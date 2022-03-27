Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией

Петровская Акватория - Петербург в миниатюре

Индивидуальная
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией
Петровская Акватория - Петербург в миниатюре: билет с аудиоэкскурсией

Что вы можете увидеть 🤩

  • Петровская Акватория
  • Макет Петербурга и пригородов XVII века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Уникальный музей «Петровская акватория» показывает Санкт-Петербург в миниатюре в начале своей славной истории.
Здесь и узнаваемые здания, и не сохранившиеся дворцы. На наших глазах оживает молодой Санкт-Петербург. Сам Петр катается на буере, где-то празднуют свадьбу, Михайло Ломоносов отбивается от подвыпивших матросов, забиваются сваи у набережных Невы, на стапелях Адмиралтейства уже готова палубная часть легендарного корабля "Полтава", воды Невы и Финского залива бороздят парусники. В Ораниенбауме идет охота и развлекаются гости, в Петергофе уже забили первые фонтаны, а в Кронштадте полным ходом идет строительство Петровского дока.
Вы увидите Петербург таким, каким он был в XVIII веке. Здесь были и лучшие инженеры, и мастеровые, и вельможи, и разбойники. Город показан во все сезоны и времена суток. Миниатюрные фигурки людей, кораблей, экипажей движутся и проживают целые события.
Вы сможете сравнить современный Санкт-Петербург, Кронштадт, Ораниенбаум и Петергоф с тем, какими они были три столетия назад.
Как будто с высоты птичьего полета вы станете свидетелем строительства Санкт-Петербурга.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей-макет "Петровская Акватория" в приложении WeGoTrip
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Подсказки как "оживить" фигурки людей, кораблей, экипажей
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Малая Морская улица, 4 / 1, ТК «Адмирал»
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 22:00

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