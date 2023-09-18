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Петербург на машине времени: семейная экскурсия

Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Через нескучный рассказ я хочу показать и детям, и взрослым, как протекала жизнь в дореволюционном Петербурге: кто его населял, кем работал и как развлекался. Мы увидим, что все новое —
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это хорошо забытое старое. Заглянем в уютные дворики и познакомимся с хранителями Северной столицы.

А в итоге сравним Петербург современности и Петербург прошлого — и удивимся, как он изменился, но остался верным себе.

3
2 отзыва
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Петербург на машине времени: семейная экскурсия

Описание экскурсии

Слоны, Колизей и кошки

Мы, как на машине времени, будем перемещаться из эпохи в эпоху, разглядывать город сегодняшний и сравнивать с тем, каким он представлен на старых фото. Мы пройдем по самому центру города, но обойдем шумный Невский проспект.

  • Начнем в том месте, где когда-то императорские дети играли в снежки и катались на коньках, а советские дети мастерили макеты самолетов и ставили спектакли.
  • Заглянем в первый в царской России торгового-развлекательный центр. Да-да, не удивляйтесь, он появился еще до революции. И увидим рояль, который играет сам по себе.
  • Исследуем скрытый от глаз «итальянский» дворик, полюбуемся Колизеем и венецианским каналом и увидим кошек разных мастей.
  • Найдем бывший императорский слоновник, поговорим о том, зачем «по улицам слонов водили» и были ли они в диковинку. А на набережной реки Фонтанки я покажу место, куда этих гигантов приводили купаться летом. Вот это да!
  • Гуляя вдоль Фонтанки, мы поболтаем о профессиях, которые были востребованы до революции, а потом исчезли.
  • Закончим маршрут у самого загадочного и мистического замка — Михайловского. И обязательно выясним, какие предсказания воплотились в жизнь у его владельца — императора Павла I.

А в конце поблагодарим основателя Петербурга за создание этого чудесного города и подумаем над загадкой, которую почти никто из взрослых не может отгадать:)

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 7-16 лет и их родителей. Сообщите мне, пожалуйста, заранее, сколько лет вашему ребенку, чтобы я скорректировала маршрут прогулки.
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 1100 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 461 туриста
Добрый день, меня зовут Алена! Я обычный человек, всю свою жизнь работаю с людьми и для людей. Я не историк, не искусствовед, но человек любознательный, люблю детали и мелочи, считаю,
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что цельный образ и ощущение города без деталей невозможно. Я больше про отношения, про атмосферу и душевность. На моих экскурсиях мы сможем прогуляться по Петербургу, вместе поразмышлять над интересными местами и событиями и увидеть то, что многие не замечают. Я вижу свет в этом городе и покажу его вам!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
1
Е
Алёна провела замечательную экскурсию для девочек 14 лет. Информацию дала в интересной, запоминающейся, впечатляющей форме. Ни минуты скучных рассказов. Грамотно составленный. маршрут, который был пройден раньше девочками не раз, но с Алёной они увидели много нового и узнали много увлекательного) А самое главное всё запомнили и теперь могут поделиться с друзьями! Нестандартный подход, спасибо!
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Ю
Мы часто пользуемся услугами гидов, но с таким формальным и отстраненным подходом столкнулись впервые. Прежде всегда встречались вовлеченные и увлеченные своим делом эксперты, приятные в общении, с интересной подачей информации. Тут всё на контрасте: надменная манера речи, сухие факты, впечатление- как будто гиду все это надоело и не до вас вообще. Порекомендовать никому не могу.
Алена
Алена
Ответ организатора:
Юлия, добрый день!

Сожалею, что экскурсия Вас разочаровала.
В свою очередь скажу, что мне было приятно познакомиться с Вами и Вашей семьей
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и показывать город.
Я благодарна Вашему супругу и дочке за вопросы во время экскурсии и интерес.
Надеюсь, что Петербург останется для Вас городом, в который хочется возвращаться!

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