Бар-хоппинги нередко грешат посещением похожих заведений — но не в этот раз. Моя экскурсия напомнит вам бутылку орегонского пино-нуар: с одной стороны, откроет притягательность классики, с другой — порадует чем-то новым. Между бокалами и рюмками я расскажу истории из жизни города и покажу нетривиальные питейные места. Все они лучшие, все они — разные.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы пройдём по всем известным барным улицам Петербурга: Пушкинской, Жуковского и Некрасова, а также по Литейному проспекту. Но зайдём только в уникальные заведения!

Я расскажу о питейной культуре города на Неве и наиболее известных вехах её истории. Вместе мы отследим их на примере конкретных локаций.

Вспомним Боярского, Розенбаума, Довлатова. Выясним, с кем из известных людей легко пересечься в лучших гастрономических пространствах города. Ведь место встречи изменить нельзя, особенно если это — бар.

Помянем Думскую и Рубинштейна. Поговорим об их трансформации.

Посетим старейшую рюмочную, самый рейтинговый бар, дружеский двор, где выпивают, и заповедник интеллигенции на барной улице. Попробуем легендарные вина, коктейли и настойки.

Выясним:

почему бары и рюмочные становятся арт-пространствами

какой он, бар для местных

что не надо заказывать в баре

как пить и не пьянеть

что смерть и русскому, и немцу, и американцу? Сразу ответ: ректификат. А вот на экскурсии выясним, почему

неочевидные места для выпивания — какие и зачем

где проходили первые выставки «колхуев»

откуда пошло выражение «маленький двойной»

и многое другое!

Организационные детали