По новогоднему Петербургу - в небольшой группе

Проехать по праздничному маршруту и услышать интересные факты из истории города и Нового года
С приближением Нового года Петербург погружается в сказочную атмосферу: праздничные декорации и ярмарки буквально захватывают город. Предлагаем вам увидеть все самые нарядные локации на автомобиле.

Вы не замёрзнете, не устанете, зато услышите увлекательные истории, проезжая по Невскому, мимо Казанского собора, Дворцовой площади и других мест!
Описание экскурсии

  • Невский проспект, который откроет вам свои самые яркие акценты: Казанский собор, Дом Зингера, Пассаж, Гостиный двор и многое другое.
  • Дворцовая площадь, которая в этом году будет украшена настоящей ёлкой.
  • Стрелка Васильевского острова, откуда открываются роскошные виды на город.
  • Михайловский дворец, где живёт привидение.

Вы услышите много интересного из истории Петербурга, а также узнаете:

  • Как появился «Новый год» в России.
  • Какие старинные новогодние традиции до сих пор с нами, а какие остались в прошлом.
  • Кто такой Дед Мороз.
  • Что входит в состав «правильного оливье».
  • Какой указ издал Пётр I о праздновании Нового года.
  • Откуда пошла традиция зажигать фейерверки и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек.

в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Кутузову у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 12849 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
читать дальше

Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.

Отзывы и рейтинг

Дарья
5 янв 2024
В целом экскурсия понравилась, единственное экскурсовод периодически от одной мысли уходила к другой и начатое оставалось недосказанным
В целом экскурсия понравилась, единственное экскурсовод периодически от одной мысли уходила к другой и начатое оставалось недосказаннымВ целом экскурсия понравилась, единственное экскурсовод периодически от одной мысли уходила к другой и начатое оставалось недосказанным

