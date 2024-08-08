Вы неспешно изучите архитектурные детали памятников, ощутите атмосферу в милых скверах и садиках, оцените красоту готических конюшен и величие Петропавловского собора, а также узнаете краткую историю императорской резиденции.
Экскурсия станет прекрасным вступлением или дополнением к классическому обзору всемирно известных достопримечательностей Петергофа.
Экскурсия станет прекрасным вступлением или дополнением к классическому обзору всемирно известных достопримечательностей Петергофа.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Императорские дворцовые конюшни, которые удивляют яркой пламенеющей готикой. Не средневековый замок ли это?
- Дача выпускника благородного пансиона генерала П. А. Струкова, в которой до недавнего времени соединялись сердца и подписывались соответствующие документы
- Здание старинной почты, сохранившееся до наших дней
- Придворный собор Петра и Павла в стиле русского зодчества, притягивающий взгляд обилием узорочья и чарующим звоном колоколов. Памятник возвращает в эпоху допетровской патриархальной Руси
- Ольгин пруд с его живописными изгибами, уточками и красивым видом на Царицын и Ольгин павильоны 19 века, расположенные на островках
Дух старинного Петергофа
- Я расскажу об основании Петергофа и его именах
- Покажу тихие и не очень скверы и садики
- Освещу любопытные истории из жизни Николая I, его жены и дочерей
- Вы увидите их милые резиденции, созданные в эпоху историзма в архитектуре
- А также услышите литературные цитаты и ощутите дух живших здесь писателей, от Александра Пушкина до Александра Дюма
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые хочет познакомиться с Петергофом, сориентироваться в городе и, возможно, дальше продолжить свою прогулку к фонтанам Нижнего парка, Большому каскаду и другим популярным достопримечательностям.
во вторник, среду и пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|500 ₽
|Дети до 18 лет
|400 ₽
|Пенсионеры
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе, на площади Жертв Революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 53 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
8 авг 2024
Очень понравилась экскурсия! 👍
Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Спасибо Марии, за познавательную и интересную прогулку🥰
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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