22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Петербург для Достоевского и его героев

Полтора столетия назад Достоевский создал произведение, в котором зашифровал названия улиц Петербурга. Детальное описание этих мест позволит восстановить события романа «Преступление и наказание»: город ХIX века просвечивает сквозь город современный. Петербург предстанет перед нами как герой произведения, как мрачный соучастник преступления. Вы осознаете, насколько значим этот город не только в творчестве, но и в жизни самого писателя, который сменил в Северной столице не одну квартиру и видел город и с нарядной, и с непарадной стороны.

По следам героев романа

Наш маршрут начнется на Сенной площади. Вы узнаете, почему именно Сенная и её окрестности стали основным местом действия. Увидите улицы и дворы, описанные в романе, найдете дома Раскольникова, Сони, старухи-процентщицы и других героев. Мы пройдем тем самым путем, которым возвращался домой Раскольников после убийства — и вы сами сможете проверить количество шагов, указанное в тексте, и отыскать место, где спрятал свой клад главный герой.

Параллели, которые мы обнаружим между городом прошлого и настоящего, между вымышленным городом и реальным, помогут вам открыть неожиданные смыслы в произведениях Федора Михайловича и лучше понять его творчество.