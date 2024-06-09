Парадный Петербург с воды

Полюбоваться фасадами красивых домов и особняков с теплохода (в группе)
Набережные Фонтанки и Невы — бесконечная череда архитектурных шедевров.

Проходя на теплоходе под живописными мостами, вы увидите дворцы главных дворянских фамилий, значимые памятники и другие достопримечательности. Побываете там, где начинался Санкт-Петербург, и раскроете секрет одного замка.
Парадный Петербург с воды
Парадный Петербург с воды
Парадный Петербург с воды
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На водной прогулке по Фонтанке, Неве и Кронверкскому проливу вы увидите множество достопримечательностей — Большой драмтеатр, Инженерный замок, Исаакиевский собор, знаменитую ограду Летнего сада, Зимний дворец и другие значимые постройки. А аудиогид на борту расскажет:

  • С чего начинался Петербург
  • Какой памятник в городе самый маленький
  • Что загадочного в конях на Аничковом мосту
  • Какую тайну хранит Михайловский замок
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
  • В редких случаях, если группа на теплоход не набирается, вам будет предложено другое время или дата
  • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет

Как проходит прогулка

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • На теплоходе могут разместиться до 100 человек, но такая большая группа бывает редко, так как в разгар сезона мы отправляем дополнительные суда
  • Экскурсия проходит на комфортабельных теплоходах, где есть открытая палуба и тёплая закрытая с панорамными окнами. Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, поскольку сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам. На борту работает кафе, где можно купить еду и напитки
  • Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука аудиогида значительно выше.
  • Из-за интенсивного трафика движения судов в высокий сезон днём возможна небольшая задержка отправления теплохода

ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной1 200 ₽
Льготный1 000 ₽
Детский до 12 лет700 ₽
Дети до 3-х лет10 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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