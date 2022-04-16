По местам Достоевского на уютном катере. Многих своих героев Ф. М. Достоевский поселил там, где когда-то жил сам: вдоль канала Грибоедова. Вы увидите места, где разворачивались действия романа «Преступление и наказание», где протянулся маршрут «730 шагов» Родиона Раскольникова, вычислите дом Сонечки Мармеладовой и дом старухи-процентщицы. А сопровождения аудиогида поможет вам перенестись на страницы романов Достоевского.
Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также величественные набережные — Дворцовая, Английская, Университетская, Петровская. И конечно, мы соберем целую коллекцию кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.
Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — река Мойка — река Нева — река Фонтанка.