Нас было 6 человек, из них 1 студент, 1 школьник и 4 взрослых за 40 лет. Все взрослые встали на электро-самокаты впервые. Я, например, очень боялась, но хотела попробовать. Итак, по порядку. На назначенное место встречи приехал фургон с самокатами, и организаторы экскурсии - Андрей с Михаилом. Все самокаты обработали при нас антибактериальными средствами, самокаты в хорошем состоянии. Михаил вел экскурсию. Вначале нам рассказал и показал как управлять самокатом, затем мы на свободном пяточке потренировались, но, конечно, полностью освоились уже в процессе - если в начале я часто использовала самокат старым дедовским способом:), то под конец уже "гоняла" на максимальной скорости и "круто" заворачивала. И это означает, в первую очередь, что маршрут составлен так профессионально, что в самом центре Петербурга - это возможно, никому не мешая. При этом все интересные достопримечательности нам показали (иногда с неожиданного для меня ракурса) и проводя параллели с нашей действительностью достаточно полно рассказали об исторических событиях, связанных с этими достопримечательностями. Я работаю со студентами, и всегда (а в дистанционном режиме работы особенно) думаю о том, как буду держать и переключать внимание, рассказывая серьезные вещи 1, 5 часа без перерыва (время Лекции). Поэтому идея сочетания - познавательной экскурсии с физическим движением, которое тоже дает новые умения и эмоции, мне сразу понравилась. Михаил очень внимателен ко всем участникам во время экскурсии - и на любой вопрос по ходу ответит, и самокат участника, где нужно, с бордюра на бордюр поможет быстро завезти. При этом один наш участник оставался медленным, очень осторожным "ездоком" до конца экскурсии (если честно, мы боялись вначале, что он вообще откажется участвовать), что не помешало ему получить массу положительных эмоций и с удовольствием порассуждать с экскурсоводом на историко-политические темы, а нам продлило экскурсию на 30 минут, так как продолжение рассказа всегда начинается только после "подъезда" всех участников к очередной точке и заканчивается экскурсия по окончанию всего заявленного маршрута, то есть наша экскурсия была 3 часа! Чему мы только рады! Ожидая отстающих, другие участники не "маялись на ногах" как на традиционных экскурсиях, а с удовольствием "гоняли" на самокатах. Экскурсия заканчивается в месте, где полно точек питания на любой кошелек: Теремок, кафе "Дачники", Литературное кафе и т. д. Где можно сразу отдохнуть. Да, экскурсия недешевая, но если посмотреть ценник катания на прокат на электро-самокатах по центру Петербурга и прибавить познавательную экскурсию "живого" приятного экскурсовода, то станет ясно, что это оптимальный вариант. Еще раз большое спасибо, Михаил!