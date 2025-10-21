Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по двум величественным пригородам Санкт-Петербурга — Петергофу и Царскому Селу.
Вы окунётесь в атмосферу императорской России, познакомитесь с историей династии Романовых и насладитесь шедеврами архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков.
Вы окунётесь в атмосферу императорской России, познакомитесь с историей династии Романовых и насладитесь шедеврами архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по двум величественным пригородам Санкт-Петербурга — Петергофу и Царскому Селу. Эти места, некогда служившие летними резиденциями российских императоров, поражают своим великолепием и богатой историей.
Петергоф
Основанный Петром I, известен как «Русский Версаль». Его роскошные дворцы и знаменитые фонтаны Нижнего парка, такие как Большой Каскад и фонтан «Самсон», являются настоящими шедеврами архитектуры и инженерного искусства. Прогуливаясь по тенистым аллеям, вы почувствуете атмосферу императорской эпохи и узнаете о грандиозных замыслах Петра Великого.
Царское Село
Ныне город Пушкин, было излюбленной резиденцией Екатерины II. Здесь расположен Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой, восстановленной во всей её красе. Окружающий дворец парк украшен изысканными павильонами и мостиками, благодаря чему создается гармоничный ансамбль природы и архитектуры. В ходе экскурсии вы не только насладитесь красотой этих мест, но и узнаете о жизни и быте царской семьи, интригах двора и событиях, повлиявших на ход российской истории. Наши опытные гиды поделятся с вами увлекательными рассказами и малоизвестными фактами, делая ваше путешествие поистине незабываемым. Обратите внимание• Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона. Важная информация:
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона!
- Экскурсия по Екатерининскому дворцу проводится в составе сборной группы до 30 человек местным гидом — это требование музея.
- Билеты приобретаются заранее, чтобы гарантировать проход в музей в день экскурсии. Для приобретения билетов взимается предоплата 25 процентов от стоимости.
Ежедневно (кроме вторника) в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк Петергофа
- Царское село
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Входной билет в Екатерининский дворец
- Входной билет в Нижний парк Петергофа
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Завершение: Пл. Искусств, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме вторника) в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона
- Экскурсия по Екатерининскому дворцу проводится в составе сборной группы до 30 человек местным гидом - это требование музея
- Билеты приобретаются заранее, чтобы гарантировать проход в музей в день экскурсии. Для приобретения билетов взимается предоплата 25 процентов от стоимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 окт 2025
Ездили на экскурсию в Петергоф! Остались очень довольны! Удобный и комфортный автобус. Водитель нас очень порадовал своей внимательностью и аккуратностью на дороге! Экскурсия была очень увлекательной и содержательной. Спасибо большое прибольшое за это Александру! Отличная экскурсия, мы прекрасно провели время!
А
Андрей
26 сен 2025
Добрый день! Экскурсия прошла на ура! Очень хорошая гид! Спасибо всё понравилось 👍
L
Liza
21 сен 2025
Гид Ксения - замечательная! Было очень интересно, познавательно. Ксения подобрала подход к каждому, нас было всего трое, что тоже отдельный плюс. Была небольшая накладка с билетами, но это никак не помешало экскурсии, все посетили. Рекомендую!
С
Светлана
10 авг 2025
Е
Елизавета
3 авг 2025
Хорошая экскурсия. Очень приятный гид Нина и водитель Борис. Нас было всего 4 человека, почти индивидуально, ездили на машине, это намного удобнее автобуса с кучей туристов) Нина многое рассказала, в Петергофе была прекрасная прогулка по парку. В Царском селе ходили во дворец, и нид там на не понравилась, очень жаль, что нельзя там ходить со своим гидом((
Е
Екатерина
30 июл 2025
Экскурсию бронировали заранее, есть возможность оплаты в день экскурсии. Не получилось поехать в Петергоф в Нижний парк и полюбоваться фонтанами, папками, но поездка только в Царское Село ничуть не стала
Т
Татьяна
28 июл 2025
Е
Елена
23 июн 2025
Прекрасная программа для тех у кого немного времени, но важно увидеть и Петергоф, и Екатерининский дворец. Экскурсовод Нина замечательно рассказывала и по дороге туда и обратно. Нас было всего 6
Н
Наталья
16 июн 2025
Г
Галина
11 июн 2025
Экскурсия в Пушкин (Царское Село, Екатерининский дворец и его залы, в т. ч. Янтарная комната) и Петергоф (за один день) – это было то, что нам очень хотелось увидеть (разделить
И
Ирина
4 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! За один день посмотрели и узнали очень многое. Рекомендую, если вы не любите ходить часами вокруг одной скульптуры.
Уровень сервиса великолепен. Экскурсовод Александра выше всяких похвал.
Уровень сервиса великолепен. Экскурсовод Александра выше всяких похвал.
Е
Евгений
1 июн 2025
Благодарю Ксению за интересную и душевную экскурсию по Пушкину и Петергофу! Понравился подход и приятная манера общения. Очень интересная подача информации. Рекомендую!
И
Ирина
26 мая 2025
Добрый вечер! Только что вернулись с экскурсии по Царскому селу и Петергофу с гидом Ксенией. Получили массу новых впечатлений, приятных эмоций и интересной информации несмотря на дождливую погоду. Все прошло просто великолепно. Получилось практически индивидуальное сопровождение. Спасибо большое за великолепную организацию экскурсии! И отдельное спасибо Ксении!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Петергофу
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
6200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
6190 ₽ за человека