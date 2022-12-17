Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект

Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре

Через нескучный рассказ я хочу показать и детям, и взрослым, как протекала жизнь в дореволюционном Петербурге: кто его населял, кем работал и как развлекался. Мы увидим, что все новое — это хорошо забытое старое. Заглянем в уютные дворики и познакомимся с хранителями Северной столицы.

А в итоге сравним Петербург современности и Петербург прошлого — и удивимся, как он изменился, но остался верным себе.
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
Петербург на машине времени: семейная экскурсия по центру, минуя Невский проспект
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Описание

Что вас ожидает

Нетривиальная история города

Мы, как на машине времени, будем перемещаться из эпохи в эпоху, разглядывать город сегодняшний и сравнивать с тем, каким он представлен на старых фото. Мы пройдем по самому центру города, но обойдем шумный Невский проспект.

  • Начнем в том месте, где когда-то императорские дети играли в снежки и катались на коньках, а советские дети мастерили макеты самолетов и ставили спектакли.
  • Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр. Да-да, не удивляйтесь, он появился еще до революции. И увидим рояль, который играет сам по себе.
  • Услышим историю: не сказку, а быль о том, как можно из бедного крестьянина превратиться в миллионера.
  • На Малой Садовой улице отыщем памятники двум маленьких кошкам и обязательно выясним, почему именно эти животные стали символом города. А у памятника фотографу поймем, кому было разрешено делать фотоснимки на улицах дореволюционного Петербурга.
  • Исследуем скрытый от глаз «итальянский» дворик, полюбуемся Колизеем и венецианским каналом и снова увидим кошек разных мастей.
  • Найдем бывший императорский слоновник, поговорим о том, зачем «по улицам слонов водили» и были ли они в диковинку. А на набережной реки Фонтанки я покажу место, куда этих гигантов приводили купаться летом. Вот это да!
  • Гуляя вдоль Фонтанки, мы поболтаем о профессиях, которые были востребованы до революции, а потом исчезли. Разглядим доходные дома, поймем, почему они они так называются, узнаем, кто придумал их красить в разноцветные оттенки и почему они соединены между собой крышами.
  • Закончим маршрут у самого загадочного и мистического замка — Михайловского. И обязательно выясним, какие предсказания воплотились в жизнь у его владельца — императора Павла I.
  • А в конце поблагодарим основателя Петербурга за создание этого чудесного города и подумаем над загадкой, которую почти никто из взрослых не может отгадать:)

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 7-16 лет и их родителей. Сообщите мне, пожалуйста, заранее, сколько лет вашему ребенку, чтобы я скорректировала маршрут прогулки.
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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