Пешеходная обзорная экскурсия по центру Петербурга

Пешеходная экскурсия по историческому центру Петербурга позволит познакомиться с главными достопримечательностями Северной столицы.

Это хороший вариант начала знакомства с Петербургом для тех, кто впервые оказался здесь, так и для тех, кто уже бывал здесь не раз.
Описание экскурсии

Экскурсия-прогулка по историческому центру Петербурга Мы пройдемся по Невскому проспекту, по соседним улочкам, заглянем во дворы, побываем на нескольких площадях, увидим разнообразные храмы, полюбуемся на прекрасные панорамы города с мостов. Это хороший вариант начала знакомства с Петербургом, с его знаковыми памятниками архитектуры, с историей города для тех, кто впервые оказался здесь, а также для тех, кто уже бывал здесь не раз, чтобы открыть для себя что-то новое.
Пешеходная экскурсия длится 2-2,5 часа, поэтому рассчитывайте, пожалуйста, свои силы, т. к. прогулка длительная.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Пассаж
  • Площадь Искусств
  • Спас на крови
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь
  • Здание Адмиралтейства
  • Александровский сад
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение музеев, соборов не предусмотрены программой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского (Екатерининский сквер)
Завершение: Сенатская площадь у памятника Медный всадник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

