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Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом или музыкой

Проплыть по рекам и каналам исторической части города
Приглашаем вас на прогулку по самому «петербургскому» маршруту — каналу Грибоедова, который соединил целую россыпь литературных адресов и памятников города.

На катере класса комфорт для компании 6 до 11 человек, вы отправитесь вдоль красивейших набережных, увидите дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы, а также услышите рассказ аудиогида.
4.7
3 отзыва
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом или музыкой
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом или музыкой
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом или музыкой

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий — это будет согласовано с вами.

Что вас ожидает

По классическому маршруту на уютном катере. В сопровождение аудиогида или музыки вы пройдёте по самому популярному маршруту города и выйдете в центральную акваторию Невы, где встретитесь с открыточными видами Петербурга.

Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также целая коллекция кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.

Маршрут

  • 1 час Стандарт: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — река Фонтанка
  • 1 час 15 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева — река Фонтанка — доплата 2000 ₽
  • 1 час 30 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева (до Петропавловской крепости и крейсера Авроры)— река Фонтанка — доплата 4000 руб.

При большем количестве человек можно рассмотреть более вместительные катера:

  • Катер «Пикассо» до 8 человек
    — 1 час стандарт — 15 500 ₽
    — 1 час 15 минут — доплата 3000 ₽
    — 1 час 30 минут — доплата 6000 ₽
  • Катер «Да Винчи» до 11 человек
    — 1 час стандарт — 16 500 ₽
    — 1 час 15 минут — доплата 2000 ₽
    — 1 час 30 минут — доплата 4000 ₽

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).

Как проходит прогулка

  • Стоимость указана за катер «Картье» (до 6 пассажиров). Фото катеров представлены в фотоальбоме
  • Стандартный маршрут прогулки продлится 1 час. Длительность рейса может быть увеличена за дополнительную плату, пожалуйста, согласуйте свои пожелания заранее
  • Без сопровождения гида. На катере будет работать аудиогид (русский или английский язык на выбор) или вы можете включить свою музыку
  • Моторный катер сможет пройти даже под самыми низкими мостами канала Грибоедова, в отличие от теплохода. Катер отличается повышенной мобильностью, с легкостью вмещает 6-11 человек в зависимости от типа судна.
  • На катере есть комфортабельные диваны, стол, туалетная комната, аудиосистема и пледы
  • Вы можете взять с собой еду и напитки, за исключением красящих продуктов и красного вина. Пожалуйста, уберите за собой после рейса

Дополнительные опции (обсуждается заранее)

  • Экскурсионное сопровождение гида — доплата 5000 ₽
  • Защитный тент на моторном катере на случай дождя
  • Мобильный фуршет по запросу
  • Дополнительные швартовки при предварительном согласовании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60393 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Потрясающая прогулка, переживали что замерзнем, все на высшем уровне, красиво и романтично, после соревнований и бегатни по городу отдахнули душой, прогулка завораживала и как будто у нас у всех был сеанс медитации
Потрясающая прогулка, переживали что замерзнем, все на высшем уровне, красиво и романтично, после соревнований и бегатни
Потрясающая прогулка, переживали что замерзнем, все на высшем уровне, красиво и романтично, после соревнований и бегатни
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Анастасия
было здорово! правда не сразу был понятно, с какого причала. лучше подробно спросить у организаторов
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М
Аудиогида не было как такого го. . В общем нам он и не очень то и нужен был, поэтому это не большой минус. . Сам катер новый и очень комфортабельный, маршрут отличный - проходим там, где не проходят большие суда. В целом он для тусовки, отмечания каких либо дат, для этого отлично!
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