С приближением Нового года Петербург погружается в сказочную атмосферу: праздничные декорации и ярмарки буквально захватывают город. Предлагаем вам увидеть все самые нарядные локации на автомобиле.
Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
Описание экскурсии
- Невский проспект, который откроет вам свои самые яркие акценты: Казанский собор, Дом Зингера, Пассаж, Гостиный двор и многое другое.
- Дворцовая площадь, которая в этом году будет украшена настоящей ёлкой.
- Стрелка Васильевского острова, откуда открываются роскошные виды на город.
- Михайловский дворец, где живёт привидение.
Вы услышите много интересного из истории Петербурга, а также узнаете:
- Как появился «Новый год» в России.
- Какие старинные новогодние традиции до сих пор с нами, а какие остались в прошлом.
- Кто такой Дед Мороз.
- Что входит в состав «правильного оливье».
- Какой указ издал Пётр I о праздновании Нового года.
- Откуда пошла традиция зажигать фейерверки и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек.
в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Кутузову у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 12849 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
5 янв 2024
В целом экскурсия понравилась, единственное экскурсовод периодически от одной мысли уходила к другой и начатое оставалось недосказанным
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Лучший выборКвест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
Увлекательный маршрут по Петербургу с историческими фактами и загадками. Откройте для себя новые места и насладитесь экскурсией в удобное время
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1390 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург Есенина: авторская экскурсия по местам и фактам из жизни поэта
Откройте для себя тайны жизни Есенина в Санкт-Петербурге! Уникальная экскурсия по местам, связанным с поэтом, ждет вас. Узнайте больше о его творчестве и судьбе
Начало: На улице Пестеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.