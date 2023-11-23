Рождество и Новый год принято проводить в кругу дорогих и близких людей. Приглашаем вас стать нашими друзьями, которым мы с удовольствием покажем Северную столицу. Сказочно красивый, сверкающий волшебными огнями — таким вы увидите наш любимый Петербург. Узнаете историю и традиции зимних праздников и загадаете желания, которые обязательно сбудутся.

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Описание

Что вас ожидает

Интересные рассказы

Празднование Нового года — это одно из нововведений Петра Первого, которое он более 300 лет назад подсмотрел в Европе и внедрил в России. С тех пор традиции этого праздника многократно менялись. На экскурсии вы услышите необычные факты о том, как в разное время справляли Новый год на берегах Невы:

где и как появилась первая ёлка

где был открыт первый новогодний благотворительный детский бал

что было принято делать в сочельник при императорском дворе

как отмечали Новый год в страшные годы блокады Ленинграда

Популярные места

Мы построили необычный маршрут, который проведёт вас по основным вехам появления любимых зимних праздников, их истории и традициям. У Казанского собора вспомним о происхождении Рождества Христова, у Аничкова дворца поговорим о первой ёлке и ёлочных базарах. Никольский собор напомнит о прототипах Деда Мороза и Санта-Клауса, стрелка Васильевского острова поможет представить новогодние гуляния во всей красе. А возле главной ёлки города на Дворцовой площади вам откроются подробности празднования Нового года и Рождества в императорской семье.

Следуя старинным обычаям, мы пойдём на колядки, а также погадаем на удачу. Не обойдём стороной и традицию дарить подарки и наряжать ёлку. Вы попробуете украсить лесную красавицу в духе 19 века — и, как это было принято в те времена, «разрушите» её. А в завершении программы получите милый сувенир.

Организационные детали