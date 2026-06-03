Этот маршрут идеально подходит для сап-прогулок: недалеко от центра Петербурга и выходить на воду можно не только на рассвете. Мы проплывём среди парков и зелени в очень живописном районе. Сделаем фото на фоне красивых особняков.
После прогулки можно не спешить возвращаться: остаться у воды, позагорать, устроить пикник или просто отдохнуть на свежем воздухе под пение птиц.
После прогулки можно не спешить возвращаться: остаться у воды, позагорать, устроить пикник или просто отдохнуть на свежем воздухе под пение птиц.
Описание экскурсии
- Мы проплывём по Большому каналу, реке Крестовке, Большой и Средней Невке.
- По пути увидим мосты, особняки, исторические дачи и усадьбы.
- В самых красивых местах сделаем атмосферные фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда сап-борда, спасательного жилета, водонепроницаемого чехла для телефона и услуги инструктора.
- Инструктор проведёт подробный инструктаж и поможет освоить сап-борд даже тем, кто ещё не плавал на нём.
- Мы сделаем вам фото на телефон и отправим после прогулки.
- Ограничения по весу — до 110 кг.
ежедневно в 14:00, 17:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14833 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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