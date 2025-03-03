читать дальше «Преступления и наказания», но и частью жизни писателя и его героев.



Я проведу вас по местам, которые вдохновляли Достоевского, наполняя страстью, надеждой и безысходностью. Это будет не просто экскурсия, а путешествие в глубины мятежной и страстной души.

Про «730 шагов Родиона Раскольникова» знают или хотя бы слышали многие.Но вокруг Сенной — да и в тексте романа — есть гораздо больше мест, которые стали не просто фоном для