Через нескучный рассказ я хочу показать и детям, и взрослым, как протекала жизнь в дореволюционном Петербурге: кто его населял, кем работал и как развлекался. Мы увидим, что все новое —
Описание экскурсии
Слоны, Колизей и кошки
Мы, как на машине времени, будем перемещаться из эпохи в эпоху, разглядывать город сегодняшний и сравнивать с тем, каким он представлен на старых фото. Мы пройдем по самому центру города, но обойдем шумный Невский проспект.
- Начнем в том месте, где когда-то императорские дети играли в снежки и катались на коньках, а советские дети мастерили макеты самолетов и ставили спектакли.
- Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр. Да-да, не удивляйтесь, он появился еще до революции. И увидим рояль, который играет сам по себе.
- Исследуем скрытый от глаз «итальянский» дворик, полюбуемся Колизеем и венецианским каналом и увидим кошек разных мастей.
- Найдем бывший императорский слоновник, поговорим о том, зачем «по улицам слонов водили» и были ли они в диковинку. А на набережной реки Фонтанки я покажу место, куда этих гигантов приводили купаться летом. Вот это да!
- Гуляя вдоль Фонтанки, мы поболтаем о профессиях, которые были востребованы до революции, а потом исчезли.
- Закончим маршрут у самого загадочного и мистического замка — Михайловского. И обязательно выясним, какие предсказания воплотились в жизнь у его владельца — императора Павла I.
А в конце поблагодарим основателя Петербурга за создание этого чудесного города и подумаем над загадкой, которую почти никто из взрослых не может отгадать:)
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей 7-16 лет и их родителей. Сообщите мне, пожалуйста, заранее, сколько лет вашему ребенку, чтобы я скорректировала маршрут прогулки.
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю,
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Алёна провела замечательную экскурсию для девочек 14 лет. Информацию дала в интересной, запоминающейся, впечатляющей форме. Ни минуты скучных рассказов. Грамотно составленный. маршрут, который был пройден раньше девочками не раз, но с Алёной они увидели много нового и узнали много увлекательного) А самое главное всё запомнили и теперь могут поделиться с друзьями! Нестандартный подход, спасибо!
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Ю
Мы часто пользуемся услугами гидов, но с таким формальным и отстраненным подходом столкнулись впервые. Прежде всегда встречались вовлеченные и увлеченные своим делом эксперты, приятные в общении, с интересной подачей информации. Тут всё на контрасте: надменная манера речи, сухие факты, впечатление- как будто гиду все это надоело и не до вас вообще. Порекомендовать никому не могу.
Алена
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!
Сожалею, что экскурсия Вас разочаровала.
В свою очередь скажу, что мне было приятно познакомиться с Вами и Вашей семьей
Сожалею, что экскурсия Вас разочаровала.
В свою очередь скажу, что мне было приятно познакомиться с Вами и Вашей семьей
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