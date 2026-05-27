Плыви со звуком! Музыкальный рейс по каналам Петербурга

Провести вечер на воде под живую музыку, среди дворцов и набережных города
Этот рейс проходит по маршруту, недоступному большим теплоходам: мы идём не только по Неве, но и по узким каналам исторического центра, где дворцы и набережные оказываются буквально на расстоянии вытянутой руки. Другая особенность прогулки — живая музыка. С ней Петербург раскрывается совсем по-другому, вы почувствуете.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Маршрут по каналам и Неве

Вы пройдёте по маршруту, доступному только небольшим теплоходам: от Фонтанки через Крюков канал, Коломну, Мойку и Зимнюю канавку — к Неве.

Петербург с воды

Увидите Мариинский театр, Новую Голландию, Медного всадника, Летний сад и Петропавловскую крепость.

Живая музыка на борту

Музыканты играют прямо среди гостей — в стилях джаз, блюз или латина.

Атмосфера рейса

Камерный формат до 50 человек, открытая палуба и свободное перемещение — можно слушать, общаться или танцевать.

Напиток на выбор

Включён бокал игристого или чай / кофе.

Организационные детали

  • Теплоход однопалубный: крытый салон с панорамными окнами и открытая палуба
  • На борту есть бар и туалет

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2200 ₽
Льготный1900 ₽
Детский1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Мы — судоходная компания, которая проводит атмосферные рейсы по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Работаем на воде с 2009 года и делаем не классические экскурсии, а форматы, в которых город становится частью
события: музыкальные рейсы, вечерние программы и ночные маршруты с выходом в Неву. Отдельное место занимают клубные рейсы — один из самых необычных форматов в городе: микс прогулки на развод мостов и клуба с баром, танцами и шоу-программой. Каждый рейс — это продуманный сценарий с разным настроением: от спокойной прогулки до вечернего формата с движением. Наша задача — чтобы вы не просто посмотрели город, а прожили его с воды.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

