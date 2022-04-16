Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом

Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания»

Индивидуальная
Приглашаем вас на прогулку по самому «петербургскому» маршруту — каналу Грибоедова, который соединил целую россыпь литературных адресов и памятников города.

На катере «Орфей», где с комфортом разместится компания до 11 человек, вы проплывете вдоль красивейших набережных, увидите дома Сони Мармеладовой и старухи-процентщицы, а также услышите рассказ аудиогида.
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Петербург Достоевского: прогулка на катере с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По местам Достоевского на уютном катере. Многих своих героев Ф. М. Достоевский поселил там, где когда-то жил сам: вдоль канала Грибоедова. Вы увидите места, где разворачивались действия романа «Преступление и наказание», где протянулся маршрут «730 шагов» Родиона Раскольникова, вычислите дом Сонечки Мармеладовой и дом старухи-процентщицы. А сопровождения аудиогида поможет вам перенестись на страницы романов Достоевского.

Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также величественные набережные — Дворцовая, Английская, Университетская, Петровская. И конечно, мы соберем целую коллекцию кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.

Маршрут

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — река Мойка — река Нева — река Фонтанка.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Без сопровождения гида. На катере будет работать аудиогид (русский или английский язык на выбор)
  • На моторном маломерном судне «Орфей», которое сможет пройти даже под самыми низкими мостами канала Грибоедова, в отличие от теплохода. Катер отличается повышенной комфортностью (такой тип судов называют «Американский диван») и мобильностью, с легкостью вмещает 11 человек.

Дополнительные опции (обсуждается заранее)

  • Экскурсионное сопровождение гида — доплата 1500 руб.
  • Защитный тент на моторном катере на случай дождя
  • Мобильный фуршет
  • Дополнительные парковки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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