Вас ждёт незабываемое водное приключение в сердце Северной столицы! На сапах мы отправимся покорять Крестовский остров. Вы увидите Петербург с воды, насладитесь видами старинных особняков и живописных парков. А мы устроим для вас небольшой пикник и сделаем классные снимки на память!

Описание водной прогулки

Мы проведём для вас несложный инструктаж, расскажем о безопасном поведении на воде — и о месте, в котором находимся. Больше слова не нужны — красота открывающихся пейзажей всё скажет за нас!

Мы пройдём по Большому каналу реки Крестовки и зайдём в Большую Невку. С воды вы увидите Каменноостровский театр, дачу Гаусвальд и особняк Фолленвейдера, «Лахта Центр», «Диво-остров» и многое другое.

По пути устроим вам небольшую мобильную фотосессию. А ещё будет пикник — вы отдохнёте после прогулки и обсудите свои впечатления.

Организационные детали