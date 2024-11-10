Петропавловская крепость — ровесница города. На её территории можно найти отголоски каждого из трёх столетий. Она хранит традиции, тайны и желания людей, которые её строили, берегли и которые нашли в ней свой покой. Приходите на одну из моих любимых экскурсий — я поделюсь с вами зарисовками из прошлого, любопытными фактами и удивительной историей петербургской цитадели.

Описание экскурсии

На Заячьем острове, где находится крепость и по сей день бьётся сердце города, когда-то находились первый мост, водный канал и монетный двор Петербурга, самая страшная политическая тюрьма России и многое другое. Кстати, выстрел из пушки, по которому в 12:00 петербуржцы сверяют часы, тоже раздаётся с этих стен. А как много здесь сохранилось в первозданном виде!

План прогулки

Мы пройдём сквозь монументальные Иоанновские и Невские ворота времён Анны Иоанновны и Екатерины Великой

и времён Анны Иоанновны и Екатерины Великой Оценим единственные триумфальные ворота петровского времени, дошедшие до наших дней. И вместе «прочитаем» послание с пожеланием победы Петру I в Северной войне

Рассмотрим укрепления и обсудим, почему Петропавловская крепость такая неприступная. Я покажу, как выглядит равелин, аппарель, бастион и куртина

Посетим Петропавловский собор — образец петровского барокко и место, где покоятся практически все правители династии Романовых

— образец петровского барокко и место, где покоятся практически все правители династии Романовых Вы увидите Комендантский дом — образец жилой постройки 18 века. Я расскажу, кто управлял крепостью и какие у него были обязанности

— образец жилой постройки 18 века. Я расскажу, кто управлял крепостью и какие у него были обязанности Выйдем на Комендантскую пристань , откуда ежегодно президент принимает военно-морской парад. Обратим внимание на уровни самых масштабных наводнений, которые приходили в Северной столице

, откуда ежегодно президент принимает военно-морской парад. Обратим внимание на уровни самых масштабных наводнений, которые приходили в Северной столице А также окинем взором Нарышкин бастион, со стен которого ежедневно производится полуденный выстрел из пушки

Вы узнаете:

Чем же так хороша Петропавловская крепость с точки зрения защиты Приневских земель

Каково это было — управлять крепостью и кто мог справится с этим почетным занятием

Почему Неву всегда боялись

Как проходил один из самых значимых дней в году для нашего города в имперский период

Какие психологические «ловушки» применялись для узников Трубецкого бастиона

Кто и как спасал город во времена Великой Отечественной войны

Я очень люблю живое общение, поэтому каждая моя экскурсия проходит в диалоге — так я больше понимаю, что интересно именно вам!

Организационные детали