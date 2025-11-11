Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие в парк Фонтанов Петра Великого

Елена Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание фото-прогулки Вас встретит водитель на автомобиле класса - МЕРСЕДЕС CLA250 от место локации,которую вы укажете. Мы проследуем в город Петергоф в резиденцию Петра Великого, прогуляемся по парку Фонтанов, вы узнаете исторические факты Ррссийской Империи и почему Петр Великий именно там построил свою резиденцию. В процессе прогулки у вас будет фотосессия на фоне шикарнейших локаций. После мы заедем на экскурсию в Ольгин Павильон, который находится на острове небольшого озера. Экскурсия с дорогой занимает около 5 часов. Важная информация: Входные билеты в Парк не входят в стоимость. Посещение Большого дворца обсуждается за ранее с гидом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату