Вас ждёт незабываемое водное приключение в сердце Северной столицы! На сапах мы отправимся покорять Крестовский остров. Вы увидите Петербург с воды, насладитесь видами старинных особняков и живописных парков. А мы устроим для вас небольшой пикник и сделаем классные снимки на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:00, 17:00
Описание водной прогулки
Мы проведём для вас несложный инструктаж, расскажем о безопасном поведении на воде — и о месте, в котором находимся. Больше слова не нужны — красота открывающихся пейзажей всё скажет за нас!
Мы пройдём по Большому каналу реки Крестовки и зайдём в Большую Невку. С воды вы увидите Каменноостровский театр, дачу Гаусвальд и особняк Фолленвейдера, «Лахта Центр», «Диво-остров» и многое другое.
По пути устроим вам небольшую мобильную фотосессию. А ещё будет пикник — вы отдохнёте после прогулки и обсудите свои впечатления.
Организационные детали
- В стоимость включено всё необходимое оборудование для прогулки, водонепроницаемые чехлы для телефона и пикник (сэндвичи, сок, конфеты)
- По запросу мы выдадим вам жилет
- С вами будет опытный инструктор
ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Крестовский остров»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatyana — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 49 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я живу в Санкт-Петербурге более 5 лет. Учусь на режиссёра, вдохновляюсь городом и людьми. Вместе с командой единомышленников организую ретропикники и другие необычные мероприятия. Обещаем сделать всё красиво и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Беловодский
1 сен 2024
Покатались с друзьями, отлично провели время! Места поражали красотой и спокойствием) Инструктор вежливый, все понятно обьяснял и помогал, удалось не намочить одежду, понравилось управлять сапом, точно хочу еще!
Тимофей
18 авг 2024
Вчера заказал прогулку на сапах! Мне очень понравилось-все объяснили и показали и в конце накормили! Хочу отметить, что инструктор с чувством юмора и хорошей энергетикой-считаю это не очень важным аспектам. Обязательно пойду к ребятам на другие маршруты.
Г
Глеб
17 авг 2024
Спасибо за прогулку на сапах. Удивил своих подруг из Беларуси, они в восторге.
Вернёмся еще обязательно
Вернёмся еще обязательно
М
Марина
17 авг 2024
Прогулка понравилась, мы катались небольшой группой и было комфортно. Инструктор Александр все рассказал и провел инструктаж. Повеселились от души, после прогулки нас встретила Татьяна- организатор, накрыла небольшой пикник, что было для нас приятным бонусом после такой насыщенной прогулки. Рекомендую
И
Измайлов
15 авг 2024
Маршрут топовый, все зелено и красиво. К инструкторам вопросам не было, к организаторам тоже.
Добродушно встретили, сопроводили. В завершении прогулки нас ждал мини-пикник. В общем, хорошая и дружеская атмосфера.
И еще важный момент: у ребят хорошие доски!
Добродушно встретили, сопроводили. В завершении прогулки нас ждал мини-пикник. В общем, хорошая и дружеская атмосфера.
И еще важный момент: у ребят хорошие доски!
Кожуховский
15 авг 2024
Отличные профи, оборудование новое, всему научат и покажут.
А
Андрей
14 авг 2024
Прогулка прошла хорошо! После бронирования в течение минуты с нами связался инструктор, чему я был крайне удивлен! Хоть мы попали под небольшой дождь, это нам ни капельки не испортило впечатление!
Обязательно вернусь к ребятам на другие маршруты
Обязательно вернусь к ребятам на другие маршруты
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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