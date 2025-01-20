Такая разная Петропавловка

Разобраться в удивительной истории «сердца Петербурга»
Какие тайны и судьбы хранит Петропавловская крепость — самое историческое место города? Вы побываете в местах, откуда открываются лучшие виды на город и красавицу-Неву. Услышите о дворцовых переворотах, жизни императриц и императоров из династии Романовых. И всё это — в сопровождении захватывающих историй и городских легенд!
4.38
8 отзывов
Такая разная Петропавловка
Такая разная Петропавловка
Такая разная Петропавловка
Ближайшие даты:
24
фев25
фев27
фев28
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мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Каналы «Северной Венеции» и наводнения, Северная война и полуденный выстрел, «Русская Бастилия» и её царственные узники — история крепости и островов переплетена с любопытными фактами и городскими мифами. Обещаем, что время пролетит незаметно и увлекательно!

Как пройдёт экскурсия

  • Мы коснёмся страниц истории, связанных с узниками Петропавловской крепости
  • Увидим старинные сооружения, широкие куртины и Монетный двор
  • Оценим парадный вид на город — Дворцовую набережную, Эрмитаж и мосты — впечатляющий и детей, и взрослых
  • Поговорим о крепостных традициях и полуденном выстреле

Вы узнаете

  • Что стоит за легендой об орле, севшем на плечо императора в момент закладки города
  • Почему остров в центре Петербурга называют Заячьим
  • Откуда взялся ангел на шпиле Петропавловского собора, который накренился от ветра, и о подвиге крестьянина, который его восстанавливал при помощи подручных средств
  • Почему в императорской усыпальнице в Петропавловском соборе погребены все российские правители, кроме двух
  • О трагических событиях у стен Петропавловской Крепости в связи с восстанием декабристов и судьбой Великих князей после революции 1917 года
  • Что такое карильон и через три столетия он отказался играть гимн советской России
    И это, конечно, лишь малая часть секретов Петропавловской крепости!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Выходной день — среда. Крепость открыта, но закрыт Петропавловский собор
  • Билеты в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно (700 и 300 рублей соответственно). Ваш гид проведёт экскурсию на этих исторических объектах

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Петропавловской крепостью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
20 янв 2025
Каждый раз убеждаюсь, что нужно брать индивидуальную экскурсию! А в этот раз и с гидом очень повезло-такт, культура, глубокие знания, а главное - высокий профессионализм в их подаче и в целом очень грамотная организация экскурсии. Ирина, огромная благодарность Вам! С уважением, Наталья
О
7 янв 2025
Это единственная экскурсия. которая нас разочаровала за четыре дня в Санкт Петербурге. Детям было совершенно неинтересно ни старшей, ни младшей. Хотя при бронировании обещали обратить на это внимание и подобрать
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соответствующего гида. Гид Любовь опоздала на 15 минут к назначенному времени. Стояли и ждали ее у входа в крепость. Апофеозом непрофессионализма было то, что на просьбу посоветовать кафе для обеда она привела нас в заведение с булочками и кофе, и сказала:"ой, так все поменялось, я здесь год не была".

Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Добрый день!
Я действительно опоздала. Но звонила в пути с извинениями, что опаздываю. Что касается непрофессионализма, то в этом меня обвиняют
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в первый раз, если честно. Конечно, к детям особый подход. Но они у меня встречаются не в первый раз, правда, не такие маленькие. Младшей 7 лет. По мере своих возможностей старалась адаптировать экскурсию под них. К тому же удержать внимание детской аудитории на протяжении двух с половиной часов задача не из лёгких.

А что до "апофеоза непрофессионализма", то про кафе вы спросили уже почти у Петровских ворот. Там раньше было кафе Ленинградское с обедами, выпечкой и туалетом. Была удивлена, увидев там надпись Пышки. Кстати, если не ошибаюсь, я рекомендовала вам также Корюшку. Но вы не решили, куда пойдете. В ППК в последнее время я бывала в основном с группами, у которых обед в другом месте. С индивидуальными экскурсиями действительно около года не было, поэтому просто не обращала внимания на вывески

Н
29 ноя 2024
У нас был гид Ирина, просто восторг!!!
Все рассказала, показала, маршрут спланировала так, что мы и на выстрел из пушки успели, и в наш график уложились.
По подаче материала интересно, прям ближе к гиду хотелось быть, что бы ничего не упустить.
Рекомендую!!!!!
И
25 ноя 2024
Очень захватывающая экскурсия. Конечно, Петропавловская Крепость - красива и сама по себе, виды на город и Неву впечатляют, но без интереснейшего рассказа гида, истории - что перед тобой, кто и
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зачем это построил и как все это работало - без этого было бы совсем не то. Поэтому идти на экскурсию надо с гидом обязательно. Это стоит того! Спасибо Элеоноре за такую насыщенную экскурсию!

А
8 ноя 2024
Спасибо Элеоноре, замечательному экскурсоводу, которая с учетом всех наших пожеланий блестяще провела экскурсию в в Петропавловской Крепости.
Гайдукова
8 ноя 2024
Мне так понравилась обзорная экскурсия по городу,что и Петропавловскую крепость тоже захотелось взять. Сразу скажу,что я там была уже много раз,но с гидом пошла туда впервые. И мне очень повезло!
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Я получила много интересной информации и гид развеяла многие мифы в которых я,к своему стыду,была уверена. Мы посетили усыпальницу Романовых,где нам рассказали о похоронных обрядах и судьбах императоров и императриц. А еще посетили тюрьму… это было жутковато,но в то же время очень захватывающе!!! Крепость сама насквозь пропитана историей,но когда еще тебе все поясняют и расказывают это,конечно,очень здорово. Большое спасибо нашему потрясающему гиду Наталье!!! Мне и моей семье было комфортно и очень интересно.

Светлана
6 ноя 2024
Петропавловка великолепна, здесь есть всё: история, красивые виды, атмосфера, полуденной выстрел… Обязательно посетите Собор, очень-очень красиво внутри, опять же - интересные факты про историю России и семьи Росановых. Очень хороший
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музей Трубецкой бастион – бывшая политическая тюрьма. «Русская Бастилия» передает атмосферу. Гид Лариса – выше всех похвал! Однозначно рекомендую: и для знакомства с городом, и для тех, кто готов возвращаться снова и снова!

Е
3 ноя 2024
Экскурсия нас разочаровала. Было не интересно, не информативно
Пользовались Трипстером ни один раз. Заказывали экскурсии и в Калуге, в Минске, Калининграде, но тут не было ни плана ни структуры экскурсии. Информации получили минимум. Не было интересно ни взрослым ни детям
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за отзыв. Хотелось бы отметить, что мы посетили все объекты, которые указаны в программе, и даже сверх того,
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мы посетили: Собор, затем выстрел пушки, Невские ворота, Ботный домик, Тюрьма Трубецкого Бастиона, далее зашли в Комендантский дом. На месте - все было хорошо и все довольны!
Очень жаль, что ваши ожидания не оправдались. Желаем в будущем только отличных гидов!

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