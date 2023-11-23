Проникнуться праздничной атмосферой в групповой поездке по главным улицам и площадям города
Описание
Что вас ожидает
Интересные рассказы
Празднование Нового года — это одно из нововведений Петра Первого, которое он более 300 лет назад подсмотрел в Европе и внедрил в России. С тех пор традиции этого праздника многократно менялись. На экскурсии вы услышите необычные факты о том, как в разное время справляли Новый год на берегах Невы:
- где и как появилась первая ёлка
- где был открыт первый новогодний благотворительный детский бал
- что было принято делать в сочельник при императорском дворе
- как отмечали Новый год в страшные годы блокады Ленинграда
Популярные места
Мы построили необычный маршрут, который проведёт вас по основным вехам появления любимых зимних праздников, их истории и традициям. У Казанского собора вспомним о происхождении Рождества Христова, у Аничкова дворца поговорим о первой ёлке и ёлочных базарах. Никольский собор напомнит о прототипах Деда Мороза и Санта-Клауса, стрелка Васильевского острова поможет представить новогодние гуляния во всей красе. А возле главной ёлки города на Дворцовой площади вам откроются подробности празднования Нового года и Рождества в императорской семье.
Следуя старинным обычаям, мы пойдём на колядки, а также погадаем на удачу. Не обойдём стороной и традицию дарить подарки и наряжать ёлку. Вы попробуете украсить лесную красавицу в духе 19 века — и, как это было принято в те времена, «разрушите» её. А в завершении программы получите милый сувенир.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- С собой желательно взять карнавальные маски
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.