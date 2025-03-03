Про «730 шагов Родиона Раскольникова» знают или хотя бы слышали многие.
Но вокруг Сенной — да и в тексте романа — есть гораздо больше мест, которые стали не просто фоном для
Но вокруг Сенной — да и в тексте романа — есть гораздо больше мест, которые стали не просто фоном для
Описание экскурсии
В молодости Достоевский был вынужден проводить время с беднейшими слоями населения и сталкивался с сильнейшим социальным давлением. Эти испытания помогли ему раскрыть психологию людей на грани выживания и приподнять завесу над «другим», непарадным Петербургом. Именно такую Северную столицу мы и отправимся исследовать!
Вы увидите:
- Дома, где проживали герои романа «Преступление и наказание»,
- Дом, где снимал квартиру сам Достоевский, когда писал свой знаменитый роман
- Знаковые для сюжета Соляной переулок и Вознесенский мост
- Столярный переулок и 18 рюмочных
- Екатерининское собрание
И узнаете:
- Какие события романа происходят на Сенной площади
- Где останавливался Н. В. Гоголь и работал над рассказом «Записки сумасшедшего»
- Какое жильё в молодости снимал Достоевский
- Каким маршрутом писатель проходил по Кокушкиному мосту на Казанский остров
Организационные детали
- Дети до 12 лет бесплатно
- Каждый путешественник получит радиогид, вы отлично услышите каждое слово
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1105 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, друзья. Я Ульяна, историк-экскурсовод, знаю и люблю Петербург. Хочу показать все его стороны и рассказать историю города. Буду рада встрече!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
3 мар 2025
Отправились на экскурсию чтобы поддержать сына при изучении романа "Преступление и наказание" в школе. Экскурсия получилась индивидуальной, только для нас. Ульяна увлеченный и знающий экскурсовод. Помогла нам окунуться в атмосферу Петербурга, окружавшую и вдохновлявшую Федора Михайловича. В повседневной жизни мы пробегаем мимо этих домов, по улицам, но так здорово остановиться и оглянуться. Спасибо.
Вера
2 фев 2025
Замечательная экскурсия, которую обязательно стоит посетить. Ульяна прекрасный рассказчик, которая погрузила в Петербург времен Достоевского и атмосферу романа "Преступление и наказание". Отдельно хочу отметить хорошо продуманный маршрут. В день экскурсии
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