Пешеходная экскурсия по историческому центру Петербурга позволит познакомиться с главными достопримечательностями Северной столицы.
Это хороший вариант начала знакомства с Петербургом для тех, кто впервые оказался здесь, так и для тех, кто уже бывал здесь не раз.
Описание экскурсии
Экскурсия-прогулка по историческому центру Петербурга Мы пройдемся по Невскому проспекту, по соседним улочкам, заглянем во дворы, побываем на нескольких площадях, увидим разнообразные храмы, полюбуемся на прекрасные панорамы города с мостов. Это хороший вариант начала знакомства с Петербургом, с его знаковыми памятниками архитектуры, с историей города для тех, кто впервые оказался здесь, а также для тех, кто уже бывал здесь не раз, чтобы открыть для себя что-то новое. Важная информация:
Пешеходная экскурсия длится 2-2,5 часа, поэтому рассчитывайте, пожалуйста, свои силы, т. к. прогулка длительная.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Магазин купцов Елисеевых
- Пассаж
- Площадь Искусств
- Спас на крови
- Казанский собор
- Дворцовая площадь
- Здание Адмиралтейства
- Александровский сад
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение музеев, соборов не предусмотрены программой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского (Екатерининский сквер)
Завершение: Сенатская площадь у памятника Медный всадник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
