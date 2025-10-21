Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по двум величественным пригородам Санкт-Петербурга — Петергофу и Царскому Селу. Эти места, некогда служившие летними резиденциями российских императоров, поражают своим великолепием и богатой историей.

Петергоф

Основанный Петром I, известен как «Русский Версаль». Его роскошные дворцы и знаменитые фонтаны Нижнего парка, такие как Большой Каскад и фонтан «Самсон», являются настоящими шедеврами архитектуры и инженерного искусства. Прогуливаясь по тенистым аллеям, вы почувствуете атмосферу императорской эпохи и узнаете о грандиозных замыслах Петра Великого.

Царское Село

Ныне город Пушкин, было излюбленной резиденцией Екатерины II. Здесь расположен Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой, восстановленной во всей её красе. Окружающий дворец парк украшен изысканными павильонами и мостиками, благодаря чему создается гармоничный ансамбль природы и архитектуры. В ходе экскурсии вы не только насладитесь красотой этих мест, но и узнаете о жизни и быте царской семьи, интригах двора и событиях, повлиявших на ход российской истории. Наши опытные гиды поделятся с вами увлекательными рассказами и малоизвестными фактами, делая ваше путешествие поистине незабываемым. Обратите внимание• Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона. Важная информация: