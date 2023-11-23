Новогодние и рождественские традиции Петербурга

Проникнуться праздничной атмосферой в групповой поездке по главным улицам и площадям города

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Рождество и Новый год принято проводить в кругу дорогих и близких людей. Приглашаем вас стать нашими друзьями, которым мы с удовольствием покажем Северную столицу. Сказочно красивый, сверкающий волшебными огнями — таким вы увидите наш любимый Петербург. Узнаете историю и традиции зимних праздников и загадаете желания, которые обязательно сбудутся.
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Новогодние и рождественские традиции Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интересные рассказы

Празднование Нового года — это одно из нововведений Петра Первого, которое он более 300 лет назад подсмотрел в Европе и внедрил в России. С тех пор традиции этого праздника многократно менялись. На экскурсии вы услышите необычные факты о том, как в разное время справляли Новый год на берегах Невы:

  • где и как появилась первая ёлка
  • где был открыт первый новогодний благотворительный детский бал
  • что было принято делать в сочельник при императорском дворе
  • как отмечали Новый год в страшные годы блокады Ленинграда

Популярные места

Мы построили необычный маршрут, который проведёт вас по основным вехам появления любимых зимних праздников, их истории и традициям. У Казанского собора вспомним о происхождении Рождества Христова, у Аничкова дворца поговорим о первой ёлке и ёлочных базарах. Никольский собор напомнит о прототипах Деда Мороза и Санта-Клауса, стрелка Васильевского острова поможет представить новогодние гуляния во всей красе. А возле главной ёлки города на Дворцовой площади вам откроются подробности празднования Нового года и Рождества в императорской семье.

Следуя старинным обычаям, мы пойдём на колядки, а также погадаем на удачу. Не обойдём стороной и традицию дарить подарки и наряжать ёлку. Вы попробуете украсить лесную красавицу в духе 19 века — и, как это было принято в те времена, «разрушите» её. А в завершении программы получите милый сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • С собой желательно взять карнавальные маски

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Улицы и переулки
Дворцовая площадь
Никольский морской собор
Новый год и Рождество
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