Приглашаю в православное путешествие по старинным районам города. Вы увидите храмы, построенные за три века жизни Санкт-Петербурга. Прикоснётесь к их истории и святыням, полюбуетесь фасадами и внутренним убранством. Расшифруете их архитектурные особенности и узнаете о людях, которые их строили и которые в них молились.

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за 1-3 человека или 2288 ₽ за человека, если вас больше

от 7 000 ₽ за 1-3 человека или 2288 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы увидите Успенскую церковь, храм Спас на Крови, Троицкий и Преображенский соборы. Также в программе экскурсии:

Исаакиевский собор. Своим появлением он завершил эпоху классицизма в Петербурге. Вы узнаете, как он связан с преподобным Исаакием Далматским и сколько золота ушло на создание центрального купола.

Подворье Введенской Оптиной пустыни. Это подворье ставропигиального мужского монастыря. Вы зайдёте в храм Успения Пресвятой Богородицы, восстановленный и освящённый в 2013 году.

Николо-Богоявленский морской собор. Он построен в стиле елизаветинского барокко — вы расшифруете его особенности. А также узнаете, из каких двух частей состоит собор и в чём особенность каждой из них.

Владимирский собор. Вы увидите его главные святыни: икону Владимирской иконы Божьей Матери, икону Нерукотворный Спас и образ Серафима Саровского с частицей его святых мощей. А также подниметесь на колокольню и полюбуетесь чудесными видами.

Казанский собор. На его возведение ушло всего десять лет. Это настоящий рекорд скорости строительства такого объёма для начала 19 века. Что ему способствовало — узнаете на экскурсии.

Организационные детали