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Описание
Что вас ожидает
Нетривиальная история города
Мы, как на машине времени, будем перемещаться из эпохи в эпоху, разглядывать город сегодняшний и сравнивать с тем, каким он представлен на старых фото. Мы пройдем по самому центру города, но обойдем шумный Невский проспект.
Начнем в том месте, где когда-то императорские дети играли в снежки и катались на коньках, а советские дети мастерили макеты самолетов и ставили спектакли.
Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр. Да-да, не удивляйтесь, он появился еще до революции. И увидим рояль, который играет сам по себе.
Услышим историю: не сказку, а быль о том, как можно из бедного крестьянина превратиться в миллионера.
На Малой Садовой улице отыщем памятники двум маленьких кошкам и обязательно выясним, почему именно эти животные стали символом города. А у памятника фотографу поймем, кому было разрешено делать фотоснимки на улицах дореволюционного Петербурга.
Исследуем скрытый от глаз «итальянский» дворик, полюбуемся Колизеем и венецианским каналом и снова увидим кошек разных мастей.
Найдем бывший императорский слоновник, поговорим о том, зачем «по улицам слонов водили» и были ли они в диковинку. А на набережной реки Фонтанки я покажу место, куда этих гигантов приводили купаться летом. Вот это да!
Гуляя вдоль Фонтанки, мы поболтаем о профессиях, которые были востребованы до революции, а потом исчезли. Разглядим доходные дома, поймем, почему они они так называются, узнаем, кто придумал их красить в разноцветные оттенки и почему они соединены между собой крышами.
Закончим маршрут у самого загадочного и мистического замка — Михайловского. И обязательно выясним, какие предсказания воплотились в жизнь у его владельца — императора Павла I.
А в конце поблагодарим основателя Петербурга за создание этого чудесного города и подумаем над загадкой, которую почти никто из взрослых не может отгадать:)
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 7-16 лет и их родителей. Сообщите мне, пожалуйста, заранее, сколько лет вашему ребенку, чтобы я скорректировала маршрут прогулки.
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1100 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела 82 экскурсии для 106 туристов
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю, что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно.
Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!