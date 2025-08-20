Приглашаем вас на уникальную экскурсию в самое сердце Петербурга.
Вы спуститесь в метро… и попадёте в другой мир! Посетите станции, заслуженно названные подземными дворцами. Узнаете об истории строительства метрополитена, его архитектурных особенностях, тайнах и легендах.
Описание экскурсии
- Станция «Площадь Восстания». Это важный пересадочный узел. Поговорим об истории площади и её связи с революцией. Обратим внимание на мозаичный переход.
- Станция «Маяковская». Изучим её уникальные мозаики, посвящённые Владимиру Маяковскому.
- Станция «Пушкинская». Окажемся на одной из немногих станций питерского метрополитена, где сохранилась оригинальная отделка времён открытия.
- Станция «Кировский завод». Погрузимся в атмосферу промышленного района и осмотрим станцию, посвящённую истории завода.
- Станция «Нарвская». Обратим внимание на её оформление, воспевающее труд рабочих.
- Станция «Автово». Рассмотрим колонны, облицованные стеклом, и хрустальные люстры. Поговорим об истории строительства метро и героизме строителей.
- Станция «Звенигородская» — важная пересадочная станция. Обсудим, чем она особенна.
- Станция «Обводный канал» — современная станция, отличающаяся своим оригинальным дизайном.
- Станция «Адмиралтейская» — одна из самых глубоких и красивых станций Петербургского метрополитена. Её оформление связано с историей Адмиралтейства.
- Станция «Спортивная» — уникальная станция, посвящённая спортивным достижениям города.
А ещё на экскурсии:
- вы раскроете завесу тайны над первыми, но так и оставшимися на бумаге проектами.
- услышите о вызовах, связанных со строительством в условиях вечной мерзлоты и влажных грунтов.
- прольёте свет на роль Бонапарта в зарождении идеи петербургского метро.
- научитесь различать разные типы станций метро — колонные, пилонные, односводчатые.
Организационные детали
- Стоимость проезда на метро входит в стоимость экскурсии.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Родители несут ответственность за безопасность детей.
- Для группы более 3 человек на экскурсии используются наушники.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 659 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислава
20 авг 2025
В целом, замечательная познавательная экскурсия. К сожалению, из-за шума в метро не все истории гида удалось услышать. Для большего комфорта во время экскурсии как гида, так и туристов, хотелось бы, чтобы участникам были предоставлены наушники, а экскурсоводу - микрофон.
В
Вячеслав
19 авг 2025
Все прошло хорошо. Вежливый, приветливый экскурсовод. Экскурсия началась вовремя, все в пределах ожидаемого.
