Место, где зародилась северная столица

Наша экскурсия начинается на Иоанновском мосту. Там, где на сваях сидит заяц — вечный сторож крепости и любимец публики. В честь ушастых обитателей острову и дали имя — Заячий. Именно на него мы отправимся, оставив за собой Петроградский остров.

Изначально крепость строилась, как стратегическое оборонительное сооружение. Позднее она стала тюрьмой, царской усыпальницей и музейным комплексом. На территории крепости находится множество исторических зданий. Главное из них — Петропавловский собор, ангел на шпиле которого стережёт наш город не первый век.

Ровно в 12:00, следуя старой традиции, пушка оповещает горожан о наступлении полудня. По вашему желанию мы можем подняться на панораму, посетить собор или пройтись по набережной Заячьего острова — часть её так и осталась песчаной, что позволяет нам перенестись в XVIII и насладиться первоначальным видом берега.

Важная информация

Экскурсия будет проходить по крепости XVIII века. Набережная вымощена камнем, поэтому выбирайте удобную обувь! На этом острове погодные условия ощущаются особо остро, поэтому проверяйте прогноз погоды накануне и, в случае дождя\сильного ветра, одевайтесь теплее.

Дополнительно можно посетить собор, который сохранил свой подлинный вид и «Невскую панораму» — это смотровая площадка, с которой удастся не только рассмотреть крепость с высоты, но и взглянуть на город с высоты птичьего полёта.