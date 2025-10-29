Петербург декабристов На экскурсии вы пройдетесь маршрутом заговорщиков и узнаете о причинах, поводе и следствии восстания. Вы окажетесь на основных площадях города — Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской и с головой погрузитесь в круговорот описываемых событий. В начале вы увидите родовые «гнезда» дворян-заговорщиков, затем, пройдя от парадной Дворцовой площади через одетую в гранит набережную, окажетесь у главной цели декабристов — здания Сената. Гид расскажет о ходе восстания, а также вы узнаете любопытную информацию о мостах и набережных города, его храмах, особняках и мостах. Пройдя мимо величественного Сената и Синода и Конногвардейского манежа, где располагались верные царю войска, вы выйдете к монументальному Исаакиевскому собору. Какие таинственные события происходили на строительной площадке собора в день восстания? Вам предстоит приоткрыть завесу тайны! Вы разберетесь в запутанной генеалогии Романовых и узнаете о мрачном роке, нависшим над семейством после декабрьского восстания. Важная информация:

Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.