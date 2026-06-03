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Этот маршрут идеально подходит для сап-прогулок: недалеко от центра Петербурга и выходить на воду можно не только на рассвете. Мы проплывём среди парков и зелени в очень живописном районе. Сделаем фото на фоне красивых особняков.



После прогулки можно не спешить возвращаться: остаться у воды, позагорать, устроить пикник или просто отдохнуть на свежем воздухе под пение птиц.