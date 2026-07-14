Это заплыв на сапах по живописному маршруту.
Мы пройдём по Большому каналу Каменного острова, выйдем в Большую и Среднюю Невку, где нам откроется вид на Лахту, Крестовский, а затем и Елагин остров.
Маршрут интересен тем, что во время заплыва часто мимо проплывают корабли и катера, создавая небольшие волны, что добавляет ярких ощущений.
Мы пройдём по Большому каналу Каменного острова, выйдем в Большую и Среднюю Невку, где нам откроется вид на Лахту, Крестовский, а затем и Елагин остров.
Маршрут интересен тем, что во время заплыва часто мимо проплывают корабли и катера, создавая небольшие волны, что добавляет ярких ощущений.
Описание экскурсии
Будет красиво
Мы пройдём по такому маршруту: особняк Фолленвейдера — «Лахта-центр» — Крестовский остров — Елагин остров — особняк графини Клейнмихель — особняк Яковенко — Елагин дворец — особняк Соловейчик.
Интересно и познавательно
Вы увидите много особняков на Большой Невке, которая в царские времена имела важное транспортное и военно-стратегическое значение. По ней проходили торговые пути и здесь же находились первые верфи, на которых строились корабли молодого Балтийского флота.
И конечно, безопасно
Перед заплывом вы пройдёте обязательный инструктаж, получите спасательные жилеты, а также защитные чехлы для телефонов, если во время прогулки захотите сфотографировать окрестности.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора и аренда необходимого снаряжения
- На маршруте инструктор по вашему желанию может сделать фотографии на свой телефон. После экскурсии вы получите без доплаты все удачные фото
- К прогулке допускаются взрослые и дети от 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 326 туристов
Меня зовут Святослав. Я родился в Санкт-Петербурге. С самого детства изучаю его по всем направлениям. Мне нравится не только узнавать много нового, но также делиться положительными эмоциями с окружающими. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это был наш первый опыт на сапах, но на деле всё оказалось не так страшно, даже на большой воде, где качает. Мы не пытались вставать на ноги, а сидя или стоя на коленях, чувствуешь себя довольно устойчиво. И нас было всего двое, что получилась вообще индивидуальная экскурсия:)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Плавала на сапах по Каменному острову второй раз. Святослав очень понятно провел инструктаж, аккуратно спустил нас на воду и объяснил что делать в экстренных ситуациях, если упал или видишь моторную лодку. Сделал очень красивые фото и всегда ждал опаздывающих сап серферов.
Спасибо за прогулку! Цена- качество совпали идеально!
Спасибо за прогулку! Цена- качество совпали идеально!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Хорошая прогулка, красивые виды, внимательный гид и много фоточек❤❤❤. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающая прогулка по Каменному острову! 🛶и спокойная, и красивая,и немножечко экстрима)) внимательный, заботливый гид Святослав👍
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Превосходная экскурсия, рекомендую к посещению с друзьями, чтоб было более эмоционально и интереснее
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Мимо старинных особняков северной Венеции - на сапах»
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
Исследовать грандиозный архитектурный ансамбль Петербурга и узнать о его знаменитых жителях
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 19:00
23 июл в 14:00
от 10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:30
1180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Северный модерн Петроградской стороны
Исследовать петербургскую архитектуру на авторской экскурсии с жителем района
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 10:00
21 июл в 10:30
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
На сапах - по Каменному острову
Вас ждёт увлекательное водное приключение на сапах по живописным каналам Санкт-Петербурга. Откройте для себя уникальные виды и насладитесь пикником
Начало: У СТ.М. «Крестовский остров»
Завтра в 11:00
21 июл в 11:00
3000 ₽ за человека
1490 ₽ за человека