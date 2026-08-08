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Павловский дворец - любимая усадьба императора

Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Парадный классический дворец, каскады прудов и масштабный пейзажный парк, где прежде любила охотиться Екатерина II — Павловск перенесет вас в атмосферу прошлых столетий.

Вы увидите труды архитекторов Джакомо Кваренги и Карла Росси, работы именитых художников и скульпторов и узнаете тайны императорской семьи.
4.7
51 отзыв
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Павловский дворец - любимая усадьба императора

Описание экскурсии

Секреты Павловского дворца

Мы едем в гости к императору! Летняя резиденция Павла I поразит вас изяществом архитектуры и уютными внутренними интерьерами. Вы узнаете о длительном строительстве великолепной усадьбы, зодчих и мастерах, трудившихся над ней, услышите о жизни царской семьи и увидите подлинные предметы декора и мебели, картины, скульптуры, часовые механизмы, фарфор, дорогие ткани и украшения из разных стран мира. Сотрудник музея проведет вас к Дворцовой церкви, расскажет о рыцарях Мальтийского ордена и библиотеке Марии Федоровны, покажет подарок Людовика XVI и полотно Рубенса, а еще откроет, что скрывается за закрытыми дверями.

Английский парк в Российской Империи

Местный пейзажный парк — один из самых больших и красивых в Европе. Мы прогуляемся мимо Вольерного садика, Павильона Трех граций, увидим Памятник родителям, Мавзолей Павла I и пройдем по Мосту Кентавров. Вы узнаете историю памятника мировой культуры эпохи классицизма и отметите эффект перспективного обзора, который в ту пору был новым словом в ландшафтном дизайне. Парк поразит своими размерами и очарует живописными пейзажами, а я поделюсь забавными легендами и проведу вас по самым атмосферным уголкам, где нам, возможно, встретятся белочки!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: входные билеты в Павловский дворец и парк, транспортное обслуживание
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

во вторник и четверг в 10:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Дети 7-14 лет2600 ₽
Дети до 6 лет1300 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Студенты3600 ₽
Иностранцы4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14999 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
6
3
4
2
1
1
1
Елена
Супер экскурсия и замечательный экскурсовод. Все понятно,без лишней болтовни. Проводила от и до… Прошлась с нами по саду,все рассказала и показала. Спасибо!
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Екатерина
Очень красивый дворец. Рекомендую.
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Е
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень понравилась экскурсия!
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень
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А
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму экскурсию. Отправились мы не в 11,30. Была замена автобуса. Быстро сработали. неудобств не было.
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Позже. Ближе к 12,00. Обратный отъезд в 16,15 сбор у автобуса. 17,30 были на Невском. Группа не большая, что радовало. Автобус маленький, не икарус, как следствие обзор не очень. Экскурсовод был прекрасен! Хотела рассказать нам очень много. пока ехали в Павловское, рассказывала про улочки, здания и всё, что можно увидеть по маршруту. Затрагивала исторические факты разных эпох. провела экскурсию по Павловскому парку. Прогулка удалась! Светило солнце. В парке можно попить кофе и полакомиться пирожками. Экскурсию в самом дворце проводит другой экскурсовод (музейный).

Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму
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А
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1 и Екатерины Великой, узнали много интересных фактов о строительстве Павловского дворца, полюбовались его прекрасными интерьерами и прогулялись по прелестному парку. Впечатления от экскурсии остались самые замечательные. их не смогла омрачить даже прохладная и пасмурная погода!
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1+1
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1
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Евгения
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная с юмором, была великолепна! Даже время, проведённое в очереди, рядом с ней пролетело незаметно! Павловский дворец стал моим любимым местом, посещённым в Петербурге. Лично для меня он даже затмил Петергоф своей красотой! В общем, всем рекомендую!!!
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная
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