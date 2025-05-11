Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Санкт-Петербург — один из красивейших городов страны, где в самом центре собраны главные достопримечательности.



На этой экскурсии-прогулке мы вместе пройдём от Спаса на Крови до Казанского и Исаакиевского соборов, одновременно знакомившись с их историей и с другими не менее важными знаковыми местами.



Вы убедитесь, что на небольшом пространстве города сосредоточены настоящие шедевры мировой архитектуры, являющиеся центром притяжения туристов со всего мира.