Что вас ожидает

По местам Достоевского на уютном катере. Многих своих героев Ф. М. Достоевский поселил там, где когда-то жил сам: вдоль канала Грибоедова. Вы увидите места, где разворачивались действия романа «Преступление и наказание», где протянулся маршрут «730 шагов» Родиона Раскольникова, вычислите дом Сонечки Мармеладовой и дом старухи-процентщицы. А сопровождения аудиогида поможет вам перенестись на страницы романов Достоевского.

Набережные, мосты и каналы. По пути перед вами предстанут символы Петербурга: Никольский морской собор, дом Зингера и храм Спас на Крови, Михайловский сад и Инженерный замок, а также величественные набережные — Дворцовая, Английская, Университетская, Петровская. И конечно, мы соберем целую коллекцию кружевных мостов — от Аничкова до Эрмитажного.

Маршрут

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — Зимняя канавка — река Мойка — река Нева — река Фонтанка.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Без сопровождения гида. На катере будет работать аудиогид (русский или английский язык на выбор)

На моторном маломерном судне «Орфей», которое сможет пройти даже под самыми низкими мостами канала Грибоедова, в отличие от теплохода. Катер отличается повышенной комфортностью (такой тип судов называют «Американский диван») и мобильностью, с легкостью вмещает 11 человек.

Дополнительные опции (обсуждается заранее)