Вы отправитесь на прогулку по нарядному Петербургу и почувствуете атмосферу волшебства.
Услышите, как отмечали Рождество и Новый год прежде, как готовились к праздникам кондитеры и чей важный папа первым в городе нарядился в костюм Деда Мороза. А в конце сделаете фото у петербургских талисманов — кота Василия, дворника и дома с петухами.
Описание экскурсии
- Магазин братьев Елисеевых, где в канун Рождества продавались самые вкусные на свете ёлки
- Малая Садовая улица, где живут талисманы Петербурга — питерский котик и фотограф со своим верным бульдогом
- Екатерининский садик — место самого большого в Петербурге ёлочного базара
- Александринский театр, где в святочные дни проходили весёлые маскарады
- Улица зодчего Росси и балетное училище, студенты которого и сейчас участвуют в самом волшебном новогоднем балете «Щелкунчик»
- Загадочный дворик, где встречаются старый и современный Петербург
- Аничков дворец, где была устроена первая в Петербурге рождественская ёлка
Вы узнаете:
- как петербуржцы готовились к Рождеству
- какие лакомства и деликатесы приобретали к праздничному столу
- как украшали город и свои дома
- какие сюрпризы готовили к празднику петербургские кондитеры
- какие съедобные украшения полагалось вешать на ёлку
- кто был первым петербургским Дедом Морозом
- и многое другое
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 20 туристов
Нас зовут Елена и Екатерина. Познакомились мы на Валааме, где уже больше десяти лет работаем гидами. С тех пор пройдено немало дорог и сделано немало открытий, которыми мы с радостью поделимся с вами. Сейчас мы проводим пешие экскурсии по Петербургу. А также предлагаем увлекательные маршруты на автомобиле по нашему городу, Карелии, Ленинградской и Новгородской областям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
24 ноя 2025
Не знаю чего я ожидала. Но не такого. А совсем хорошо. Анастасия прекрасно владеет темой и по существу, и обо всем, где мы проходили. Грамотно и интересно построен маршрут. Новогоднего
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
