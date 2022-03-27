Что вы можете увидеть 🤩

Уникальный музей «Петровская акватория» показывает Санкт-Петербург в миниатюре в начале своей славной истории.

Здесь и узнаваемые здания, и не сохранившиеся дворцы. На наших глазах оживает молодой Санкт-Петербург. Сам Петр катается на буере, где-то празднуют свадьбу, Михайло Ломоносов отбивается от подвыпивших матросов, забиваются сваи у набережных Невы, на стапелях Адмиралтейства уже готова палубная часть легендарного корабля "Полтава", воды Невы и Финского залива бороздят парусники. В Ораниенбауме идет охота и развлекаются гости, в Петергофе уже забили первые фонтаны, а в Кронштадте полным ходом идет строительство Петровского дока.

Вы увидите Петербург таким, каким он был в XVIII веке. Здесь были и лучшие инженеры, и мастеровые, и вельможи, и разбойники. Город показан во все сезоны и времена суток. Миниатюрные фигурки людей, кораблей, экипажей движутся и проживают целые события.

Вы сможете сравнить современный Санкт-Петербург, Кронштадт, Ораниенбаум и Петергоф с тем, какими они были три столетия назад.

Как будто с высоты птичьего полета вы станете свидетелем строительства Санкт-Петербурга.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.