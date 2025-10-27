Приглашаем вас на прогулку по самому «петербургскому» маршруту — каналу Грибоедова, который соединил целую россыпь литературных адресов и памятников города. На катере класса комфорт для компании 6 до 11 человек, вы отправитесь вдоль красивейших набережных, увидите дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы, а также услышите рассказ аудиогида.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий — это будет согласовано с вами.

Что вас ожидает

По классическому маршруту на уютном катере. В сопровождение аудиогида или музыки вы пройдёте по самому популярному маршруту города и выйдете в центральную акваторию Невы, где встретитесь с открыточными видами Петербурга.

Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также целая коллекция кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.

Маршрут

1 час Стандарт: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — река Фонтанка

1 час 15 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева — река Фонтанка — доплата 2000 ₽

1 час 30 минут: река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — Зимняя канавка — река Нева (до Петропавловской крепости и крейсера Авроры)— река Фонтанка — доплата 4000 руб.

При большем количестве человек можно рассмотреть более вместительные катера:

Катер «Пикассо» до 8 человек

— 1 час стандарт — 15 500 ₽

— 1 час 15 минут — доплата 3000 ₽

— 1 час 30 минут — доплата 6000 ₽

— 1 час стандарт — 15 500 ₽ — 1 час 15 минут — доплата 3000 ₽ — 1 час 30 минут — доплата 6000 ₽ Катер «Да Винчи» до 11 человек

— 1 час стандарт — 16 500 ₽

— 1 час 15 минут — доплата 2000 ₽

— 1 час 30 минут — доплата 4000 ₽

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).

Как проходит прогулка

Стоимость указана за катер «Картье» (до 6 пассажиров). Фото катеров представлены в фотоальбоме

Стандартный маршрут прогулки продлится 1 час. Длительность рейса может быть увеличена за дополнительную плату, пожалуйста, согласуйте свои пожелания заранее

Без сопровождения гида. На катере будет работать аудиогид (русский или английский язык на выбор) или вы можете включить свою музыку

Моторный катер сможет пройти даже под самыми низкими мостами канала Грибоедова, в отличие от теплохода. Катер отличается повышенной мобильностью, с легкостью вмещает 6-11 человек в зависимости от типа судна.

На катере есть комфортабельные диваны, стол, туалетная комната, аудиосистема и пледы

Вы можете взять с собой еду и напитки, за исключением красящих продуктов и красного вина. Пожалуйста, уберите за собой после рейса

Дополнительные опции (обсуждается заранее)