Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее

Лютеранский шпиль, католическое убранство и православная вера - всё это Петропавловский собор

Лютеранский шпиль, католическое убранство и православная вера — всё это Петропавловский собор.

Для чего Петр I отходит от классической православной традиции постройки церквей? Как Петропавловская крепость стала русской Бастилией? Почему именно это место было выбрано для строительства крепости и какова её судьба? Эти и другие темы мы обсудим, находясь в самом сердце Петербурга — на Заячьем острове.
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее

Что вы увидите 🤩

  • Один из первых мостов города — Иоанновский
  • Военные укрепления Петропавловской крепости
  • Главные ворота
  • Дома типовой застройки Петербурга начала XVIII в
  • Петропавловский собор — царскую усыпальницу
  • Монетный двор
  • Изумительную панораму на Неву, Васильевский остров и Дворцовую набережную
Место, где зародилась северная столица
Наша экскурсия начинается на Иоанновском мосту. Там, где на сваях сидит заяц — вечный сторож крепости и любимец публики. В честь ушастых обитателей острову и дали имя — Заячий. Именно на него мы отправимся, оставив за собой Петроградский остров.
Изначально крепость строилась, как стратегическое оборонительное сооружение. Позднее она стала тюрьмой, царской усыпальницей и музейным комплексом. На территории крепости находится множество исторических зданий. Главное из них — Петропавловский собор, ангел на шпиле которого стережёт наш город не первый век.
Ровно в 12:00, следуя старой традиции, пушка оповещает горожан о наступлении полудня. По вашему желанию мы можем подняться на панораму, посетить собор или пройтись по набережной Заячьего острова — часть её так и осталась песчаной, что позволяет нам перенестись в XVIII и насладиться первоначальным видом берега.
Важная информация
Экскурсия будет проходить по крепости XVIII века. Набережная вымощена камнем, поэтому выбирайте удобную обувь! На этом острове погодные условия ощущаются особо остро, поэтому проверяйте прогноз погоды накануне и, в случае дождя\сильного ветра, одевайтесь теплее.
Дополнительно можно посетить собор, который сохранил свой подлинный вид и «Невскую панораму» — это смотровая площадка, с которой удастся не только рассмотреть крепость с высоты, но и взглянуть на город с высоты птичьего полёта.
🚩 Начало и место завершения: Иоанновский мост
 Что входит
  • Сопровождение гида на протяжении всей экскурсии
  • Вход на территорию Петропавловской крепости.
 Что не входит
  • Билеты в собор
  • Другие дополнительные расходы (посещение собора и других музеев на территории крепости по желанию).
Важная информация
  • Экскурсия будет проходить по крепости XVIII века. Набережная вымощена камнем, поэтому выбирайте удобную обувь! На этом острове погодные условия ощущаются особо остро, поэтому проверяйте прогноз погоды накануне и, в случае дождя\сильного ветра, одевайтесь теплее.
  • Дополнительно можно посетить собор, который сохранил свой подлинный вид и «Невскую панораму» — это смотровая площадка, с которой удастся не только рассмотреть крепость с высоты, но и взглянуть на город с высоты птичьего полёта.
Время проведения: Крепость доступна для посещения в любой день, собор закрыт по вторникам
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Виталия С.
Виталия С.
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Виталия С. проводит ещё 2 экскурсии

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