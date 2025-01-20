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в первый раз, если честно. Конечно, к детям особый подход. Но они у меня встречаются не в первый раз, правда, не такие маленькие. Младшей 7 лет. По мере своих возможностей старалась адаптировать экскурсию под них. К тому же удержать внимание детской аудитории на протяжении двух с половиной часов задача не из лёгких.



А что до "апофеоза непрофессионализма", то про кафе вы спросили уже почти у Петровских ворот. Там раньше было кафе Ленинградское с обедами, выпечкой и туалетом. Была удивлена, увидев там надпись Пышки. Кстати, если не ошибаюсь, я рекомендовала вам также Корюшку. Но вы не решили, куда пойдете. В ППК в последнее время я бывала в основном с группами, у которых обед в другом месте. С индивидуальными экскурсиями действительно около года не было, поэтому просто не обращала внимания на вывески