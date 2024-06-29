Давайте оставим шикарные дворцы, доходные дома и музеи Северной столицы и погуляем по спальному району Питера. Ему есть чем вас удивить! Вы пройдёте по новым кварталам, соседствующим с историей, по улочкам и набережным. Рассмотрите дачные резиденции императорского двора, понаблюдаете за кораблями и насладитесь морской свежестью залива.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Дачу «Новознаменка» — владения графа Воронцова

Готический домик, возвращающий мысли к рыцарским временам

Парк с живописными прудами

«Балтийскую жемчужину» — шедевр архитектуры 21 века

Скульптуру Чаркина «Древо жизни»

Набережную Дудергофского канала с вантовым мостом

Набережную Финского залива с прекрасными видами на Лахта-центр

Вы узнаете:

Что такое Дудергоф и Матисов (названия, звучащие в топонимах)

Где Екатерина Великая неоднократно гостила по пути в Петергоф

Что делали в готическом домике и чем занимались на прудах в 19 веке

В каком международном проекте, расположенном здесь, участвовало более семи стран

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто хочет побыть ближе к морю, полюбоваться чайками и небом. Ощутить морскую свежесть и пройтись по спальному району города.

Организационные детали

Маршрут прогулки — 4,4 км. По желанию можем проехать пару остановок на автобусе — в этом случае возьмите банковскую карту для оплаты (или подорожник).