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Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка

Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Давайте оставим шикарные дворцы, доходные дома и музеи Северной столицы и погуляем по спальному району Питера.

Ему есть чем вас удивить! Вы пройдёте по новым кварталам, соседствующим с историей, по улочкам и набережным.

Рассмотрите дачные резиденции императорского двора, понаблюдаете за кораблями и насладитесь морской свежестью залива.
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дачу «Новознаменка» — владения графа Воронцова
  • Готический домик, возвращающий мысли к рыцарским временам
  • Парк с живописными прудами
  • «Балтийскую жемчужину» — шедевр архитектуры 21 века
  • Скульптуру Чаркина «Древо жизни»
  • Набережную Дудергофского канала с вантовым мостом
  • Набережную Финского залива с прекрасными видами на Лахта-центр

Вы узнаете:

  • Что такое Дудергоф и Матисов (названия, звучащие в топонимах)
  • Где Екатерина Великая неоднократно гостила по пути в Петергоф
  • Что делали в готическом домике и чем занимались на прудах в 19 веке
  • В каком международном проекте, расположенном здесь, участвовало более семи стран

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто хочет побыть ближе к морю, полюбоваться чайками и небом. Ощутить морскую свежесть и пройтись по спальному району города.

Организационные детали

Маршрут прогулки — 4,4 км. По желанию можем проехать пару остановок на автобусе — в этом случае возьмите банковскую карту для оплаты (или подорожник).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дача «Новознаменка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 134 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на стыке мегаполиса и просто города для жизни. Я никогда не была в Красносельском районе
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- а там, оказывается, столько всего! и дачи царских вельмож, и тенистые парки, и современные скульптуры, и главное - Финский залив с невероятным цветом воды, который добавляет такое расслабленное, отдыхательное настроение в рутинную жизнь. Мария - очень приятный гид: увлечённо показывала нам нетипичную сторону города и рассказывала очень много интересного о здешних местах и людях, с ними связанных. Мне кажется, идеальным дополнением к этой экскурсии был бы мини-пикник на берегу залива. Так в будничный город добавилось бы ещё больше волшебства.

Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
Прогулка для тех, кто хочет открыть для себя новый Питер - не парадный, а современный, на
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Александра
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось как выезд на природу, но в черте города. Расслабленно погуляли, дошли до Финского, Мария рассказала об истории района и современной архитектуре. Для меня, как для местного жителя редко бывающего в этом районе, экскурсия оказалась интересной и впечатляющей.
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось+1
Было приятно прогуляться по ухоженному спальному району, полюбоваться парками и деревьями, которых там очень много! Получилось
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Юля
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической части с императорскими дачами и парками до Финского залива окруженного современными новостройками с уютной набережной. Мы услышали истории о людях из далекого прошлого, полюбовались современным искусством и архитектурой и отдохнули на берегу бескрайнего синего залива 💗
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
Это была очень милая экскурсия по Красносельском району Петербурга! Наш гид Мария провела нас от исторической
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И
Когда возвращаещся в полюбившийся город, всегда хочется узнать о нём что-то новое и неожиданное. Прогулка с Иартей полностью оправдала ожидания. Мы прошлись по прекрамноиу сьартнноиу пейзажному парку, приоснулиись к истории города и как будто вынурнули в сегодняшний день. Увидели необыкновенные современные архитектурные и художественные творения, надышались морским воздухом и полюбовались на прекрасгые морское пейзажи. Всем рекомендую.
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О
Спасибо Марии за необычную экскурсию, которая открыла для нас дачный Питер 18-19 века со старинным нерегулярным парком и современный, комфортный для жизни район Санкт-Петербурга.
Очень необычно, познавательно и очаровательно.
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Сергей
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Мы увидели, как история переплетается с современностью. Узнали, как живут и отдыхают современный петербуржцы, вдохнули воздух настоящего морского побережья!
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