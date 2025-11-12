Вы пройдёте через сказочные иллюстрации Ивана Билибина, балетный класс Агриппины Вагановой и синие горы с картин Николая Рериха. Понаблюдаете за животными вместе с Бианки, станете участником перформанса в «Бродячей собаке» и уедете на бал в карете Золушки. А гид расскажет о героях проекта и расшифрует замысел экспозиции.

Описание экскурсии

Каждый зал выставки показывает, как герой раскрывался в творчестве, в поиске истины, в диалоге с природой и единомышленниками. Все эпизоды создают панораму культурного наследия Петербурга — через картины, стихи, научные труды и сцены из жизни.

В инсталляции представлены творческие миры Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, Янины Жеймо и Юрия Кнорозова, Корнея Чуковского и Евгения Шварца, Дмитрия Шостаковича и Всеволода Мейерхольда.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется творчеством героев Серебряного века, литературой, искусством и историей культуры Петербурга. Инсталляция подходит для взрослых и подростков от 12 лет. Маленьким детям будет интересна лишь часть сцен — например, с участием Бианки и Чуковского.

Организационные детали