Храмы и колокольни Петербурга

Раскрыть историю и архитектурные особенности важнейших храмов Северной столицы
Приглашаю в православное путешествие по старинным районам города. Вы увидите храмы, построенные за три века жизни Санкт-Петербурга. Прикоснётесь к их истории и святыням, полюбуетесь фасадами и внутренним убранством.

Расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о людях, которые их строили и которые в них молились.
Храмы и колокольни Петербурга
Храмы и колокольни Петербурга
Храмы и колокольни Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите Успенскую церковь, храм Спас на Крови, Троицкий и Преображенский соборы. Также в программе экскурсии:

Исаакиевский собор. Своим появлением он завершил эпоху классицизма в Петербурге. Вы узнаете, как он связан с преподобным Исаакием Далматским и сколько золота ушло на создание центрального купола.

Подворье Введенской Оптиной пустыни. Это подворье ставропигиального мужского монастыря. Вы зайдёте в храм Успения Пресвятой Богородицы, восстановленный и освящённый в 2013 году.

Николо-Богоявленский морской собор. Он построен в стиле елизаветинского барокко — вы расшифруете его особенности. А также узнаете, из каких двух частей состоит собор и в чём особенность каждой из них.

Владимирский собор. Вы увидите его главные святыни: икону Владимирской иконы Божьей Матери, икону Нерукотворный Спас и образ Серафима Саровского с частицей его святых мощей. А также подниметесь на колокольню и полюбуетесь чудесными видами.

Казанский собор. На его возведение ушло всего десять лет. Это настоящий рекорд скорости строительства такого объёма для начала 19 века. Что ему способствовало — узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Вы посетите храм Успения Пресвятой Богородицы, Николо-Богоявленский и Владимирский соборы. Остальные храмы мы осматриваем снаружи
  • Дополнительные расходы: Верхний храм Никольского собора — 500 ₽ за группу 1-5 человек, колоннада Владимирского собора — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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