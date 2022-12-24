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Описание

Мы совершим путешествие по новогоднему Санкт-Петербургу увидим главные городские ёлки и приготовления к празднованию этого международного события. Узнаем о том, как праздновали новый год на Руси в царские времена, Петровские, вплоть до современности и проедемся по основным-самым красивым местам, богато украшенным к празднику, попутно знакомясь с историей северной столицы - северной Венеции. Узнаем с чего все начиналось, узнаем какие идеи были реализованы и…