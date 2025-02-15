Экскурсия по барам — отличный способ узнать город с той стороны, которую он демонстрирует не сразу и не всем. Более неформальная, захватывающая и, что приятно, вкусная — вот такая ипостась Петербурга откроется вам в нашем походе. Вы погрузитесь в историю питейной культуры Северной столицы и получите массу удовольствия от дегустации напитков и общения с единомышленниками.

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Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Анна Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Насыщенный вечер: мы посетим 6–8 заведений, среди которых будут андеграундные, секретные, коктейльные и танцевальные бары, аутентичные рюмочные и даже концертные площадки.

Погружение в историю: начнём с классических баров, где витает дух старой школы, и погрузимся в легенды о знаменитых личностях, которые здесь бывали.

Поиск новых вкусов: соприкоснёмся с миром современных вкусовых концепций. Оценим барные эксперименты с коктейлями.

Открытие секретных мест: заглянем в уютные заведения, спрятанные от любопытных глаз, где предлагают уникальные напитки.

Расскажем:

о нюансах барной культуры Петербурга в разные эпохи — от царского времени до наших дней

модных тенденциях, популярных напитках и традициях разных периодов

правилах дегустации — чтобы было вкусно, разнообразно, пьяно, но без неприятных последствий

Организационные детали