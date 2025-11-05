Санкт-Петербург — город покушений, заговоров и переворотов. Здесь решалась судьба империи, а методом борьбы зачастую становились убийства политических деятелей.
Мы пройдём по местам ключевых трагедий и попытаемся понять, что двигало их участниками и почему именно этот город стал ареной борьбы за будущее России.
Описание экскурсии
- Наш маршрут пройдёт от Михайловского замка до дворца Юсуповых на Мойке
- Мы посетим локации, связанные с террором народовольцев, и место гибели Александра II
- Увидим здания, напоминающие о красном терроре и тех, кто пытался ему противостоять
- Повторим маршрут Николая I в день восстания декабристов
- Завершим экскурсию у дома, где случилось последнее политическое убийство в истории Российской империи
- Попытаемся разобраться в мотивах преступлений, выявим уникальные отличительные факторы и заметим то, что их всех объединяет
Организационные детали
Всем участникам выдаются индивидуальные радиогиды. Даже на шумных улицах вы будете слышать каждое моё слово.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Михайловского замка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1634 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
5 ноя 2025
Михаил - изумительный гид и очень интригующий рассказчик! Шикарная прогулка по дождливому Петербургу под интересный разговор о самых судьбоносных событиях в истории. Очень советую!
Н
Надежда
31 авг 2025
Очень интересная экскурсия: и маршрут и история. Спасибо Михаилу!
Д
Дарья
22 авг 2025
Большое спасибо Михаилу за интереснейшую экскурсию. Благодаря ей по-новому посмотрели на историю России в целом и Петербурга в частности.
