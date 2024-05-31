Курортный район – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Курортный район» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Финские истории Зеленогорска
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
40 отзывов
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950 за человека
Знакомьтесь, Зеленогорск
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
9 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
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    очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
  • Ю
    Юлия
    11 февраля 2024
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Даже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое Зеленогорска, финско-русского приграничного города недалеко
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    от Санкт-Петербурга. Рассказы Александра о примечательных местах и сооружениях по ходу нашей прогулки и отдыха в кафе, остановок у памятников и скульптурных композиций, осмотра парка на берегу Финского залива, беседа о современниках и исторических событиях надолго останутся в памяти. С признательностью и благодарностью, Юлия

  • К
    Ксения
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Спасибо Александру за знакомство с Зеленогорском - за приятную и лёгкую подачу материала, за готовность адаптировать программу под обстоятельства (было
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    очень морозно), за фото, за ответы на возникающие вопросы и за рекомендации! Прогулка несмотря на холод, прошла на ура! Благодарим и желаем любознательных гостей города! 🙏🙂🫶

  • М
    Мария
    22 ноября 2023
    Знакомьтесь, Зеленогорск
    Спасибо огромное Александру! Очень понравилось. Могу рекомендовать:)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Курортный район»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Курортный район" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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