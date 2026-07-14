Это заплыв на сапах по живописному маршруту. Мы пройдём по Большому каналу Каменного острова, выйдем в Большую и Среднюю Невку, где нам откроется вид на Лахту, Крестовский, а затем и Елагин остров. Маршрут интересен тем, что во время заплыва часто мимо проплывают корабли и катера, создавая небольшие волны, что добавляет ярких ощущений.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Будет красиво

Мы пройдём по такому маршруту: особняк Фолленвейдера — «Лахта-центр» — Крестовский остров — Елагин остров — особняк графини Клейнмихель — особняк Яковенко — Елагин дворец — особняк Соловейчик.

Интересно и познавательно

Вы увидите много особняков на Большой Невке, которая в царские времена имела важное транспортное и военно-стратегическое значение. По ней проходили торговые пути и здесь же находились первые верфи, на которых строились корабли молодого Балтийского флота.

И конечно, безопасно

Перед заплывом вы пройдёте обязательный инструктаж, получите спасательные жилеты, а также защитные чехлы для телефонов, если во время прогулки захотите сфотографировать окрестности.

Организационные детали