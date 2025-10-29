Погрузитесь в события восстания декабристов на нашей экскурсии: от дворянских особняков до Сената и Исаакиевского собора. Узнайте тайны памятников, мостов и судьбу Романовых после мятежа. Гид расскажет о планах заговорщиков, верных царю войсках и загадках Исаакиевской площади.
Описание экскурсии
Петербург декабристов На экскурсии вы пройдетесь маршрутом заговорщиков и узнаете о причинах, поводе и следствии восстания. Вы окажетесь на основных площадях города — Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской и с головой погрузитесь в круговорот описываемых событий. В начале вы увидите родовые «гнезда» дворян-заговорщиков, затем, пройдя от парадной Дворцовой площади через одетую в гранит набережную, окажетесь у главной цели декабристов — здания Сената. Гид расскажет о ходе восстания, а также вы узнаете любопытную информацию о мостах и набережных города, его храмах, особняках и мостах. Пройдя мимо величественного Сената и Синода и Конногвардейского манежа, где располагались верные царю войска, вы выйдете к монументальному Исаакиевскому собору. Какие таинственные события происходили на строительной площадке собора в день восстания? Вам предстоит приоткрыть завесу тайны! Вы разберетесь в запутанной генеалогии Романовых и узнаете о мрачном роке, нависшим над семейством после декабрьского восстания. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Певческий мост
- Дом Волконского
- Дом Пущина
- Ансамбль Дворцовой площади: Генеральный Штаб, Александровская колонна, Зимний Дворец
- Северный фасад Адмиралтейства
- Адмиралтейская набережная и памятник «Царь Плотник»
- Ансамбль Сенатской площади: «Медный Всадник» и здание Сената и Синода
- Конногвардейский манеж
- Исаакиевский собор
- Памятник Николаю I
- Квартира Рылеева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Мойки, д. 20А
Завершение: Набережная реки Мойки, д. 89
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 11:00, по субботам в 11:00 и в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 окт 2025
Алексей провёл экскурсию интересно, познавательно, на позитиве и с чувством юмора. Мне и дочке всё понравилось. Ольга.
А
Анна
14 окт 2025
Было здорово пройтись путем "декабристов", посмотреть места, где все начиналось, планировалось и заканчивалось. Владислав все провел замечательно, большое ему спасибо! Короткий формат (1-1,5 часа) не дает устать. Экскурсия у нас получилась индивидуальная, что для меня необычно. Всем рекомендую!
Т
Татьяна
21 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, большое спасибо Алексею за такое интересное и познавательное общение. Вдвойне интересно увидеть хорошо знакомые места в свете произошедших там исторических событий. Рекомендую посетить данную экскурсию!
Е
Екатерина
2 сен 2025
Была на экскурсии "По следам декабристов", экскурсовод Алексей произвёл хорошее впечатление, очень доброжелательный, подробно рассказал о событиях по теме экскурсии, а также о предшествующих и последующих. Экскурсия продлилась дольше отведённого времени, но Алексей не спешил её закончить, а с готовностью отвечал на вопросы и делился дополнительной информацией. Рекомендую)
А
Анна
16 авг 2025
Спасибо Владиславу за эту экскурсию, которая получилась индивидуальной. Пешие и тематические встречи - очень классный формат, особенно в таком большом городе. Поговорили не только о самом событии, но и об эпохе царей и Российской империи, о главных достопримечательностях Петербурга, как развивались события после восстания. Такие экскурсии гораздо комфортнее и познавательные, чем большие обзорные по городу. Спасибо!
А
Ангелина
10 авг 2025
Н
НАТАЛЬЯ
26 июл 2025
Прекрасный гид, который сделал экскурсию увлекательной и интересной и ответил на абсолютно все вопросы.
О
Ольга
14 июл 2025
Гидом был Владислав, так сложилось, что нас было два человека и получилась индивидуальная экскурсия. Мы были с Сапсана и Владислав представил Петербург с прекрасной стороны. Прошлись по всем важным местам, расссказал так подробно про декабристов и не только.
Владислав потрясающий, чудесный и эмпатийный специалист 🫶🏼 спасибо
Ю
Юлия
2 июл 2025
