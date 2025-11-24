читать дальше убранства еще не было, но на эту экскурсию и летом будет здорово пойти. Летом еще лучше, потому что лето. Уровень знаний на тему существенно потяжелел. Главное, что Анастасия увлекательно! рассказывала об увлекательном. Хотелось и дальше за ней идти и слушать. Да, лучше на экскурсии быть сытыми. Вкусный рассказ в самом начале. Спасибо огромное, Анастасия.

Не знаю чего я ожидала. Но не такого. А совсем хорошо. Анастасия прекрасно владеет темой и по существу, и обо всем, где мы проходили. Грамотно и интересно построен маршрут. Новогоднего