Поход по барам Петербурга: классическим и необычным

Приобщиться к питейной культуре города и открыть для себя новые вкусы
Экскурсия по барам — отличный способ узнать город с той стороны, которую он демонстрирует не сразу и не всем.

Более неформальная, захватывающая и, что приятно, вкусная — вот такая ипостась Петербурга откроется вам в нашем походе.

Вы погрузитесь в историю питейной культуры Северной столицы и получите массу удовольствия от дегустации напитков и общения с единомышленниками.
Поход по барам Петербурга: классическим и необычным
Поход по барам Петербурга: классическим и необычным
Поход по барам Петербурга: классическим и необычным
Ближайшие даты:
15
фев16
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Насыщенный вечер: мы посетим 6–8 заведений, среди которых будут андеграундные, секретные, коктейльные и танцевальные бары, аутентичные рюмочные и даже концертные площадки.

Погружение в историю: начнём с классических баров, где витает дух старой школы, и погрузимся в легенды о знаменитых личностях, которые здесь бывали.

Поиск новых вкусов: соприкоснёмся с миром современных вкусовых концепций. Оценим барные эксперименты с коктейлями.

Открытие секретных мест: заглянем в уютные заведения, спрятанные от любопытных глаз, где предлагают уникальные напитки.

Расскажем:

  • о нюансах барной культуры Петербурга в разные эпохи — от царского времени до наших дней
  • модных тенденциях, популярных напитках и традициях разных периодов
  • правилах дегустации — чтобы было вкусно, разнообразно, пьяно, но без неприятных последствий

Организационные детали

  • Строго 18+
  • В стоимость входят 4 шота, остальные напитки — по желанию и за ваш счёт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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