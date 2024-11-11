Раскрыть историю и архитектурные особенности важнейших храмов Северной столицы
Приглашаю в православное путешествие по старинным районам города. Вы увидите храмы, построенные за три века жизни Санкт-Петербурга. Прикоснётесь к их истории и святыням, полюбуетесь фасадами и внутренним убранством.
Расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о людях, которые их строили и которые в них молились.
Вы увидите Успенскую церковь, храм Спас на Крови, Троицкий и Преображенский соборы. Также в программе экскурсии:
Исаакиевский собор. Своим появлением он завершил эпоху классицизма в Петербурге. Вы узнаете, как он связан с преподобным Исаакием Далматским и сколько золота ушло на создание центрального купола.
Подворье Введенской Оптиной пустыни. Это подворье ставропигиального мужского монастыря. Вы зайдёте в храм Успения Пресвятой Богородицы, восстановленный и освящённый в 2013 году.
Николо-Богоявленский морской собор. Он построен в стиле елизаветинского барокко — вы расшифруете его особенности. А также узнаете, из каких двух частей состоит собор и в чём особенность каждой из них.
Владимирский собор. Вы увидите его главные святыни: икону Владимирской иконы Божьей Матери, икону Нерукотворный Спас и образ Серафима Саровского с частицей его святых мощей. А также подниметесь на колокольню и полюбуетесь чудесными видами.
Казанский собор. На его возведение ушло всего десять лет. Это настоящий рекорд скорости строительства такого объёма для начала 19 века. Что ему способствовало — узнаете на экскурсии.
Организационные детали
Вы посетите храм Успения Пресвятой Богородицы, Николо-Богоявленский и Владимирский соборы. Остальные храмы мы осматриваем снаружи
Дополнительные расходы: Верхний храм Никольского собора — 500 ₽ за группу 1-5 человек, колоннада Владимирского собора — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1304 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.