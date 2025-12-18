Экскурсия-прогулка по историческому центру Петербурга Мы пройдемся по Невскому проспекту, по соседним улочкам, заглянем во дворы, побываем на нескольких площадях, увидим разнообразные храмы, полюбуемся на прекрасные панорамы города с мостов. Это хороший вариант начала знакомства с Петербургом, с его знаковыми памятниками архитектуры, с историей города для тех, кто впервые оказался здесь, а также для тех, кто уже бывал здесь не раз, чтобы открыть для себя что-то новое. Важная информация:

Пешеходная экскурсия длится 2-2,5 часа, поэтому рассчитывайте, пожалуйста, свои силы, т. к. прогулка длительная.