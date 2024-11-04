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Петропавловский собор — не только архитектурный шедевр, но и важнейшее место в истории Санкт-Петербурга.



На нашей экскурсии вы узнаете, почему собор стал усыпальницей русских царей, и как в его недрах сохранились святые мощи.



Мы расскажем о первой в России пневматической системе звонницы и удивительных фресках, которые восхищают своим изяществом. Понравится и детям, и взрослым!