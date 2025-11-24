Мои заказы

Петербург. Время рождественских чудес

Прогуляться по городу, который пахнет елью, карамелью и ожиданием праздника
Вы отправитесь на прогулку по нарядному Петербургу и почувствуете атмосферу волшебства.

Услышите, как отмечали Рождество и Новый год прежде, как готовились к праздникам кондитеры и чей важный папа первым в городе нарядился в костюм Деда Мороза. А в конце сделаете фото у петербургских талисманов — кота Василия, дворника и дома с петухами.
5
1 отзыв
Петербург. Время рождественских чудес© Елена
Петербург. Время рождественских чудес© Елена
Петербург. Время рождественских чудес© Елена

Описание экскурсии

  • Магазин братьев Елисеевых, где в канун Рождества продавались самые вкусные на свете ёлки
  • Малая Садовая улица, где живут талисманы Петербурга — питерский котик и фотограф со своим верным бульдогом
  • Екатерининский садик — место самого большого в Петербурге ёлочного базара
  • Александринский театр, где в святочные дни проходили весёлые маскарады
  • Улица зодчего Росси и балетное училище, студенты которого и сейчас участвуют в самом волшебном новогоднем балете «Щелкунчик»
  • Загадочный дворик, где встречаются старый и современный Петербург
  • Аничков дворец, где была устроена первая в Петербурге рождественская ёлка

Вы узнаете:

  • как петербуржцы готовились к Рождеству
  • какие лакомства и деликатесы приобретали к праздничному столу
  • как украшали город и свои дома
  • какие сюрпризы готовили к празднику петербургские кондитеры
  • какие съедобные украшения полагалось вешать на ёлку
  • кто был первым петербургским Дедом Морозом
  • и многое другое

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 20 туристов
Нас зовут Елена и Екатерина. Познакомились мы на Валааме, где уже больше десяти лет работаем гидами. С тех пор пройдено немало дорог и сделано немало открытий, которыми мы с радостью поделимся с вами. Сейчас мы проводим пешие экскурсии по Петербургу. А также предлагаем увлекательные маршруты на автомобиле по нашему городу, Карелии, Ленинградской и Новгородской областям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Инна
Инна
24 ноя 2025
Не знаю чего я ожидала. Но не такого. А совсем хорошо. Анастасия прекрасно владеет темой и по существу, и обо всем, где мы проходили. Грамотно и интересно построен маршрут. Новогоднего
читать дальше

убранства еще не было, но на эту экскурсию и летом будет здорово пойти. Летом еще лучше, потому что лето. Уровень знаний на тему существенно потяжелел. Главное, что Анастасия увлекательно! рассказывала об увлекательном. Хотелось и дальше за ней идти и слушать. Да, лучше на экскурсии быть сытыми. Вкусный рассказ в самом начале. Спасибо огромное, Анастасия.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Расследовать причины вендетты Мышиного короля на прогулке по центральным достопримечательностям
Начало: На Малой Садовой улице
Расписание: в субботу в 16:00
20 дек в 16:00
24 дек в 16:00
1440 ₽ за человека
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В Новогоднюю сказку по Рождественскому Петербургу
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 10 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
8888 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге