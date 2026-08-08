Мы едем в гости к императору! Летняя резиденция Павла I поразит вас изяществом архитектуры и уютными внутренними интерьерами. Вы узнаете о длительном строительстве великолепной усадьбы, зодчих и мастерах, трудившихся над ней, услышите о жизни царской семьи и увидите подлинные предметы декора и мебели, картины, скульптуры, часовые механизмы, фарфор, дорогие ткани и украшения из разных стран мира. Сотрудник музея проведет вас к Дворцовой церкви, расскажет о рыцарях Мальтийского ордена и библиотеке Марии Федоровны, покажет подарок Людовика XVI и полотно Рубенса, а еще откроет, что скрывается за закрытыми дверями.
Английский парк в Российской Империи
Местный пейзажный парк — один из самых больших и красивых в Европе. Мы прогуляемся мимо Вольерного садика, Павильона Трех граций, увидим Памятник родителям, Мавзолей Павла I и пройдем по Мосту Кентавров. Вы узнаете историю памятника мировой культуры эпохи классицизма и отметите эффект перспективного обзора, который в ту пору был новым словом в ландшафтном дизайне. Парк поразит своими размерами и очарует живописными пейзажами, а я поделюсь забавными легендами и проведу вас по самым атмосферным уголкам, где нам, возможно, встретятся белочки!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: входные билеты в Павловский дворец и парк, транспортное обслуживание
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
во вторник и четверг в 10:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3700 ₽
Дети 7-14 лет
2600 ₽
Дети до 6 лет
1300 ₽
Пенсионеры
3600 ₽
Студенты
3600 ₽
Иностранцы
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14999 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Супер экскурсия и замечательный экскурсовод. Все понятно,без лишней болтовни. Проводила от и до… Прошлась с нами по саду,все рассказала и показала. Спасибо!
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Екатерина
Очень красивый дворец. Рекомендую.
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Е
Елена
Отличный маршрут, великолепный дворец, поражает своим убранством. Красивый парк. Организаторы молодцы, все четко, максимально информативно. Очень понравилась экскурсия!
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А
Анастасия
Экскурсия заявлена 6 часов. По факту длилась меньше. Заложено время на организационный момент, дорогу и саму экскурсию. Отправились мы не в 11,30. Была замена автобуса. Быстро сработали. неудобств не было. читать дальшеуменьшить
Позже. Ближе к 12,00. Обратный отъезд в 16,15 сбор у автобуса. 17,30 были на Невском. Группа не большая, что радовало. Автобус маленький, не икарус, как следствие обзор не очень. Экскурсовод был прекрасен! Хотела рассказать нам очень много. пока ехали в Павловское, рассказывала про улочки, здания и всё, что можно увидеть по маршруту. Затрагивала исторические факты разных эпох. провела экскурсию по Павловскому парку. Прогулка удалась! Светило солнце. В парке можно попить кофе и полакомиться пирожками. Экскурсию в самом дворце проводит другой экскурсовод (музейный).
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А
Анна
Экскурсия в Павловск очень понравилась. Во время поездки мы, окунулись в историю непростых отношений Павла 1 и Екатерины Великой, узнали много интересных фактов о строительстве Павловского дворца, полюбовались его прекрасными интерьерами и прогулялись по прелестному парку. Впечатления от экскурсии остались самые замечательные. их не смогла омрачить даже прохладная и пасмурная погода!
+1
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Евгения
Всё было просто прекрасно! Очень красиво, интересно! Отдельная благодарность гиду Светлане Кузнецовой, её подача материала, смешанная с юмором, была великолепна! Даже время, проведённое в очереди, рядом с ней пролетело незаметно! Павловский дворец стал моим любимым местом, посещённым в Петербурге. Лично для меня он даже затмил Петергоф своей красотой! В общем, всем рекомендую!!!
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