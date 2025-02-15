Экскурсия по барам — отличный способ узнать город с той стороны, которую он демонстрирует не сразу и не всем.
Более неформальная, захватывающая и, что приятно, вкусная — вот такая ипостась Петербурга откроется вам в нашем походе.
Вы погрузитесь в историю питейной культуры Северной столицы и получите массу удовольствия от дегустации напитков и общения с единомышленниками.
Более неформальная, захватывающая и, что приятно, вкусная — вот такая ипостась Петербурга откроется вам в нашем походе.
Вы погрузитесь в историю питейной культуры Северной столицы и получите массу удовольствия от дегустации напитков и общения с единомышленниками.
Описание экскурсии
Насыщенный вечер: мы посетим 6–8 заведений, среди которых будут андеграундные, секретные, коктейльные и танцевальные бары, аутентичные рюмочные и даже концертные площадки.
Погружение в историю: начнём с классических баров, где витает дух старой школы, и погрузимся в легенды о знаменитых личностях, которые здесь бывали.
Поиск новых вкусов: соприкоснёмся с миром современных вкусовых концепций. Оценим барные эксперименты с коктейлями.
Открытие секретных мест: заглянем в уютные заведения, спрятанные от любопытных глаз, где предлагают уникальные напитки.
Расскажем:
- о нюансах барной культуры Петербурга в разные эпохи — от царского времени до наших дней
- модных тенденциях, популярных напитках и традициях разных периодов
- правилах дегустации — чтобы было вкусно, разнообразно, пьяно, но без неприятных последствий
Организационные детали
- Строго 18+
- В стоимость входят 4 шота, остальные напитки — по желанию и за ваш счёт
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36642 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
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