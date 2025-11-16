По пути из центра города в Пушкин (поездка занимает около часа) гид расскажет о поместье Саари Мойс, ставшем одним из самых известных музеев-заповедников, настоящей туристической меккой. Речь пойдет и о пышном стиле барокко, и о гении Растрелли, о Романовых и Александре Пушкине, о фашистах и долгом восстановлении после их выдворения из России. Вы пройдете по парку, где в Собственном саду летом бьёт фонтан, а во Фрейлинском садике пышно цветут кустарники и травы. Гид поведает и о малых дворцах и служебных постройках — Камеронову галерею, Агатовые комнаты, Турецкую баню, Грот и Эрмитаж. Этот тур будет посвящен истории развития этих мест и формированию дворцового комплекса. Вы узнаете о тех русских правителях, которые были крайне важны для Царского Села и привнесли в его облик неповторимую притягательность. Гид расскажет, что происходило с парками и дворцами после революции. Великая Отечественная война тоже оставила большой отпечаток на внешнем и внутреннем убранстве всего этого комплекса. Невозможно обойти в разговоре судьбу Янтарной комнаты: как создавалась, почему была утрачена, какие существуют версии её местонахождения и как проходил процесс ее воссоздания. Важная информация:

Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2-х часов, на парк и дворец у нас будет около 3-х часов • Билеты по маршруту оплачиваются отдельно (в том числе и для гида), их необходимо приобрести заранее.