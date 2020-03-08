22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. По следам «Преступления и наказания»

Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны

Настя
Задать вопрос
Настя – ваш гид
В произведениях Достоевского Петербург — это не просто фон, но их полноправный персонаж.

На моей экскурсии вы пройдете по местам, где разворачивались основные события романа «Преступление и наказание».

Скрытые в тексте символы и отсылки сделают прогулку похожей на квест, полный неожиданных открытий.

Обещаю, что на этой экскурсии вы будто окажетесь на страницах романа.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Спасская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
5
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»

Что вас ожидает

Петербург для Достоевского и его героев
Полтора столетия назад Достоевский создал произведение, в котором зашифровал названия улиц Петербурга. Детальное описание этих мест позволит восстановить события романа «Преступление и наказание»: город ХIX века просвечивает сквозь город современный. Петербург предстанет перед нами как герой произведения, как мрачный соучастник преступления. Вы осознаете, насколько значим этот город не только в творчестве, но и в жизни самого писателя, который сменил в Северной столице не одну квартиру и видел город и с нарядной, и с непарадной стороны.

По следам героев романа
Наш маршрут начнется на Сенной площади. Вы узнаете, почему именно Сенная и её окрестности стали основным местом действия. Увидите улицы и дворы, описанные в романе, найдете дома Раскольникова, Сони, старухи-процентщицы и других героев. Мы пройдем тем самым путем, которым возвращался домой Раскольников после убийства — и вы сами сможете проверить количество шагов, указанное в тексте, и отыскать место, где спрятал свой клад главный герой.

Параллели, которые мы обнаружим между городом прошлого и настоящего, между вымышленным городом и реальным, помогут вам открыть неожиданные смыслы в произведениях Федора Михайловича и лучше понять его творчество.

По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»
По следам «Преступления и наказания»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Спасская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Настя
Настя
Безумно люблю Санкт-Петербург и Достоевского. Мне нравится видеть горящие глаза людей, когда им открывается Достоевский не мрачным и тяжелым писателем, а живым человеком с чувством юмора и иронией.
Напишите мне

22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень интересно, артистично, совершенно оказываешься во временах Фёдора Михайловича. Экскурсовод рассказывает так, что аж прям слышишь звуки улиц, где проходит действие романа и чувствуешь запахи. Трое из нас после экскурсии уже взялись за перечитывание романа.
21 февраля 2020
Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Насте, которая превосходно справилась со своей работой. Это человек, который любит свою работу, разбирается в ней, а главное, может заинтересовать других (что сейчас немаловажно современных подростков) классической художественной литературой. Мы остались довольны экскурсией, а ребята заинтересовались нет ли подобных "прогулок" по другим произведениям)). Еще раз, огромное спасибо!
8 января 2020
Были с сыном на экскурсии. Очень понравилось, Настя прекрасный рассказчик, сразу же захотелось перечитать роман. Очень рекомендую данную экскурсию, особенно подросткам, которые проходят это произведение по школьной программе. К прочитанному присоединяется визуальный ряд. Спасибо.
6 января 2020
Получили удовольствие от общения с гидом. Рекомендую экскурсию.
3 января 2020
Анастасия молодец! Мы были на ее экскурсии 02. 01.20 Профессионал своего дела, который живет Достоевским. Рекомендую!
7 ноября 2019
3 ноября с дочкой были на этой экскурсии. Огромное спасибо Насте за экскурсию!!! Она не просто знает произведения Достоевского, но видно, как Настя влюблена в самого писателя! Очень необычно пройти по местам, где жил Раскольников (не верится, что это художественное произведение). Два часа пролетели быстро, хотелось слушать и слушать... Всем, кто не понимает: как можно любить Достоевского?, советую попасть на эту экскурсию. Настя, большое Вам спасибо!
5 ноября 2019
Анастасия прекрасный рассказчик, знаток и фанат творчества Достоевского Ф.М. 2часа экскурсии пролетели как один миг!!!
4 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия с Анастасией. Узнали много нового и интересного. Погода не подвела. Экскурсия прошла на одном дыхании и даже не заметили, как подошла к концу.
4 ноября 2019
Экскурсия прошла во всех отношениях замечательно, начиная с выбора места встречи (легко добираться и очень важно для содержания). Экскурсовод Настя согласилась взять нас, 11 человек шведов (я переводила со шведского на русский) и это говорит о многом, потому что никто из нас не знал ни историю России прошлом веке так хорошо, как это знают русские люди, ни значения разных деталей книги и имен персонажей, а Настя элегантно решила эту проблему, рассказывая так увлекательно, что мы даже про мороз забыли! Настя - настоящий знаток Достоевского, его биографии, его книг, она цитирует не отдельными предлжениями, а почти страницами! Я очень рекомендую эту экскурсию!
16 октября 2019
Был жуткий ливень, но мы выдержали 1.5 часа из 2 только благодаря Насте , ее увлечённости и преданности Федору Михайловичу)))
Остаток экскурсии в кафе дослушали и додискутировали.
С погодой так не повезло.
Ещё 12 отзывов

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1200 ₽
840 за человека
1.5 часа
111 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
3750 за экскурсию
2 часа
168 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
64 отзыва
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
795 за человека
1.5 часа
13 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Анатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекцияАнатомический Эрмитаж: обзорная экскурсия-лекция
От 400 за экскурсию
1 час
37 отзывов
Узнать историю русской медицины и разобраться в загадках организма
Анатомический Эрмитаж — один из самых крупных анатомических музеев в Европе. Приготовьтесь побывать в знаменитом рентгеновском зале, познакомиться с анатомическими срезами по Пирогову, увидеть легкие здорового человека и легкие курильщика и почерпнуть важные факты о своем организме. Я помогу вам связать Анатомический Эрмитаж с другими похожими музеями в мире и понять его роль в истории медицины.

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле