По Петербургу — на электросамокате!

Объехать главные памятники и услышать живые истории о тех, кто повлиял на облик города

5
68 отзывов
От Стрелки Васильевского острова до Аничкова моста — на самокате вы охватите ключевые достопримечательности и при этом не устанете! Вы познакомитесь с историей города от Петра до Путина, услышите о людях, которые отсюда правили страной.

Отыщете интересные связи и раскроете настоящий характер Петербурга.
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!
По Петербургу — на электросамокате!

Что вас ожидает

Инструктаж

На электросамокатах мы становимся участниками дорожного движения, поэтому первым делом — техника безопасности и правила поведения на дороге. Новичков мы научим управлять электросамокатом: это несложно и не займёт много времени.
За безопасность не волнуйтесь: мы ежедневно проводим техосмотр, а перед каждой экскурсией все самокаты обрабатываем средствами для дезинфекции и выдаем антибактериальные салфетки.

Понять, каков он — Петербург

За 300 лет Петербург пережил столько исторических потрясений, сколько и не снилось иным столицам с тысячелетним прошлым. Дворцовые перевороты, таинственные убийства, революции и блокада репрессии; блестящие государственные умы, художники, литераторы, архитекторы — во время остановок отдельное внимание мы уделим тем фактам, местам и человеческим судьбам, которые сделали наш город таким особенным.

Маршрут «Объять необъятное»

Вместе мы проедем от Стрелки Васильевского острова, по сердцу города — Дворцовой площади — и через дворы Капеллы. Исаакиевский собор впечатлит вас величием, Михайловский замок раскроет свои тайны. Вы полюбуетесь колоннадой Казанского собора, а напротив — модерновским домом Зингера. Завершим экскурсию около неподражаемого Аничкого моста.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В зависимости от вовлеченности и темпа группы продолжительность экскурсии может незначительно меняться
  • Экскурсия проводится для путешественников от 14 лет (с несовершеннолетними обязательно должны присутствовать взрослые)
  • При желании экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате (уточняйте в переписке с гидом)
🚩 Начало и место завершения: на Стрелке Васильевского острова
Время проведения: в будние дни в 12:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 15:00 и 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, я представляю небольшую команду неравнодушных гидов, нас объединяют бесконечные любовь и уважение к Петербургу. Мы зимуем под дождем, узнаем из новостей о том, что пережили шторм по пути в магазин, и порой не можем сдержать восторженный вздох, в сотый раз сворачивая в знакомый двор. Возможно, читая это, вы понимающе кивнули. И даже если у вас только несколько часов на знакомство с городом — нам в любом случае есть что вам показать.
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68 реальных отзывов от туристов

Ю
27 июля 2021
Очень классная и обзорная экскурсия. Гид Подробно ознакомил с достопримечательностями, научил ездить на самокате) рассказывал все очень интересно и грамотно)спасибо!
Т
27 июля 2021
Очень рекомендую! Отличный формат: интеллектуального + эстетического + физического времяпрепровождения. За 3 часа совсем не утомляешься. Михаил молодец) Спасибо!
А
24 июля 2021
Отличная экскурсия и на самокатах покататься и основные достопримечательности посмотреть. Экскурсоводу отдельное спасибо. Очень приятный молодой человек, легко воспринимать от него информацию. Оч рекомендую
Н
21 июля 2021
В Санкт-Петербурге не первый раз! Решили попробовать что-то необычное.
Удивительный опыт для нашей семьи(мне 48 лет и сыну 13 лет) Экскурсия оправдала все наши ожидания!
Здорово покорять достопримечательности города на электросамокатах. Не тратится много времени на перемещение по городу, меньше усталости.
Информация подается удивительно - легко, информативно, без загромождения лишними фактами, но при этом с юмором и с разных точек мнения. Маршрут продуман. Михаил старается проводить группу там, где малолюдно. Чувствуется, что он ответственно относится к своему проекту.
В общем, только позитив и радость от общения! Это действительно несложно, подходит любому возрасту! В начале инструктаж, и через 5 минут легко управляешь электросамокатом! Сын в восторге.
От души спасибо Михаилу! Ждём новых маршрутов!
Э
21 июля 2021
Экскурсия замечательная, Михаил очень классный рассказчик👍🏻 Сообщил много интересных исторических фактов, сразу чувствуется хорошее историческое образование, за что особый респект🙂 Подача информации настолько легкая и интересная, что не пришлось ощущать на себе гнёт сухих исторических фактов, излагаемых нудным и серьезным голосом, что часто жутко раздражает😣
Получилось увлекательное путешествие на самокатах да ещё и с живым рассказом, наполненным смыслом и приправленным нотками юмора! Идеальное сочетание, классная экскурсия! Очень советую))
Е
20 июля 2021
Я редко пишу отзывы на отели, экскурсии и проч. , даже если мне всё понравилось. Но сейчас не могу не написать. Искренне советую всем эту экскурсию! Гид Михаил настолько интересно и весело доносит информацию, что даже мой сын-подросток, который не любит все эти экскурсии, остался очень доволен. Конечно, покатушки на электросамокатах в этом поспособствовали :) Интересные факты, не банальные, легко запоминаются при таком их изложении. Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за его работу, за юмор, за знания! Пусть эта экскурсия процветает и дарит всем нам радость и новые впечатления! Очень рекомендую. !
Ю
18 июля 2021
Очень понравилась экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, было очень интересно и содержательно, Михаил отличный рассказчик, очень старался, проявлял заботу, советовал, фотографировал, получили огромное удовольствие, до сих пор рассказываем интересные факты друзьям про Питер, которые узнали от Михаила. На самокатах очень удобно, между остановками успеваешь развеется, покататься вдоволь. При следующей поездке в СПБ с удовольствием бы посетили такую экскурсию снова, надеемся, у вас есть новые интересные маршруты. Спасибо, было круто!
А
18 июля 2021
Всё очень понравилось. Удобный маршрут, бодрый и внимательный гид. Вдохновлены ездой на электросамокатах. Большое спасибо! Уже рекомендуем😄
Т
18 июля 2021
Просто здорово покорять Санкт Петербург на самокате! Посетили много мест и особо не устали! Не тратится много времени на перемещение по городу. Ветер в волосах, адреналинчик (впервые на электросамокате) и море удовольствия.
Всем рекомендую!
А
18 июля 2021
Супер обзорная по городу! Интересные факты о городе, основных достопримечательностях и малоизвестных тоже на стратегических остановках, плюс прогулка с ветерком. Хочется ещё)!

Буду ждать ещё маршруты. )
Гид Михаил 👍🏼
А
14 июля 2021
Необычная экскурсия.
Узнали новые факты о местных достопримечательностях.
Л
12 июля 2021
Нас было 6 человек, из них 1 студент, 1 школьник и 4 взрослых за 40 лет. Все взрослые встали на электро-самокаты впервые. Я, например, очень боялась, но хотела попробовать. Итак, по порядку. На назначенное место встречи приехал фургон с самокатами, и организаторы экскурсии - Андрей с Михаилом. Все самокаты обработали при нас антибактериальными средствами, самокаты в хорошем состоянии. Михаил вел экскурсию. Вначале нам рассказал и показал как управлять самокатом, затем мы на свободном пяточке потренировались, но, конечно, полностью освоились уже в процессе - если в начале я часто использовала самокат старым дедовским способом:), то под конец уже "гоняла" на максимальной скорости и "круто" заворачивала. И это означает, в первую очередь, что маршрут составлен так профессионально, что в самом центре Петербурга - это возможно, никому не мешая. При этом все интересные достопримечательности нам показали (иногда с неожиданного для меня ракурса) и проводя параллели с нашей действительностью достаточно полно рассказали об исторических событиях, связанных с этими достопримечательностями. Я работаю со студентами, и всегда (а в дистанционном режиме работы особенно) думаю о том, как буду держать и переключать внимание, рассказывая серьезные вещи 1, 5 часа без перерыва (время Лекции). Поэтому идея сочетания - познавательной экскурсии с физическим движением, которое тоже дает новые умения и эмоции, мне сразу понравилась. Михаил очень внимателен ко всем участникам во время экскурсии - и на любой вопрос по ходу ответит, и самокат участника, где нужно, с бордюра на бордюр поможет быстро завезти. При этом один наш участник оставался медленным, очень осторожным "ездоком" до конца экскурсии (если честно, мы боялись вначале, что он вообще откажется участвовать), что не помешало ему получить массу положительных эмоций и с удовольствием порассуждать с экскурсоводом на историко-политические темы, а нам продлило экскурсию на 30 минут, так как продолжение рассказа всегда начинается только после "подъезда" всех участников к очередной точке и заканчивается экскурсия по окончанию всего заявленного маршрута, то есть наша экскурсия была 3 часа! Чему мы только рады! Ожидая отстающих, другие участники не "маялись на ногах" как на традиционных экскурсиях, а с удовольствием "гоняли" на самокатах. Экскурсия заканчивается в месте, где полно точек питания на любой кошелек: Теремок, кафе "Дачники", Литературное кафе и т. д. Где можно сразу отдохнуть. Да, экскурсия недешевая, но если посмотреть ценник катания на прокат на электро-самокатах по центру Петербурга и прибавить познавательную экскурсию "живого" приятного экскурсовода, то станет ясно, что это оптимальный вариант. Еще раз большое спасибо, Михаил!
Юрий
12 июля 2021
Экскурсия понравилась! Формат на электросамокате действительно удобен, ходить пешком уже не было бы сил) Подача информации также порадовала, Михаил умеет рассказывать увлекательно и с юморцом. Если первый раз в Питере и мало времени, то эта экскурсия однозначно для вас!
И
12 июля 2021
Экскурсия превзошла самые смелые ожидания. Экскурсовод Миша знающий город человек, увлеченный, терпеливый. Два с половиной часа не заметили как пролетели, хотя к вечеру были весьма уставшими. Электросамокаты освоили все. А мне - 51. Было очень интересное, познавательное приключение. Очень довольны. Рекомендую задумывающимся от всей души.
Ю
11 июля 2021
Долго с мужем выбирали обзорную экскурсию: хотели сначала по традиции - на автобусе, но ни разу не пожалели о том, что выбрали другой формат:) Экскурсия - прямо глоток свежего воздуха в прямом и переносном смысле: Михаил отличный рассказчик, с ним почти 3 часа пролетели незаметно, а прокатиться с ветерком по городу - одно удовольствие! Сначала были сомнения в том, что формат экскурсии на самокатах будет удобным, но ребята подобрали удачный способ донесения информации - мы останавливались, чтобы послушать истории. В общем, были очень довольны и качеством услышанной информации, и комфортом, и легким форматом общения.
Спасибо:))
Ещё 53 отзыва

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