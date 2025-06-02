Много лет Петропавловская крепость, которую строили для защиты берегов Невы от недругов, служила тюрьмой для врагов государства внутренних — политических заключённых. И царил здесь только один закон — личная воля императора.
Мы изучим помещения фортеции, вспомним её знаменитых узников и разберёмся, можно ли было отсюда сбежать.
Мы изучим помещения фортеции, вспомним её знаменитых узников и разберёмся, можно ли было отсюда сбежать.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы исследуете первую постройку Петербурга — крепость, которая никогда не участвовала в сражениях.
Мы обсудим проблемы отцов и детей на примере императора Петра I и его первого сына царевича Алексея.
Вы отыщете ошибки на картине Константина Флавицкого «Княжна Тараканова».
Изучите тюремную азбуку.
Сделаете карту, которая могла бы помочь заключённым выбраться из русской Бастилии.
Узнаете, кому из узников всё же удалось сбежать.
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Дополнительные расходы — билеты в Музей тюрьмы Трубецкого бастиона: взрослые — 300 ₽; школьники, студенты и пенсионеры — 200 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8317 туристов
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом —Задать вопрос
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