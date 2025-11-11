Путешествие в парк Фонтанов Петра Великого
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиВас встретит водитель на автомобиле класса - МЕРСЕДЕС CLA250 от место локации,которую вы укажете. Мы проследуем в город Петергоф в резиденцию Петра Великого, прогуляемся по парку Фонтанов, вы узнаете исторические факты Ррссийской Империи и почему Петр Великий именно там построил свою резиденцию. В процессе прогулки у вас будет фотосессия на фоне шикарнейших локаций. После мы заедем на экскурсию в Ольгин Павильон, который находится на острове небольшого озера. Экскурсия с дорогой занимает около 5 часов. Важная информация: Входные билеты в Парк не входят в стоимость. Посещение Большого дворца обсуждается за ранее с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Фонтанов
- Балтийское Море
- Царицын Павильон
- Ольгин Павильон
- Собор Петра и Павла (который похож на Спас На Крови)
Что включено
- Трансфер, услуги гида, стандартная фотосессия
Что не входит в цену
- Расходы на платные проезды и парковки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место локации по договоренности в Санкт-Петербурга
Завершение: Место окончания экскурсии по договоренности в пределах Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Входные билеты в Парк не входят в стоимость. Посещение Большого дворца обсуждается за ранее с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Петергоф - самая удивительная императорская резиденция с великолепными фонтанами и парками, которые излучают живую энергию и красоту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 12 чел.
Фотоэкскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Погулять по парку императорской резиденции с профессиональным гидом-фотографом
Начало: У входа в Нижний парк, либо можем поехать из город...
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 15 000 ₽ за всё до 12 чел.