Санкт-Петербург — один из красивейших городов страны, где в самом центре собраны главные достопримечательности.
На этой экскурсии-прогулке мы вместе пройдём от Спаса на Крови до Казанского и Исаакиевского соборов, одновременно знакомившись с их историей и с другими не менее важными знаковыми местами.
Вы убедитесь, что на небольшом пространстве города сосредоточены настоящие шедевры мировой архитектуры, являющиеся центром притяжения туристов со всего мира.
Описание билетаШедевры мировой архитектуры в сердце города Санкт-Петербург — один из красивейших городов нашей страны, где в самом центре собраны главные достопримечательности. Вместе мы пройдём по главному проспекту города, прогуляемся от Спаса на Крови до Казанского и Исаакиевского соборов, одновременно слушая историю их создания и про чудеса Казанской иконы Богородицы. Лично вы убедитесь, что на таком небольшом пространстве сосредоточены настоящие шедевры мировой архитектуры, являющиеся центром притяжения туристов со всего мира. Уникальный Петербург На этой экскурсии вы узнаете много нового для себя и интересного: откуда взялись крылатые львы и почему их называют химерами, в каких местах обитают Валькирии, и для чего им швейная машинка, в каком из домов Пушкинская «Пиковая дама» открыла тайну трех карт и почему в Петербурге цветные мосты. В ходе прогулки мы подойдём к памятнику М. И. Кутузова и увидим, как выглядит один из самых старейших и роскошнейших дворцов эпохи барокко. Экскурсия, которую стоит посетить каждому и увидеть уникальные шедевры Санкт-Петербурга своими глазами! Важная информация:
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- Можно взять с собой питьевую воду или термос с чаем/кофе и небольшой перекус.
Ежедневно в 11:00 или 15:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Храм Спас на крови
- Казанский собор (снаружи и внутри)
- Дом Зингера
- Банковский мост
- Строгановский дворец
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский Собор
- Гостиницы Астория и Англетер
- Мариинский дворец
- Синий мост
Что включено
- Услуги гида
- Вход в собор
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Канал Грибоедова»
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 11:00 или 15:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
11 мая 2025
У нас был прекрасный гид, Елена! Несмотря на капризы погоды, увлеченно рассказывала историю города, было очень интересно. Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
