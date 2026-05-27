Этот рейс проходит по маршруту, недоступному большим теплоходам: мы идём не только по Неве, но и по узким каналам исторического центра, где дворцы и набережные оказываются буквально на расстоянии вытянутой руки. Другая особенность прогулки — живая музыка. С ней Петербург раскрывается совсем по-другому, вы почувствуете.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Маршрут по каналам и Неве

Вы пройдёте по маршруту, доступному только небольшим теплоходам: от Фонтанки через Крюков канал, Коломну, Мойку и Зимнюю канавку — к Неве.

Петербург с воды

Увидите Мариинский театр, Новую Голландию, Медного всадника, Летний сад и Петропавловскую крепость.

Живая музыка на борту

Музыканты играют прямо среди гостей — в стилях джаз, блюз или латина.

Атмосфера рейса

Камерный формат до 50 человек, открытая палуба и свободное перемещение — можно слушать, общаться или танцевать.

Напиток на выбор

Включён бокал игристого или чай / кофе.

Организационные детали