитектурной красотой, а также историей Павловского ансамбля, который называют самым романтическим и тенистым. И — самым поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга.
Императорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбльИмператорские резиденции — Павловск: дворцово-парковый ансамбль
8500 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
История, пейзажи, сады и ландшафтная архитектура одного из самых больших парков Европы
Я предлагаю вам экскурсию по парку города Павловска, его садам и павильонам, во время которой вы узнаете историю этого места и сможете полюбоваться его очаровательными пейзажами, прекрасными в любое время года, ландшафтной архитектурой, рукотворными водопадами, запрудами и садами.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьКрепость ОрешекЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островАлександро-Невская лавраКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийОраниенбаумИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле