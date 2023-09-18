Через нескучный рассказ я хочу показать и детям, и взрослым, как протекала жизнь в дореволюционном Петербурге: кто его населял, кем работал и как развлекался. Мы увидим, что все новое —

это хорошо забытое старое. Заглянем в уютные дворики и познакомимся с хранителями Северной столицы. А в итоге сравним Петербург современности и Петербург прошлого — и удивимся, как он изменился, но остался верным себе.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Слоны, Колизей и кошки

Мы, как на машине времени, будем перемещаться из эпохи в эпоху, разглядывать город сегодняшний и сравнивать с тем, каким он представлен на старых фото. Мы пройдем по самому центру города, но обойдем шумный Невский проспект.

Начнем в том месте, где когда-то императорские дети играли в снежки и катались на коньках, а советские дети мастерили макеты самолетов и ставили спектакли.

Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр. Да-да, не удивляйтесь, он появился еще до революции. И увидим рояль, который играет сам по себе.

Исследуем скрытый от глаз «итальянский» дворик, полюбуемся Колизеем и венецианским каналом и увидим кошек разных мастей.

Найдем бывший императорский слоновник, поговорим о том, зачем «по улицам слонов водили» и были ли они в диковинку. А на набережной реки Фонтанки я покажу место, куда этих гигантов приводили купаться летом. Вот это да!

Гуляя вдоль Фонтанки, мы поболтаем о профессиях, которые были востребованы до революции, а потом исчезли.

Закончим маршрут у самого загадочного и мистического замка — Михайловского. И обязательно выясним, какие предсказания воплотились в жизнь у его владельца — императора Павла I.

А в конце поблагодарим основателя Петербурга за создание этого чудесного города и подумаем над загадкой, которую почти никто из взрослых не может отгадать:)

Организационные детали