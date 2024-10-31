Оказаться в самых неожиданных местах культовых барных улиц и выяснить, как пить и не пьянеть
Бар-хоппинги нередко грешат посещением похожих заведений — но не в этот раз.
Моя экскурсия напомнит вам бутылку орегонского пино-нуар: с одной стороны, откроет притягательность классики, с другой — порадует чем-то новым. Между бокалами и рюмками я расскажу истории из жизни города и покажу нетривиальные питейные места. Все они лучшие, все они — разные.
Мы пройдём по всем известным барным улицам Петербурга: Пушкинской, Жуковского и Некрасова, а также по Литейному проспекту. Но зайдём только в уникальные заведения!
Я расскажу о питейной культуре города на Неве и наиболее известных вехах её истории. Вместе мы отследим их на примере конкретных локаций.
Вспомним Боярского, Розенбаума, Довлатова. Выясним, с кем из известных людей легко пересечься в лучших гастрономических пространствах города. Ведь место встречи изменить нельзя, особенно если это — бар.
Помянем Думскую и Рубинштейна. Поговорим об их трансформации.
Посетим старейшую рюмочную, самый рейтинговый бар, дружеский двор, где выпивают, и заповедник интеллигенции на барной улице. Попробуем легендарные вина, коктейли и настойки.
Выясним:
почему бары и рюмочные становятся арт-пространствами
какой он, бар для местных
что не надо заказывать в баре
как пить и не пьянеть
что смерть и русскому, и немцу, и американцу? Сразу ответ: ректификат. А вот на экскурсии выясним, почему
неочевидные места для выпивания — какие и зачем
где проходили первые выставки «колхуев»
откуда пошло выражение «маленький двойной»
и многое другое!
Организационные детали
Строго 18+
Напитки не включены в стоимость экскурсии
Мы посетим четыре разноплановых заведения. Ценник в каждом будет сильно отличаться: от 100 до 1000 ₽ за бокал
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Санкт-Петербурге
Петербуржец — born and raised. Всё детство провёл в Русском музее, Мариинском театре и Михайловском саду. Став постарше, познакомился с питейными заведениями нашего города. Так и рассказываю о городе: культурно и немного пьяно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
31 окт 2024
Спасибо Павел за прекрасную экскурсию по барам! Смело могу рекомендовать не только любителям питейной культуры, но и желающим с головой окунуться в питерскую атмосферу, послушать интересные истории. Много нового узнали читать дальше
о городе любопытных легенд, смешных историй и исторических фактов. Два места из программы влюбили в себя просто мгновенно и навсегда. Так что теперь точно знаем куда обязательно вернёмся за вкусным Негрони пряма из фонтана)
Евгения
22 сен 2024
Друзья! Это было действительно великолепно!
Внедрение в Культурный код Петербурга прошло без накладок. Мы не просто заказывали напитки,а проживали часть историй и легенд.
Большой плюс индивидуального формата экскурсии - что его можно подстроить под ваши предпочтения. Павел обладает феноменальным знанием всех достойных локаций и историй))
Однозначно стоит устроить себе такой экспромт!
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Natasha
21 сен 2024
Потрясающая экскурсия. Учитывая что я итак знаю много барных мест в Питере я не ожидала, что смогу узнать что то новое. Однако наш экскурсовод Павел все же смог удивить и читать дальше
показать нам места в которые мы скорее всего не попали бы сами. Насоветовал нам огромное количество питейных мест в Питере, которые стоит посетить, в телефоне гигантский список. Заметно что Павел сам увлечен своим делом и получает огромное удовольствие, поэтому удовольствие получает и его группа. В общем вечер провели отлично, расслабленно и с пользой. Однозначно рекомендую
Юлиана
21 сен 2024
Крутая экскурсия! Это не просто бар-хоппинг, а настоящее погружение в историю питейной культуры Петербурга.
Советую пойти на неё в первые дни поездки, потому что во время экскурсии вы услышите множество рекомендаций читать дальше
о необычных местах, куда можно вернуться позже и отлично провести время.
Особенно хочу поблагодарить Павла за невероятную атмосферу и персональный подход. Мы побывали даже в тех барах, которые не входили в программу, что было очень приятно.
Во всех местах для нас заранее забронировали столики, где это было возможно, что добавляло комфорта. Успели посетить 5 баров, и в каждом узнали интересные истории о напитках и заведениях. Побывали и в рюмочных, и в модных барах - каждое место уникально.
P.S. Обязательно попробуйте коктейль «Ингрия» в баре “Хроники” — не пожалеете!
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Дмитрий
21 сен 2024
Сходили вчера на экскурсию по барам Питера. Я ожидал, что это будет очередной бархоппинг по Рубинштейна, но оказалось, что это действительно экскурсия. Гид Павел прекрасно рассказал о питейной культуре, о читать дальше
том, как всё эволюционировало, в какие места стоит ходить, а какие лучше избегать. Экскурсия отлично подойдёт для тех, у кого есть стереотипные представления о некоторых улицах Питера и кто думает, что все бары только там. Откроете для себя много нового! За печень можете не волноваться: вполне можно ограничиться тремя коктейлями за вечер. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!