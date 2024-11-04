Петропавловский собор — не только архитектурный шедевр, но и важнейшее место в истории Санкт-Петербурга.
На нашей экскурсии вы узнаете, почему собор стал усыпальницей русских царей, и как в его недрах сохранились святые мощи.
Мы расскажем о первой в России пневматической системе звонницы и удивительных фресках, которые восхищают своим изяществом. Понравится и детям, и взрослым!
На нашей экскурсии вы узнаете, почему собор стал усыпальницей русских царей, и как в его недрах сохранились святые мощи.
Мы расскажем о первой в России пневматической системе звонницы и удивительных фресках, которые восхищают своим изяществом. Понравится и детям, и взрослым!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
На этой экскурсии мы рассматриваем собор снаружи, а затем заходим внутрь — чтобы вы получили самые полные впечатления о нём. Дополнят их факты о Петропавловской крепости — их мы обсудим, пока будем идти по территории крепости к собору. Вы узнаете:
- Почему Петропавловский собор построен именно здесь и выглядит именно так
- Сколько колоколов «поют» на колокольне собора
- Что такое карильон и звонница и чем бельгийский карильон собора отличается от голландского
- Какие перемены происходили с ангелом на шпиле колокольни и какие весёлые моменты с ним связаны
- Каковы были правила погребения в Петропавловском соборе
- Какая могила внутри собора является пустой, и почему (или за что?) царский сын захоронен под лестницей
- Чем уникальна алтарная часть Петропавловского собора
- Какие надгробия внутри собора отличаются от большинства и почему
Организационные детали
- Экскурсия не является полноценной обзорной экскурсией по крепости
- Дополнительно к стоимости экскурсии необходимо приобрести входные билеты в собор на всех участников, включая гида. Рекомендуем покупать комплексный билет (на момент публикации экскурсии 1000 ₽/взрослый, 550 ₽/учащиеся, 450 ₽/пенсионеры РФ) — он ненамного дороже, но даёт право на посещение сразу 8 экспозиций крепости
- В осенне-зимний период Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона закрыты для посещения по средам
- Если в вашей группе более 6 человек, цена за каждого будет 700 ₽, максимальное количество человек — до 60 (с несколькими гидами параллельно)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Иоанновских ворот Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 18653 туристов
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.Задать вопрос
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