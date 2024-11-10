Петропавловская крепость — ровесница города. На её территории можно найти отголоски каждого из трёх столетий.
Она хранит традиции, тайны и желания людей, которые её строили, берегли и которые нашли в ней свой покой.
Приходите на одну из моих любимых экскурсий — я поделюсь с вами зарисовками из прошлого, любопытными фактами и удивительной историей петербургской цитадели.
Она хранит традиции, тайны и желания людей, которые её строили, берегли и которые нашли в ней свой покой.
Приходите на одну из моих любимых экскурсий — я поделюсь с вами зарисовками из прошлого, любопытными фактами и удивительной историей петербургской цитадели.
Описание экскурсии
На Заячьем острове, где находится крепость и по сей день бьётся сердце города, когда-то находились первый мост, водный канал и монетный двор Петербурга, самая страшная политическая тюрьма России и многое другое. Кстати, выстрел из пушки, по которому в 12:00 петербуржцы сверяют часы, тоже раздаётся с этих стен. А как много здесь сохранилось в первозданном виде!
План прогулки
- Мы пройдём сквозь монументальные Иоанновские и Невские ворота времён Анны Иоанновны и Екатерины Великой
- Оценим единственные триумфальные ворота петровского времени, дошедшие до наших дней. И вместе «прочитаем» послание с пожеланием победы Петру I в Северной войне
- Рассмотрим укрепления и обсудим, почему Петропавловская крепость такая неприступная. Я покажу, как выглядит равелин, аппарель, бастион и куртина
- Посетим Петропавловский собор — образец петровского барокко и место, где покоятся практически все правители династии Романовых
- Вы увидите Комендантский дом — образец жилой постройки 18 века. Я расскажу, кто управлял крепостью и какие у него были обязанности
- Выйдем на Комендантскую пристань, откуда ежегодно президент принимает военно-морской парад. Обратим внимание на уровни самых масштабных наводнений, которые приходили в Северной столице
- А также окинем взором Нарышкин бастион, со стен которого ежедневно производится полуденный выстрел из пушки
Вы узнаете:
- Чем же так хороша Петропавловская крепость с точки зрения защиты Приневских земель
- Каково это было — управлять крепостью и кто мог справится с этим почетным занятием
- Почему Неву всегда боялись
- Как проходил один из самых значимых дней в году для нашего города в имперский период
- Какие психологические «ловушки» применялись для узников Трубецкого бастиона
- Кто и как спасал город во времена Великой Отечественной войны
Я очень люблю живое общение, поэтому каждая моя экскурсия проходит в диалоге — так я больше понимаю, что интересно именно вам!
Организационные детали
- Добираться пешком удобнее всего от ст. м. «Горьковская» — место встречи будет в 500 м
- Экскурсия по крепости подойдёт детям с 11 лет
- Дополнительные расходы: билеты в Петропавловский собор — 700 ₽ за взрослого, 450 ₽ за учащегося, 400 ₽ за пенсионера. Также можно приобрести единый билет, который действует трое суток и даёт право посетить восемь музеев на территории крепости, включая собор — 1000 ₽ за взрослого, 550 ₽ за учащегося, 400 ₽ за пенсионера.
- Я могу провести экскурсию в индивидуальном формате (только для вашей компании): 5700 ₽ для группы до 4 человек
во вторник, четверг и субботу в 10:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1710 ₽
|Дети до 12 лет
|1350 ₽
|Пенсионеры
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 899 туристов
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 37, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 6 лет назадЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
10 ноя 2024
Отличная,запоминающиеся экскурсия!!! Лера рассказала много интересного и нового для нас. Было очень интересно, ритмично и вполне комфортно в общении. Очень рекомендуем этого экскурсовода!
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