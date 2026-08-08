Парадный классический дворец, каскады прудов и масштабный пейзажный парк, где прежде любила охотиться Екатерина II — Павловск перенесет вас в атмосферу прошлых столетий. Вы увидите труды архитекторов Джакомо Кваренги и Карла Росси, работы именитых художников и скульпторов и узнаете тайны императорской семьи.

Описание экскурсии

Секреты Павловского дворца

Мы едем в гости к императору! Летняя резиденция Павла I поразит вас изяществом архитектуры и уютными внутренними интерьерами. Вы узнаете о длительном строительстве великолепной усадьбы, зодчих и мастерах, трудившихся над ней, услышите о жизни царской семьи и увидите подлинные предметы декора и мебели, картины, скульптуры, часовые механизмы, фарфор, дорогие ткани и украшения из разных стран мира. Сотрудник музея проведет вас к Дворцовой церкви, расскажет о рыцарях Мальтийского ордена и библиотеке Марии Федоровны, покажет подарок Людовика XVI и полотно Рубенса, а еще откроет, что скрывается за закрытыми дверями.

Английский парк в Российской Империи

Местный пейзажный парк — один из самых больших и красивых в Европе. Мы прогуляемся мимо Вольерного садика, Павильона Трех граций, увидим Памятник родителям, Мавзолей Павла I и пройдем по Мосту Кентавров. Вы узнаете историю памятника мировой культуры эпохи классицизма и отметите эффект перспективного обзора, который в ту пору был новым словом в ландшафтном дизайне. Парк поразит своими размерами и очарует живописными пейзажами, а я поделюсь забавными легендами и проведу вас по самым атмосферным уголкам, где нам, возможно, встретятся белочки!

Организационные детали