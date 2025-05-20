Петропавловская крепость: фортеция, храм, темница (в группе)
Исследовать собор в стиле петровского барокко и тюрьму для политзаключённых
«Здесь будет город заложен…» Сказано — сделано! Повеление Петра I было исполнено за несколько месяцев — появилась Санкт-Петербургская крепость. Сегодня она — историческое ядро города, начало его начал и отражение нескольких эпох.
Вы пройдёте по территории крепости, зайдёте в усыпальницу русских императоров и тюрьму Трубецкого бастиона и узнаете хроники этих мест.
Петропавловская крепость почти полностью занимает остров в дельте Невы с мирным названием Заячий. На прогулке вы узнаете, сколько раз в день здесь можно услышать холостой пушечный залп, и увидите единственное действующее тут предприятие — Монетный двор.
В центре крепости — собор. Тут захоронены члены императорской семьи — от основателя города Петра I до последнего правителя империи Николая II. Мы расскажем, в честь кого освящён собор и какова высота его колокольни.
Дорога проведёт нас к зданию тюрьмы, построенному в 19 веке. Вы увидите Невские ворота и узнаете, за что они получили страшное название — Ворота смерти. Мы расскажем, скольким узникам удалось сбежать отсюда.
Экскурсия завершится на пристани Невских ворот, откуда вы полюбуетесь великолепным видом на Дворцовую набережную.
Организационные детали
Дополнительные расходы — входные билеты в собор и тюрьму: взрослый — 1000 ₽, учащиеся — 550 ₽, пенсионеры — 450 ₽. В тёплое время года можно подняться на колокольню — цены уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Заячьем острове
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2645 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.