Вы посетите Пушкин, или, как его раньше называли, Царское село, где Вы сможете увидеть Екатерининский дворец с знаменитой Янтарной комнатой.
А для тех, кто уже бывал в парадных покоях дворца, предлагаем
Описание экскурсии
По пути из центра города в Пушкин (поездка занимает около часа) гид расскажет о поместье Саари Мойс, ставшем одним из самых известных музеев-заповедников, настоящей туристической меккой. Речь пойдет и о пышном стиле барокко, и о гении Растрелли, о Романовых и Александре Пушкине, о фашистах и долгом восстановлении после их выдворения из России. Вы пройдете по парку, где в Собственном саду летом бьёт фонтан, а во Фрейлинском садике пышно цветут кустарники и травы. Гид поведает и о малых дворцах и служебных постройках — Камеронову галерею, Агатовые комнаты, Турецкую баню, Грот и Эрмитаж. Этот тур будет посвящен истории развития этих мест и формированию дворцового комплекса. Вы узнаете о тех русских правителях, которые были крайне важны для Царского Села и привнесли в его облик неповторимую притягательность. Гид расскажет, что происходило с парками и дворцами после революции. Великая Отечественная война тоже оставила большой отпечаток на внешнем и внутреннем убранстве всего этого комплекса. Невозможно обойти в разговоре судьбу Янтарной комнаты: как создавалась, почему была утрачена, какие существуют версии её местонахождения и как проходил процесс ее воссоздания. Важная информация:
Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2-х часов, на парк и дворец у нас будет около 3-х часов • Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конечно же, главной целью нашего визита является Екатерининский дворец. Мы предлагаем на ваш выбор несколько маршрутов:
- Маршрут 1: парадные покои
- Маршрут 2: посвящён династии Романовых и другим правителям
- Маршрут 3: для тех, кто знаком с этими маршрутами, во дворце есть экскурсия по апартаментам Павла I с посещением дворцовой церкви Воскресения Христова
- Маршрут 4: Зубовский флигель и личные комнаты Екатерины II
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Екатерининский дворец и парк: полный билет - 1500 ₽, льготный билет - 900 ₽. /n/nЕкатерининский парк: в зимний период (31.10-11.04) вход бесплатный, в летний период полный билет - 400 ₽
- Зубовский флигель: полный билет - 1500 ₽, льготный билет - 900 ₽
- Дворцовая церковь и апартаменты Павла I: полный билет - 500 ₽, льготный билет - 350 ₽
- Возможно продление экскурсии - 2500 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Гид высадит вас в указанном месте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
