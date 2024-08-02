Заповедник «Колтушские высоты» — место особое.
Каких-то 10 км от Петербурга — и вы обнаруживаете себя среди невероятных пейзажей с холмами высотой до 80 м над уровнем моря и множеством озёр.
Несмотря на внушительную территорию и сложность рельефа, посетить все достопримечательности Колтушских высот можно всего за 1 день! Если отправиться к ним на электровелосипедах.
Каких-то 10 км от Петербурга — и вы обнаруживаете себя среди невероятных пейзажей с холмами высотой до 80 м над уровнем моря и множеством озёр.
Несмотря на внушительную территорию и сложность рельефа, посетить все достопримечательности Колтушских высот можно всего за 1 день! Если отправиться к ним на электровелосипедах.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы частично охватим три экомаршрута: Заячью тропу, Версту, Камовые холмы — все они проходят по сосновым лесам, холмам и термокарстовым котловинам.
- Посетим Колтушское озеро с благоустроенным пляжем и набережной — прекрасное место для отдыха и купания.
- Заедем в парк им. И. П. Павлова, где базируется филиал Института физиологии.
- Увидим 3-е Токкаревское озеро — живописный водоём с песчаным пляжем.
- По пути вы узнаете историю формирования Колтушской возвышенности, познакомитесь с флорой и фауной заповедных мест.
Как проходит поездка
- На протяжении маршрута длиной 18 км вас ожидает 6 остановок для отдыха, фотосессий, пикника и купания (в тёплую погоду). А ещё вас ждёт множество захватывающих спусков и подъёмов, местами будут встречаться корни деревьев, песок и камни — скучать не придётся!
- Каждому участнику выдаётся полноприводный внедорожный электровелосипед и комплект защиты (шлем, наколенники, перчатки). Управлять таким велосипедом не сложнее, чем электросамокатом — только газ и тормоз, никакого переключения передач.
- Опытный гид-инструктор проведёт экспресс-обучение и инструктаж по безопасности, а также окажет всю необходимую поддержку во время поездки. Первые 15 минут вы будете осваивать электровелосипед на асфальтовом покрытии, а затем начнутся лесные тропинки и песчаные дороги.
Кому не подойдёт прогулка
- Тем, кто привык кататься только по асфальту и не готов ездить по холмистой пересечённой местности.
- Лицам младше 18 лет.
- Лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Тем, кто весит более 120 кг. Это ограничение обусловлено конструктивными особенностями электровелосипедов.
Организационные детали
- В стоимость включены: аренда электровелосипеда и снаряжения, сопровождение гида-инструктора, вход в заповедник, вода в дорогу (бутылка 1 л).
- При желании берите с собой перекус для пикника и одежду для купания.
- До точки старта вы добираетесь самостоятельно на авто или общественном транспорте.
- За дополнительную плату можем организовать трансфер из Санкт-Петербурга и обратно — подробности в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Группы более 4 человек сопровождают два инструктора.
во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Токкари-Лэнд
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
В 2019 году я переехал жить за город в деревню Токкари в Ленинградской области. Переехал сюда, потому что влюбился по уши в красоту Колтушских высот. Позже понял, что полноприводный электровелосипедЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
2 авг 2024
Отличное путешествие: длинный и очень разнообразный маршрут, сумасшедшей красоты виды, приятное общение. Целых три часа! Современные удобные электровелосипеды. Очень внимательно относятся к безопасности и инструктажу, во всем идут навстречу. Только положительные впечатления! Полностью стоит своих денег.
М
Мария
29 июл 2024
Отличная получилась прогулка! Мощно, красиво и интересно! Очень круто прокатиться на электробайках, но стоит учесть, что это не легкая прогулка, а достаточно серьезный маршрут. Минимально опыт езды на велосипеде по
Александра
29 июл 2024
Просто восторг! «Опыт, превосходящий ожидания» — это точно про эту поездку))
Электробайки — мощные, резкие и проходимые, по ощущениям больше напоминают питбайки, чем горные велики. Поэтому тем, кто совсем без опыта,
Электробайки — мощные, резкие и проходимые, по ощущениям больше напоминают питбайки, чем горные велики. Поэтому тем, кто совсем без опыта,
Александра
29 июл 2024
Инструкторы очень отзывчивые, подробно объясняют технику езды, сопровождают в поездке и всегда готовы подсказать! Подойдёт тем, у кого уже есть опыт покатушек по лесу на обычном велосипеде.
Лена
29 июл 2024
Супердрайвовый экшен! Электровелик - зверь-машина. Даже не знаю, как теперь пересесть с него на обычный)) Берёт любые горки - а они на маршруте крутые. Будут и резкие впадины, и подъёмы,
п
павел
16 июл 2024
Спасибо Антону за экскурсию по Колтушским высотам — на электровелосипедах, покатались по пересеченной местности на территории заповедника. 3 часа пролетели не заметно, проехали много красивых мест, увидел 3-е Токкаревское озеро — живописный водоём с песчаным пляжем, проехали порядка 17 км по маршруту.
Такая элетровело прогулка подойдёт любителям активного отдыха, а также тем, кто ездил хоть раз на вело скутере или мотоцикле.
Такая элетровело прогулка подойдёт любителям активного отдыха, а также тем, кто ездил хоть раз на вело скутере или мотоцикле.
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