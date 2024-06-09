Набережные Фонтанки и Невы — бесконечная череда архитектурных шедевров.
Проходя на теплоходе под живописными мостами, вы увидите дворцы главных дворянских фамилий, значимые памятники и другие достопримечательности. Побываете там, где начинался Санкт-Петербург, и раскроете секрет одного замка.
Проходя на теплоходе под живописными мостами, вы увидите дворцы главных дворянских фамилий, значимые памятники и другие достопримечательности. Побываете там, где начинался Санкт-Петербург, и раскроете секрет одного замка.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На водной прогулке по Фонтанке, Неве и Кронверкскому проливу вы увидите множество достопримечательностей — Большой драмтеатр, Инженерный замок, Исаакиевский собор, знаменитую ограду Летнего сада, Зимний дворец и другие значимые постройки. А аудиогид на борту расскажет:
- С чего начинался Петербург
- Какой памятник в городе самый маленький
- Что загадочного в конях на Аничковом мосту
- Какую тайну хранит Михайловский замок
- И многое другое!
Организационные детали
- Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
- В редких случаях, если группа на теплоход не набирается, вам будет предложено другое время или дата
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
Как проходит прогулка
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- На теплоходе могут разместиться до 100 человек, но такая большая группа бывает редко, так как в разгар сезона мы отправляем дополнительные суда
- Экскурсия проходит на комфортабельных теплоходах, где есть открытая палуба и тёплая закрытая с панорамными окнами. Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, поскольку сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам. На борту работает кафе, где можно купить еду и напитки
- Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука аудиогида значительно выше.
- Из-за интенсивного трафика движения судов в высокий сезон днём возможна небольшая задержка отправления теплохода
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1 200 ₽
|Льготный
|1 000 ₽
|Детский до 12 лет
|700 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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