Новогодний Петербург и традиции праздника

Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Новогодний Петербург и традиции праздника
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает 🤩

  • Экскурсия включает исторический центр Невский проспект парадную Неву
  • Мосты
  • Будем проезжать дворцовую - главную площадь города
  • Эрмитаж
  • Сенат и синод
  • Медного всадника
  • Исаакиевскую площадь
  • Увидим Исаакиевский собор снаружи
  • Мариинский дворец
  • Самый широкий мост
  • Аничков дворец Елисеевский магазин Аничков мост Михайловский замок
  • Семимостье
  • Марсово поле
  • Площадь Восстания
  • Московский вокзал и много чего ещё)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы совершим путешествие по новогоднему Санкт-Петербургу увидим главные городские ёлки и приготовления к празднованию этого международного события. Узнаем о том, как праздновали новый год на Руси в царские времена, Петровские, вплоть до современности и проедемся по основным-самым красивым местам, богато украшенным к празднику, попутно знакомясь с историей северной столицы - северной Венеции. Узнаем с чего все начиналось, узнаем какие идеи были реализованы и…

При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интересный рассказ и транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: При брони уточните пожалуйста время свободное у меня, так как желающих много…
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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