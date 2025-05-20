«Здесь будет город заложен…» Сказано — сделано! Повеление Петра I было исполнено за несколько месяцев — появилась Санкт-Петербургская крепость. Сегодня она — историческое ядро города, начало его начал и отражение нескольких эпох. Вы пройдёте по территории крепости, зайдёте в усыпальницу русских императоров и тюрьму Трубецкого бастиона и узнаете хроники этих мест.

Описание экскурсии

Петропавловская крепость почти полностью занимает остров в дельте Невы с мирным названием Заячий. На прогулке вы узнаете, сколько раз в день здесь можно услышать холостой пушечный залп, и увидите единственное действующее тут предприятие — Монетный двор.

В центре крепости — собор. Тут захоронены члены императорской семьи — от основателя города Петра I до последнего правителя империи Николая II. Мы расскажем, в честь кого освящён собор и какова высота его колокольни.

Дорога проведёт нас к зданию тюрьмы, построенному в 19 веке. Вы увидите Невские ворота и узнаете, за что они получили страшное название — Ворота смерти. Мы расскажем, скольким узникам удалось сбежать отсюда.

Экскурсия завершится на пристани Невских ворот, откуда вы полюбуетесь великолепным видом на Дворцовую набережную.

Организационные детали