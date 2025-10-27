Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий — это будет согласовано с вами.
Что вас ожидает
По классическому маршруту на уютном катере. В сопровождение аудиогида или музыки вы пройдёте по самому популярному маршруту города и выйдете в центральную акваторию Невы, где встретитесь с открыточными видами Петербурга.
Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также целая коллекция кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.
Маршрут
1 час Стандарт: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — река Фонтанка
1 час 15 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева — река Фонтанка — доплата 2000 ₽
1 час 30 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева (до Петропавловской крепости и крейсера Авроры)— река Фонтанка — доплата 4000 руб.
При большем количестве человек можно рассмотреть более вместительные катера:
Катер «Пикассо» до 8 человек — 1 час стандарт — 15 500 ₽ — 1 час 15 минут — доплата 3000 ₽ — 1 час 30 минут — доплата 6000 ₽
Катер «Да Винчи» до 11 человек — 1 час стандарт — 16 500 ₽ — 1 час 15 минут — доплата 2000 ₽ — 1 час 30 минут — доплата 4000 ₽
Организационные детали
Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).
Как проходит прогулка
Стоимость указана за катер «Картье» (до 6 пассажиров). Фото катеров представлены в фотоальбоме
Стандартный маршрут прогулки продлится 1 час. Длительность рейса может быть увеличена за дополнительную плату, пожалуйста, согласуйте свои пожелания заранее
Без сопровождения гида. На катере будет работать аудиогид (русский или английский язык на выбор) или вы можете включить свою музыку
Моторный катер сможет пройти даже под самыми низкими мостами канала Грибоедова, в отличие от теплохода. Катер отличается повышенной мобильностью, с легкостью вмещает 6-11 человек в зависимости от типа судна.
На катере есть комфортабельные диваны, стол, туалетная комната, аудиосистема и пледы
Вы можете взять с собой еду и напитки, за исключением красящих продуктов и красного вина. Пожалуйста, уберите за собой после рейса
Дополнительные опции (обсуждается заранее)
Экскурсионное сопровождение гида — доплата 5000 ₽
Защитный тент на моторном катере на случай дождя
Мобильный фуршет по запросу
Дополнительные швартовки при предварительном согласовании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60393 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мила
Потрясающая прогулка, переживали что замерзнем, все на высшем уровне, красиво и романтично, после соревнований и бегатни по городу отдахнули душой, прогулка завораживала и как будто у нас у всех был сеанс медитации
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Анастасия
было здорово! правда не сразу был понятно, с какого причала. лучше подробно спросить у организаторов
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М
Мария
Аудиогида не было как такого го. . В общем нам он и не очень то и нужен был, поэтому это не большой минус. . Сам катер новый и очень комфортабельный, маршрут отличный - проходим там, где не проходят большие суда. В целом он для тусовки, отмечания каких либо дат, для этого отлично!
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