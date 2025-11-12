Вы пройдёте через сказочные иллюстрации Ивана Билибина, балетный класс Агриппины Вагановой и синие горы с картин Николая Рериха.
Понаблюдаете за животными вместе с Бианки, станете участником перформанса в «Бродячей собаке» и уедете на бал в карете Золушки. А гид расскажет о героях проекта и расшифрует замысел экспозиции.
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Каждый зал выставки показывает, как герой раскрывался в творчестве, в поиске истины, в диалоге с природой и единомышленниками. Все эпизоды создают панораму культурного наследия Петербурга — через картины, стихи, научные труды и сцены из жизни.
В инсталляции представлены творческие миры Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, Янины Жеймо и Юрия Кнорозова, Корнея Чуковского и Евгения Шварца, Дмитрия Шостаковича и Всеволода Мейерхольда.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется творчеством героев Серебряного века, литературой, искусством и историей культуры Петербурга. Инсталляция подходит для взрослых и подростков от 12 лет. Маленьким детям будет интересна лишь часть сцен — например, с участием Бианки и Чуковского.
Организационные детали
- Инсталляция занимает 13 залов и 400 м2
- Билеты включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У павильона №5 киностудии «Ленфильм»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2370 туристов
Мы команда гидов из творческой мастерской «Невский баталист», создатели проекта, историки и реконструкторы. Любим историю и знаем, как вовлечь участников наших экскурсий в её изучение.Задать вопрос
