По барам и по… центру города

Оказаться в самых неожиданных местах культовых барных улиц и выяснить, как пить и не пьянеть
Бар-хоппинги нередко грешат посещением похожих заведений — но не в этот раз.

Моя экскурсия напомнит вам бутылку орегонского пино-нуар: с одной стороны, откроет притягательность классики, с другой — порадует чем-то новым. Между бокалами и рюмками я расскажу истории из жизни города и покажу нетривиальные питейные места. Все они лучшие, все они — разные.
5
5 отзывов
По барам и по… центру города
По барам и по… центру города
По барам и по… центру города
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Мы пройдём по всем известным барным улицам Петербурга: Пушкинской, Жуковского и Некрасова, а также по Литейному проспекту. Но зайдём только в уникальные заведения!

Я расскажу о питейной культуре города на Неве и наиболее известных вехах её истории. Вместе мы отследим их на примере конкретных локаций.

Вспомним Боярского, Розенбаума, Довлатова. Выясним, с кем из известных людей легко пересечься в лучших гастрономических пространствах города. Ведь место встречи изменить нельзя, особенно если это — бар.

Помянем Думскую и Рубинштейна. Поговорим об их трансформации.

Посетим старейшую рюмочную, самый рейтинговый бар, дружеский двор, где выпивают, и заповедник интеллигенции на барной улице. Попробуем легендарные вина, коктейли и настойки.

Выясним:

  • почему бары и рюмочные становятся арт-пространствами
  • какой он, бар для местных
  • что не надо заказывать в баре
  • как пить и не пьянеть
  • что смерть и русскому, и немцу, и американцу? Сразу ответ: ректификат. А вот на экскурсии выясним, почему
  • неочевидные места для выпивания — какие и зачем
  • где проходили первые выставки «колхуев»
  • откуда пошло выражение «маленький двойной»

и многое другое!

Организационные детали

  • Строго 18+
  • Напитки не включены в стоимость экскурсии
  • Мы посетим четыре разноплановых заведения. Ценник в каждом будет сильно отличаться: от 100 до 1000 ₽ за бокал

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
П
31 окт 2024
Спасибо Павел за прекрасную экскурсию по барам! Смело могу рекомендовать не только любителям питейной культуры, но и желающим с головой окунуться в питерскую атмосферу, послушать интересные истории. Много нового узнали
читать дальше

о городе любопытных легенд, смешных историй и исторических фактов.
Два места из программы влюбили в себя просто мгновенно и навсегда. Так что теперь точно знаем куда обязательно вернёмся за вкусным Негрони пряма из фонтана)

Евгения
22 сен 2024
Друзья! Это было действительно великолепно!

Внедрение в Культурный код Петербурга прошло без накладок.
Мы не просто заказывали напитки,а проживали часть историй и легенд.

Большой плюс индивидуального формата экскурсии - что его можно подстроить под ваши предпочтения. Павел обладает феноменальным знанием всех достойных локаций и историй))

Однозначно стоит устроить себе такой экспромт!
Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!Друзья! Это было действительно великолепно!
N
21 сен 2024
Потрясающая экскурсия. Учитывая что я итак знаю много барных мест в Питере я не ожидала, что смогу узнать что то новое. Однако наш экскурсовод Павел все же смог удивить и
читать дальше

показать нам места в которые мы скорее всего не попали бы сами. Насоветовал нам огромное количество питейных мест в Питере, которые стоит посетить, в телефоне гигантский список. Заметно что Павел сам увлечен своим делом и получает огромное удовольствие, поэтому удовольствие получает и его группа. В общем вечер провели отлично, расслабленно и с пользой. Однозначно рекомендую

Юлиана
21 сен 2024
Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.

Советую пойти на неё в первые дни поездки, потому что во время экскурсии вы услышите множество рекомендаций
читать дальше

о необычных местах, куда можно вернуться позже и отлично провести время.

Особенно хочу поблагодарить Павла за невероятную атмосферу и персональный подход. Мы побывали даже в тех барах, которые не входили в программу, что было очень приятно.

Во всех местах для нас заранее забронировали столики, где это было возможно, что добавляло комфорта. Успели посетить 5 баров, и в каждом узнали интересные истории о напитках и заведениях. Побывали и в рюмочных, и в модных барах - каждое место уникально.

P.S. Обязательно попробуйте коктейль «Ингрия» в баре “Хроники” — не пожалеете!

Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.
Д
21 сен 2024
Сходили вчера на экскурсию по барам Питера. Я ожидал, что это будет очередной бархоппинг по Рубинштейна, но оказалось, что это действительно экскурсия. Гид Павел прекрасно рассказал о питейной культуре, о
читать дальше

том, как всё эволюционировало, в какие места стоит ходить, а какие лучше избегать. Экскурсия отлично подойдёт для тех, у кого есть стереотипные представления о некоторых улицах Питера и кто думает, что все бары только там. Откроете для себя много нового! За печень можете не волноваться: вполне можно ограничиться тремя коктейлями за вечер. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!

Сходили вчера на экскурсию по барам Питера. Я ожидал, что это будет очередной бархоппинг по Рубинштейна,

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
На машине
скидка
10%
67 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Петербург: арт и тайны
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
50004 500 за всё до 3 чел.
Бары Петербурга: от Петра I до Виктора Цоя
Пешая
скидка
15%
242 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Бары Петербурга: исторический бар-хоппинг с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, открывая историю города через легендарные бары и уникальные напитки
Начало: В районе метро Невский проспект
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
30002 550 за человека
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Пешая
66 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в субботу в 15:00
23 ноя в 15:00
30 ноя в 15:00
850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам