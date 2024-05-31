1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
9 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ССветлана7 мая 2024Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
- ММарина24 апреля 2024Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
- IILIA14 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
- ММарина13 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
- ЮЮлия11 февраля 2024Даже морозной зимой эта пешеходная экскурсия с Александром - настоящее погружение в многогранно-интересное военное прошлое Зеленогорска, финско-русского приграничного города недалеко
- ККсения21 января 2024Спасибо Александру за знакомство с Зеленогорском - за приятную и лёгкую подачу материала, за готовность адаптировать программу под обстоятельства (было
- ММария22 ноября 2023Спасибо огромное Александру! Очень понравилось. Могу рекомендовать:)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Курортный район»
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